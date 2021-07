Mudau. (pm) Auf ihrer rund 1000 Kilometer langen Radtour durch Deutschland haben acht Teilnehmer der Initiative "Querfeldein" die Firma Wagner Imkertechnik in Mudau besucht. Das Unternehmen stellt mit rund 150 Mitarbeitern in Rumänien Rähmchen und Bienenkästen her. In Mudau organisieren 17 Mitarbeiter den Vertrieb und den Versand.

Bis 1976 lebte Ernst Wagner im rumänischen Siebenbürgen. Dort hielt sein Großvater 50 bis 80 Bienenvölker und führte seinen Enkel Ernst in die Bienenzucht ein. Wagner erhielt dann im Raum Buchen eine Anstellung als Lehrer und widmete sich weiterhin seinem Hobby, der Imkerei. Er stellte fest, dass Imker in Deutschland umständlicher arbeiteten als in Rumänien und anderen Ländern.

Auf „Querfeldein“-Tour: Experten aus der Landwirtschaft und Politiker waren bei Ernst Wagner zu Besuch. Foto: Martin Bernhard

Er selbst hatte in Rumänien Bienenkästen, Beuten genannt, nach dem Dadant-System verwendet. In Deutschland dagegen seien Zander-Beuten verbreitet. Er begann, Dadant-Beuten selbst zu bauen. Im Laufe der Jahre gelang es ihm, immer mehr Imker von diesem System zu überzeugen. Die Nachfrage nach seinen Dadant-Beuten stieg.

Deshalb gründete Wagner im Jahr 1994 die Firma Wagner Imkertechnik. Betriebsräume waren zunächst die eigene Garage und angemietete Scheunen in Schloßau. Da die Nachfrage stieg, errichtete Ernst Wagner 2005 im Mudauer Gewerbegebiet ein Firmengebäude.

Inzwischen beschäftigt er in Rumänien in der Produktion von Rähmchen und Beuten rund 170 Mitarbeiter, in Mudau 17 Personen im Versand und Vertrieb. Zweimal liefern Lkw aus Rumänien die in Rumänien gefertigten Produkte in Mudau an. "Wir produzieren täglich etwa 10.000 Rähmchen", sagte Wagner.

Rund 60 Prozent seiner Produkte verkauft der 73-Jährige in Deutschland, den Rest in der Schweiz, in Frankreich, in den Niederlanden und in Luxemburg. Berufsimker und größere Imkerläden beziehen bei Wagner auch Utensilien, zum Beispiel Honigschleudern und Wachsschmelzer sowie Futtermittel.

Hintergrund Ziel des Projekts "Querfeldein" ist es, Landwirtschaft und Gesellschaft zusammenbringen. Dazu fährt ein Team von acht Personen, die allesamt einen Bezug zur Land- und Forstwirtschaft haben, zuzüglich Gästen mit Elektro-Fahrrädern vom Bodensee bis zum Ruhrgebiet und legt dabei insgesamt rund 1000 Kilometer zurück. Unterwegs machen die Radler bei Landwirtschaftsbetrieben beziehungsweise landwirtschaftsnahen Betrieben Halt. Die Teilnehmer übernachten auf ihrer Tour in Zelten auf den von ihnen besuchten Höfen oder in Hallen und Scheunen. Die gesamte Tour wird mit Kameras begleitet, und es wird eine Dokumentation daraus produziert. (mb)

Außerdem hält Wagner selbst 300 Wirtschaftsvölker. Im Frühjahr und in den ersten Sommermonaten wandert er alljährlich mit einem Teil seiner Bienenvölker in Gebiete mit interessanten Trachtpflanzen. Zum Beispiel bringen Standplätze im Schwarzwald den begehrten Tannenhonig. Auf der Schwäbischen Alb sammeln seine Bienen den Nektar von Raps und Löwenzahn. Außerdem stellt Wagner seine Bienenkästen an Standorten mit Ahorn-, Eichen-, Himbeer- oder Lindenbeständen auf.

In ganz Deutschland versorgt Ernst Wagner Imkereien mit hochwertigen Zucht- und Wirtschaftsköniginnen der Buckfast-Biene. Außerdem verarbeitet er Bienenwachs und verkauft von seinen Bienen gesammelte Blütenpollen. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie hielt Wagner Seminare und Vorträge im In- und Ausland.