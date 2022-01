Höpfingen. (adb) Nach den trockenen und warmen Jahren 2018 bis 2020 brachten die Niederschläge des letzten Jahres den Wäldern in Deutschland etwas Erholung. Doch ist dies zunächst einmal ein Tropfen auf den heißen Stein – so beispielsweise auch im Höpfinger Wald, wie die beiden Revierleiter Stefan Michel (Höpfingen) und Martin Sauer (Waldstetten) im Gespräch mit der RNZ erklären. Wie es dem Höpfinger Wald geht, beschreiben sie in einem Vergleich: "Sein Zustand entspricht dem eines Boxers in der achten oder neunten Runde – er ist nicht am Ende, jedoch angeschlagen", betonen sie. Die Ursachen sind vielschichtig, liegen aber maßgeblich an den niederschlagsarmen Jahren 2018 bis 2020. Und die höheren Niederschläge 2021 seien nur ein kleiner Lichtblick: "Für unseren Wald bedeutet das, dass er kurz duschen durfte", so die beiden Förster. Denn die Trockenjahre trafen die rund 1100 Hektar Wald auf Höpfinger Gemarkung hart.

Stefan Michel (l.), Revierleiter von Höpfingen, mit seinem Hund Luna und sein Waldstetter Kollege Martin Sauer gehen sehr häufig im Wald auf Kontrollgang. Dabei überprüfen sie, welche Maßnahmen notwendig sind. Foto: Adrian Brosch

Mit dieser Fläche nimmt der Wald 36 Prozent der Gesamtgemarkung von Höpfingen und Waldstetten (3048 Hektar) ein: 408 Hektar Staatswald treffen auf 489 Hektar gemeindeeigenen Wald und weitere 207 Hektar in Privat- oder Kirchenbesitz. "Es gibt 25 Arten von Laubbäumen und acht Nadelbaumarten", erklärt Stefan Michel, der mit seinem Kollegen für den Kommunal-, Privat- und Kirchenwald zuständig ist. Das Verhältnis sei ausgewogen: Während Laubbäume 55 Prozent ausmachen, liegt der Anteil von Nadelbäumen bei 45 Prozent.

"Eine Besonderheit ist das Vorkommen der seltenen seit rund 150 Jahren angebauten und ab 1962 auf einer Versuchsfläche im Bereich Eckwald gezüchteten Schwarzkiefer, die auf fünf Prozent kommt. Vor allem die Jugoslawische Schwarzkiefer gedeiht im kalkhaltigen und zur Trockenheit neigenden Boden", schildert er.

Der Boden teilt sich mit anderen Kreisgemeinden wie Walldürn und Hardheim eine geologische Eigenheit: "Höpfingen liegt zur Hälfte auf dem Muschelkalk des Baulands und dem Buntsandstein des Odenwalds", verdeutlicht Martin Sauer. Als "Grenzlinie" trennt die B27 den nördlichen Odenwald vom südlich gelegenen Bauland.

So idyllisch und friedlich der Wald auf den Betrachter wirkt, so tief liegen seine Probleme: "Den Bäumen geht es durch fehlende Niederschläge schlechter als in der Vergangenheit", fasst Stefan Michel zusammen. Damit hängt zusammen, dass Bäume mit Sommertemperaturen ab etwa 33 Grad Celsius überfordert sind: "40 Grad Celsius wie in den letzten Sommern bringen den Wald in extreme Unruhe", erklärt er.

Bereits in den Rekordjahren 2003 bis 2006 habe man solches beobachtet, doch habe sich der Baumbestand gut erholt – bis das Thermometer 2018 wieder zu explodieren begann. Die Folge liegt auf der Hand: "Der Wald ist in 30 bis 40 Jahren ziemlich sicher nicht mehr so, wie wir ihn heute kennen", prognostiziert Martin Sauer.

