Hardheim. (rüb) Die spannende Frage, wer die "Hordemer Wölf" in der neuen Fastnachtskampagne repräsentiert, beschäftigt die Hardheimer Jahr fürs Jahr aufs Neue. In diesem Jahr ist das Interesse besonders groß, schließlich steht die Jubiläumskampagne anlässlich des 66-jährigen Bestehens der "Wölf" an. Wem wird die Ehre zuteil, als Ritter Wolf und Margarete von Hardheim über die närrischen Untertanen zu regieren? Bei der Fastnachtseröffnung (Samstag, 17. November, ab 19.31 Uhr auf dem Schlossplatz) wird das Geheimnis gelüftet. Wer vorab mitraten möchte, für den veröffentlicht die RNZ bis Samstag täglich einen Hinweis auf das neue Ritterpaar:

> Tipp 1: Er ist ein Meister seines Faches.

> Tipp 2: Das neue Ritterpaar ist verheiratet.

> Tipp 3: Er ist selbstständig.

> Tipp 4: Das Ritterpaar hat mehrere Kinder.

> Tipp 5: Mindestens ein Kind des Ritterpaares ist eine Tochter.