Von Rüdiger Busch

Buchen. Seit 31 Jahren ist er Stadtoberhaupt, zunächst 15 Jahre in Osterburken und seit 2006 in seiner Heimatstadt Buchen. Doch Bürgermeister ist noch immer sein Traumberuf. Dies betonte Roland Burger bei einem knapp zweistündigen Spaziergang durch Buchen. Anlässlich seines 60. Geburtstags hatte die RNZ um diese eher ungewöhnliche Audienz gebeten. Der starke Wind störte das Stadtoberhaupt dabei überhaupt nicht – schließlich ist man in seiner Position auch Gegenwind gewohnt. So ergab sich ein sehr persönliches Gespräch, das thematisch und von der Streckenführung her durch das Leben des Jubilars führte.

Die Wurzeln am Lohplatz

Geboren wurde Roland Burger am 27. Februar 1962 im alten Krankenhaus in der Hettinger Straße. Zunächst lebte die Familie nicht im Zentrum, sondern am Stadtrand, im damaligen "Rasthaus Odenwald", das seine Eltern betrieben. Die Gaststätte ist dem ein oder anderen unter der späteren Bezeichnung "Garage" sicher noch ein Begriff. 1968 zog die Familie Burger dann in die Innenstadt ins neugebaute Eigenheim mit dem angeschlossenen Café-Restaurant "Röhrenbrunnen" (heute China-Restaurant "Fontana"). Roland Burgers Erinnerungen an die Kindheit am Lohplatz sind sehr lebendig: "Wir hatten schöne und heiße Sommer, und ich hatte immer blutige Knie vom Spielen auf der Gasse." Die Morre war damals wie ein Abenteuerspielplatz für die Kinder aus der Nachbarschaft, die dort Staudämme bauten. Damals wie heute floss die Morre in einem natürlichen Bett, ehe sie in den 70er Jahren verdolt und 2020 renaturiert wurde. Doch auch Kindergarten und Schule spielen in den Erinnerungen eine große Rolle, und es gibt auffällige Überschneidungen zur Gegenwart: Eines von Roland Burgers damalige Klassenzimmern ist heute das Büro seines Technischen Dezernenten Hubert Kieser, ein anderes befindet sich im jetzigen Rathaus: "Ich bewege mich also in meinem Berufsalltag auf den Pfaden meiner Kindheit", sagt Burger lächelnd. Privat ist er ebenfalls zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Sein Wohnhaus baute er nur einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernt.

Traumberuf stand früh fest

Wie es damals üblich war, musste Roland Burger schon in jungen Jahren im Familienbetrieb mithelfen. Sein vier Jahre jüngerer Bruder Lothar sollte eigentlich in die väterlichen Fußstapfen treten und absolvierte eine Lehre als Koch. Tragischerweise starb er 1984 bei einem Autounfall – ein schwerer Schlag für die ganze Familie. Roland Burger hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die höhere Verwaltungslaufbahn eingeschlagen. Nach dem Abschluss der Werkrealschule in Walldürn hatte er zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse absolviert, doch schon damals wusste er, dass die Kommunalpolitik für ihn auch beruflich ein Thema werden könnte. "Ich habe mich schon als Jugendlicher politisch in der Jungen Union engagiert und mit 14 Jahren Wahlplakate aufgehängt", erinnert er sich. Mit 20 stand dann das Berufsziel Bürgermeister fest. Roland Burger legte die Fachhochschulreife ab und begann in Kehl das Studium. Seine erste Stelle trat der Diplom-Verwaltungswirt anschließend bei der Stadt Rastatt als Pressesprecher und Referent des Oberbürgermeisters an.

Prägende Jahre in Osterburken

Als Osterburkens Bürgermeister Klemens Brümmer 1990 seinen Abschied ankündigte, ergriff Roland Burger die Chance, seinen Traum wahr zu machen: Im Alter von 28 Jahren wurde er im zweiten Wahlgang mit einer hauchdünnen Mehrheit von 49 Stimmen zum Stadtoberhaupt gewählt. Sein erster von insgesamt fünf Wahlsiegen, zwei in Osterburken und drei in Buchen. Was die meisten wohl nicht wissen: Eine Bürgermeisterwahl verlor er. Noch während des Studiums war der damals 25 Jahre junge Roland Burger in Bischweier (Landkreis Rastatt) angetreten. Unter sieben Bewerbern war er damals auf dem respektablen dritten Platz gelandet. Statt Bischweier wurde es die Römerstadt, was aus heutiger Sicht genau das Richtige war: "Die Jahre in Osterburken waren eine wichtige und prägende Zeit." Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch privat: Kurz vor dem Wahlsieg, 1989, hatte Roland Burger seine Marion geheiratet, in Osterburken kamen dann die beiden Söhne Moritz und Felix zur Welt. Noch heute pflegen die Burgers den Kontakt zu Freunden und Weggefährten aus der Osterburkener Zeit.