Allerdings habe der Mensch mehr als gedacht in der Hand: "Es hängt vom Erhöhen der Durchschnittstemperatur ab, was unter anderem durch den CO2-Ausstoß geprägt wird", schildert er. Schädlinge werden durch Hitze und Trockenheit unterstützt: "Wir kämpfen mit Pilzbefall, Eschentriebsterben und verschiedenen Käferarten je nach Baum. Teils wandern früher im Mittelmeerraum ansässige Schädlinge zu uns, weil sie inzwischen auch bei uns ihre klimatischen Voraussetzungen finden", betont Martin Sauer.

Problematisch seien durch die geschwächte Substanz zudem Stürme: Bereits ein mittelschwerer Sturm verursache tiefe Schadensbilder. "Das Sturmtief ,Ignaz‘ im vergangenen Oktober knabberte weitere Löcher in das angefressene Bestandsbild und führte zum Abholzen zuvor schon geschädigter Bäume", bedauert Stefan Michel.

Auch das hat zur Folge, dass der Wald regelmäßig kontrolliert wird: Usus wäre eine Bestandsaufnahme alle fünf oder zehn Jahre, doch zwingen die äußeren Einwirkungen und die Baumsubstanz zu viertel- bis halbjährlichen Kontrollen. "Wir müssen kurzfristig Entscheidungen treffen und Abhilfe schaffen, aber auch das Holz vor Entwertung schützen – schließlich ist der Wald ein Wirtschaftsbereich der Gemeinde", erklärt Michel.

So komme man getreu dem Motto "reagieren statt agieren" sehr häufig in die Bestände, um zu sehen, welche Maßnahmen notwendig sind: "Allein der Blick nach links oder rechts kann viel bewirken", ergänzt Martin Sauer und gibt zu bedenken, dass besonderes Augenmerk auf den Bereichen entlang öffentlicher Straßen, Sportanlagen, Wander- und Radwege sowie in der Nähe von Wohnbebauung ruhe. "Personen- oder Sachschäden sind tunlichst zu vermeiden. Des Weiteren muss klar sein, dass substanzielle Schäden des Waldbilds früher als gedacht Handlungsbedarf erfordern", betont er.

Dahingehend seien hin und wieder unbequeme Entschlüsse wie größere Hiebe anzuordnen, was im Umkehrschluss konsternierte Bürger bewirke: "Mancher ist über das brachiale Eingreifen verwundert, doch geht es um Personenschutz und die Einnahmen der Gemeinde. Holz ist ein Werkstoff, der an vielen Ecken fehlen würde", merkt Stefan Michel an.

Die Bäume gehen dabei unterschiedliche mit Einflüssen um: "Während ältere Bäume eher unter Sturm leiden, ist die Trockenheit durch den Klimawandel für den Jungwald gerade in den ersten Jahren nach der Pflanzung tödlich", schildern die Revierleiter einhellig. Am besten werde der mittelalte Wald, der vor 50 bis 100 Jahren gesetzt wurde, mit den Wetterextremen fertig. Die meisten Bäume im Höpfinger Wald liegen (Stand 1. Januar 2022) im Altersbereich von über 100 Jahren: "Das macht 45 Prozent des Gemeindewalds aus, trifft aber für die anderen Bereiche auch zu", so die beiden Förster. 25 Prozent der Bäume sind jünger als 40 Jahre, 30 Prozent jünger als 100 Jahre.

Bleibt die Frage nach der Zukunft: Wie kann sie aussehen, und wie kann der Höpfinger Wald sie er- und überleben? Stefan Michels Antwort ist eindeutig: "Bei der ländlich geprägten Bevölkerung ist der Wald ein wichtiges Kulturgut und für Erholung, Sport, Spaziergänge sowie die Waldarbeit unverzichtbar", informiert er. Das müsse in seiner Vielfalt unbedingt erhalten bleiben. "Der vorhandene Wald ist nach neuesten Erkenntnissen zu pflegen, Schadflächen werden mit an den Standort angepassten Konzepten aufgeforstet", erklärt er.

Martin Sauer fügt an, dass auf Monokulturen zu verzichten sei, und man sich weniger bürokratische Hürden wünsche: "Nur wer draußen ist und den Wald kennt, kann rechtzeitig handeln", bemerkt er abschließend.