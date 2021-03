Buchen. (rnz) Um für unsere Kunden und Leser wieder eine persönliche Anlaufstelle bieten zu können, ist die Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in der Karl-Trunzer-Straße in Buchen ab sofort am Vormittag geöffnet. Von Montag bis Samstag steht die RNZ-Tür jeweils von 10 bis 12 Uhr offen, natürlich ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die gebotenen Abstände sind einzuhalten. Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle gelten vorbehaltlich weiterer Entwicklungen der Coronapandemie in der Region bzw. des relevanten Inzidenzwerts für den Neckar-Odenwald-Kreis. Per Telefon und E-Mail sind wir auch außerhalb dieser Zeiten erreichbar.