Herzensaufgabe in Buchen

2005 öffnete sich eine neue Tür für Roland Burger: Da es Dr. Achim Brötel als Landrat nach Mosbach zog, wurde plötzlich der Chefsessel im Buchener Rathaus frei, und der Kreis schloss sich. Bürgermeister seiner Heimatstadt zu sein, ist für ihn kein Beruf, sondern Berufung. Das merkt man spätestens, wenn man mit ihm durch die Stadt spaziert: Zu fast jedem Haus weiß er Interessantes zu berichten, enormes Fach- und Hintergrundwissen verbinden sich mit Herzblut für die Aufgabe und die Menschen. Bürgermeister ist auch nach mehr als 30 Jahren sein Traumberuf. Er schätzt den großen Gestaltungsspielraum, die vielen Begegnungen mit den Menschen: "Und im besten Fall gelingt es einem Bürgermeister, positive Spuren zu hinterlassen."

Dies ist ihm zweifellos gelungen, obwohl die Stadt bei seinem Amtsantritt finanziell ein Sanierungsfall gewesen sei. Doch gemeinsam sei es – auch dank einer positiven konjunkturellen Entwicklung – gelungen, die Trendwende zu schaffen. Gefragt nach den wichtigsten Projekten, nennt Burger den Neubau der Stadthalle und aktuell die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums. Eine große Bedeutung misst er zudem den verschiedenen Bürgerbeteiligungsprojekten bei, aus denen sich beispielsweise das Mehrgenerationenhaus entwickelte.

Es warten große Herausforderungen

Am 1. Februar hat Burgers dritte Amtszeit in Buchen begonnen, nachdem er im November zum dritten Mal das Vertrauen der Buchener bekommen hat: "Ich hätte auch in Ruhestand gehen können, doch ich fühle mich zu jung und habe Spaß an der Aufgabe." Diese wird in den kommenden acht Jahren aber nicht einfacher. Roland Burger hat drei große Herausforderungen ausgemacht, auf welche die Stadt Antworten finden muss: Als erstes die energetische Transformation, um den Klimawandel zu verlangsamen. Von der energetischen Sanierung von Gebäuden über die Erzeugung grünen Stroms – beispielsweise in dem in Planung befindlichen Windpark Buchen-Limbach – bis hin zu Überlegungen, Wasserstoff vor Ort zu erzeugen. Auf diesem Sektor warte auf die Stadt und die Stadtwerke viel Arbeit. Beim zweiten Zukunftsthema, der Digitalisierung, sei Buchen schon sehr weit: "Das ist aber dennoch eine Riesenbaustelle!" Als dritte Herausforderung nennt er den demografischen Wandel: "Wo kommen die Fachkräfte der Zukunft her, wenn die Babyboomer in Rente gehen?"

Die Familie als Rückhalt

Als letzte Station unseres Rundgangs war ein kurzer Abstecher in den Stadtwald geplant. Der Sturm und die damit einhergehenden Warnungen vor Waldbesuchen durchkreuzten diesen Plan aber. Der Wald genießt bei Roland Burger einen hohen Stellenwert, nicht nur, weil Buchen zu den größten kommunalen Waldbesitzern Deutschlands zählt. Der Bürgermeister ist Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg – eines von unzähligen Ämtern, von Kreisrat bis DRK-Präsident. Sie alle aufzuzählen, wäre seitenfüllend. Für ihn sei die Fülle der Aufgaben aber keine Last: "Manche ergänzen sich mit dem Bürgermeisteramt und eröffnen für Buchen immer wieder gute Perspektiven." Aber auch Roland Burgers Tag hat nur 24 Stunden. Kraft gibt ihm die Familie, die gemeinsame Freizeit mit Ehefrau Marion oder der Austausch mit seinen nach wie vor in Buchen lebenden Eltern. Die Söhne sind mittlerweile erwachsen: Moritz arbeitet als Küchenmeister in München, Felix ist Bereiteranwärter an der Spanischen Hofreitschule in Wien. Dankbar und zufrieden blickt der Bürgermeister an seinem Geburtstag zurück, wohlwissend, dass sich das Berufsleben mit 60 auf der Zielgeraden befindet. Wer ihn kennt, der weiß aber: Die Ideen und der Elan werden ihm so schnell nicht ausgehen.

Info: Wegen der Pandemie wird es am Sonntag keine Gratulationscour geben. Stattdessen feiert Roland Burger im kleinen Rahmen.

Roland Burger an der Morre, dem Spielplatz seiner Kindheit. Foto: Rüdiger Busch