Von Rüdiger Busch

Buchen. Pro Sekunde werden derzeit in Deutschland im Durchschnitt acht Menschen gegen Corona geimpft. Seit die Impfkampagne über ein zweites Standbein verfügt – also seit dem Impfstart in den Arztpraxen Anfang April – hat sie deutlich an Fahrt gewonnen. Im Neckar-Odenwald-Kreis werden aktuell an den meisten Tagen mehr Menschen in den Praxen als im Kreisimpfzentrum geimpft. Insgesamt wurden in den Praxen im Kreis bislang 10.264 Impfungen verabreicht (Stand: 6. Mai).

Wir haben uns in der Internistischen Hausarztpraxis im Gesundheitszentrum am Musterplatz erkundigt, welche Herausforderungen die Ärzte und die medizinischen Fachangestellten dabei bewältigen müssen. Die Botschaft ist erfreulich: Auch wenn der zu leistende Aufwand hoch ist, so lohnt er sich zweifellos. Denn das Ziel, die Pandemie endlich hinter uns zu lassen, rückt mit jedem Piks näher.

"Rund 200 bis 300 Impfungen führen wir pro Woche durch", berichtet Dr. Kurt Häfner, der die Praxis gemeinsam mit seiner Ehefrau Kirsten und seinem Kollegen Dr. Andreas Schmitt führt. Diese Zahl zeigt schon, dass es sich um eine der größten Hausarztpraxen im Kreis handelt. Neben den drei Inhabern arbeiten noch drei angestellte Ärzte und 15 medizinische Fachangestellte bzw. Arzthelferinnen in der Praxis. Die Zahl der Patienten liegt bei rund 4500 – und die meisten davon möchten sich impfen lassen.

"Anfangs wurden wir förmlich überrannt", sagt Dr. Andreas Schmitt. Die Politik habe mit dem Start der Impfungen in den Praxen große Erwartungen geweckt – Erwartungen, die mit der anfangs sehr geringen Menge an Impfstoff nicht zu erfüllen waren. Der Frust bei der Terminvergabe sei zu Beginn sehr groß gewesen – kein Wunder, bei zehnmal so viel Anrufen wie zur Verfügung stehenden Impfdosen. "Inzwischen sehen die Patienten aber, dass es vorangeht", berichtet der 49-jährige Häfner.

"Wir bestellen jede Woche die höchstmögliche Dosis, aber wir bekommen nur etwa die Hälfte bis zwei Drittel des bestellten Impfstoffs", klagt Häfner. "Zudem erfahren wir erst am Mittwochnachmittag oder am Donnerstag", wie viel wir am Montag geliefert bekommen", ergänzt Schmitt. Dann erst kann es an die Terminvergabe gehen. Das Abtelefonieren der Warteliste ist gar nicht so einfach: Nur jeden dritten oder vierten Patienten erreiche man beim ersten Versuch. Drei Vollzeitkräfte würden sich nur um die Terminvergabe kümmern. Am Abend, wenn der letzte Patient die Praxis verlassen hat, greifen die Ärzte häufig selbst zum Hörer.

Bislang wurden in der Hausarztpraxis nur die Impfstoffe von Astra-Zeneca und Biontech verimpft. In Kürze soll auch der von Johnson & Johnson eintreffen: "Der bietet den besonderen Vorteil, dass kein zweiter Termin notwendig ist", erklärt der 43-jährige Schmitt. Im Zuge der Erstimpfung muss bei den beiden erstgenannten Vakzinen gleich der Termin für den zweiten Piks vereinbart werden: bei Biontech nach fünf, sechs Wochen, bei Astra-Zeneca nach zwölf Wochen.

In der kommenden Woche stehen in der Praxis die ersten Zweitimpfungen mit Biontech an. Um so viele Erstimpfungen wie in den letzten Wochen durchführen zu können, müsste der Impfstoff für die Zweitimpfungen also zusätzlich geliefert werden. Dies sei aktuell aber leider nicht der Fall, so dass nun entsprechend weniger neue Termine angeboten werden.

Das ist für die Mediziner ebenso ärgerlich wie der aus ihrer Sicht unglückliche Umgang der Politik mit Astra-Zeneca: "Objektiv betrachtet ist das ein sehr guter Impfstoff für die meisten über 60-Jährigen", ist sich Kurt Häfner sicher. Dass man bei der Einführung eines neuen Impfstoffs neue Erkenntnisse gewinne und ihn für bestimmte Personengruppe dann nicht mehr empfehle, sei nichts Besonderes. In diesem Fall habe der Name des Impfstoffs aber so gelitten, dass die Ärzte Probleme haben, ihn an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.

"Wir diskutieren mit den Patienten auch nicht darüber, und wir überreden niemanden", sagt Andreas Schmitt. Wer Biontech wolle, der bekomme auch Biontech – er muss dann aber in der Regel eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Kein Verständnis haben die beiden aber dafür, wenn ihre Mitarbeiterinnen sich Beleidigungen anhören müssen, wenn sie einem Patienten am Telefon einen Astra-Zeneca-Termin anbieten – auch so etwas kommt leider vor.

Bislang wurde in der Hausarztpraxis und bei Hausbesuchen etwa zu zwei Dritteln Biontech und zu einem Drittel Astra-Zeneca verimpft. Der Biontech-Anteil wird in den nächsten Wochen weiter steigen, ist sich Andreas Schmitt sicher. Deshalb ist es das Ziel der Mediziner, Astra-Zeneca künftig nicht über die Warteliste, sondern über tagesaktuelle Termine zu verimpfen.

Auf eben dieser Warteliste stehen derzeit rund 500 Patienten, die alle über eine Impfberechtigung verfügen. In den nächsten Wochen werden weitere Berufsgruppen impfberechtigt, und im Juni soll die Priorisierung endgültig aufgehoben werden. Schon jetzt geben die Ärzte ihren auf der Warteliste stehenden Patienten den Rat, sich parallel um Termine in den Impfzentren zu bemühen: "Unser Ziel ist es, dass unsere Patienten so schnell wie möglich geimpft werden – wo das geschieht, ist zweitrangig", betont Häfner. Besonders erfreulich: Ihre älteren Patienten seien inzwischen größtenteils geimpft.

"Wir spüren eine große Dankbarkeit bei den Geimpften", erklärt Kurt Häfner. So viele Pralinen wie derzeit bekämen seine Mitarbeiterinnen und die Ärzte sonst nicht geschenkt. Die Aussicht auf eine volle Schokoladen-Schublade ist aber nicht ihr Antrieb, sondern natürlich das große Ziel, die Pandemie zu beenden. "Ich bin optimistisch, dass die Zahlen im Juni/Juli richtig runter gehen", sagt Schmitt.

Im Herbst könnte dann bei den Erwachsenen eine Hintergrundimmunität erreicht sein. "Corona wird auch dann noch da sein, aber es wird deutlich weniger schwere Verläufe geben", ist sich Häfner sicher, und sein Kollege ergänzt: "Corona wird seinen Schrecken verlieren." Dafür lohnt sich jede Überstunde, jedes Telefonat zur Terminvergabe und jeder Piks.