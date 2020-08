Höpfingen/Hardheim. (adb) Gleich mehrere umfangreiche Baumaßnahmen sowohl auf Höpfinger Gemarkung als auch im Erftal führt gegenwärtig die Netze BW durch. Das Gesamtprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von deutlich über einer Million Euro.

Mit diesen erheblichen Investitionen in das Mittelspannungsnetz der Netze BW wird die Versorgungssicherheit der Kunden in der Region deutlich verbessert. Die durch atmosphärische Einflüsse wie Stürme oder Blitzschlag naturgemäß störungsanfälligeren Freileitungen werden durch Erdkabel ersetzt. Zudem werden Waldstetten und die Höpfinger Siedlungen in einen sogenannten "Ringschluss" eingebunden und können dahingehend künftig von zwei Seiten elektrisch versorgt werden. Gleichzeitig wird durch die Ertüchtigung des Stromnetzes aufgrund größerer Leitungsquerschnitte die Übertragungskapazität erhöht. Das ist notwendig, um die weiter zunehmende Einspeisung aus EEG-Anlagen (erneuerbare Energien) im Griff zu haben.

Eine neue Kabelstrecke zwischen Bretzingen und Erfeld ist bereits in Betrieb; die alte Freileitung mit den Masten wurde abgebaut. Des Weiteren wurde vom Umspannwerk "Kornberg" vorbei an der Eckwaldsiedlung nach Waldstetten eine neue, rund vier Kilometer lange Kabelstrecke gebaut. Diese beinhaltet eine neue Umspannstation bei der Eckwaldsiedlung; nötige Verlegearbeiten sind weitgehend ausgeführt. Die neuen Kabel werden aktuell mit modernster Messtechnik geprüft, bevor sie in Betrieb genommen werden. Letzte Montagearbeiten werden noch in den nächsten Wochen schrittweise durchgeführt.

Während des Vor-Ort-Termins in der Eckwaldsiedlung ließen sich Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck, Hauptamtsleiterin Lisa Bender sowie Bauhofleiter Hubertus Gaukel von den Experten der Netze BW informieren. Kommunalberater Bernhard Ries führte auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Entwicklung hin zu einem Smart Grid (intelligentes Stromnetz) in das Thema ein, ehe Baukoordinator Günter Freund vom aktuellen Fortschritt der Maßnahmen berichtete und die beiden Messtechniker Jürgen Hofmann und Alexander Christ die Mess- und Prüfverfahren erläuterten.

"Was hier geleistet wird, kommt den Bürgern zugute", lobte Adalbert Hauck und freute sich über den "richtigen Schritt in die Zukunft". Wie Bernhard Ries anfügte, bittet die Netze BW sowohl bei Anwohnern als auch Verkehrsteilnehmern für durch die Arbeiten möglicherweise verursachte Beeinträchtigungen um Verständnis. "Wenn schlussendlich die alten Holz- und Betonmasten der Freileitung von Höpfingen nach Waldstetten abgebaut sind, wird dies sicher insbesondere die Landwirte und Anrainer freuen", hob er hervor.

Noch ist jedoch nicht aller Tage Abend: Anstehende Teilprojekte werden unmittelbar nach der Urlaubszeit begonnen. Hier geht es um die Verkabelung der Freileitung vom Mantelsgraben bis zum Hochbehälter "An den Rübenäckern" sowie die Errichtung und Einbindung einer neuen Umspannstation in der Heidelberger Straße, um die dort entstehenden Ansiedlungsprojekte zu versorgen.