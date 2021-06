Höpfingen/Reinhardsachsen. (adb) Deutschland gegen England im Wembley-Stadion: Dieses Duell, das am heutigen Dienstag als EM-Achtelfinale in der englischen Hauptstadt London stattfindet und auf das sich viele Fußballfans ganz besonders freuen, gilt als historische Kombination – das hat Zunder! Zwei, die diese Meinung teilen, sind Danny McCoy und Claudia Schell-McCoy – der englische Musiker, den die Liebe nach Deutschland führte, und seine aus Höpfingen stammende Frau. Aktuell wohnen sie in Reinhardsachsen.

Natürlich fiebern sie dem Dienstagabend entgegen. Mit dem Spiel verbinden sie nämlich durchaus besondere Gefühle: "Heute mischen viele Emotionen mit, zumal Danny ein absoluter Fußballfan ist und sich sehr auf das Spiel freut", erklärt Claudia Schell-McCoy. Das "runde Leder" hat freilich seinen festen Platz im Leben des seit 2010 in Deutschland wohnhaften und in der nordenglischen 140.000-Einwohner-Stadt Middlesbrough (Grafschaft Yorkshire) aufgewachsenen Danny McCoy, der sich heute "zu gleichen Teilen als Engländer und Deutscher" ansieht.

Schon in seiner Kindheit wurde seine Leidenschaft geweckt: Begeistert spielte er selbst Fußball und bekam gleich mehrfach die Gelegenheit, seine Hobbys miteinander bekannt zu machen – so wurde er über Kontakte zum damaligen Manager Glenn Hoddle anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 darum gebeten, einen WM-Song für England zu schreiben. "Ich schrieb den Song und hatte viele Interviews – das Lied wurde damals bei ,Sky Sports‘ und im Programm aller englischen Radiosender gespielt", blickt der unter anderem als Mitglied der Formation "T-Rex with Bill Legend feat. Danny McCoy" bekannt gewordene Rockmusiker zurück. Als seinen persönlichen Lieblingsverein bezeichnet er den 1876 gegründeten FC Middlesbrough.

Neben der Musik – Danny McCoy und seine Frau sind in der Region durch zahlreiche Gastspiele vor allem im Bereich zwischen Hardheim und Walldürn bekannt geworden – spielt Fußball eine größere Rolle in ihrem Leben: Danny McCoy verfolgt bis heute sämtliche Spiele, deren Ausstrahlungstermine er sich zeitlich einrichten kann. "Ich sehe mir zwar im Gegenzug nur EM und WM an, aber wir verstehen uns trotzdem gut", merkt Claudia Schell-McCoy lachend an.

So sitzt man natürlich auch am Diesntagabend gemeinsam vor dem Fernseher und fiebert mit – es verspricht ein äußerst spannender Abend zu werden, was laut Danny McCoy auch an fußballerischen Eigenheiten der beiden Teams liegt: "Deutschland spielt im Vergleich ruhiger, während die Engländer auf dem Platz etwas aggressiver und forscher auftreten", meint er.

Diese Kombination verspreche traditionell ein lebhaftes Duell – wenngleich sowohl Danny McCoy als auch Claudia Schell-McCoy beide ihre eigenen nationalen Schwerpunkte gesetzt haben, selbstverständlich mit entsprechender "Länderflaggen-Maskerade" im Gesicht.

Die Fronten sind klar verteilt: "Zweifellos würde ich es mir wünschen, dass England gewinnt – mein Heimatland trage ich einfach im Herzen! Ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn sie verlieren. Aber ich wäre genauso stolz, wenn Deutschland gewinnt", stellt Danny McCoy klar und bezeichnet die deutsche Nationalmannschaft als "sein zweites Lieblingsteam", für das sich der Fußballfan im Falle eines Sieges ebenso freuen würde.

Seine Frau verfolgt die entgegengesetzte Meinung, kommt unterdessen jedoch zu einer ähnlich salomonischen Schlussfolgerung: "Es wäre schon ein Schlag, doch ich würde England den Sieg auch gönnen", merkt sie an und spricht von einem "historischen Spiel, das bestimmt aufregend wird". Danny McCoy geht noch einen Schritt weiter: "Es ist ja eigentlich schade, dass es einen Gewinner geben muss – aber so ist das nun mal im Sport!", sagt er abschließend.

Info: Danny McCoy und Claudia Schell-McCoy sind am Samstag, 24. Juli, ab 19 Uhr bei der "Lagerfeuer-Grillparty" im Walldürner Restaurant "FoodWerk" als Musiker live zu erleben.