Höpfingen. (adb) Ein buntes Programm mit Spiel, Spaß und Spannung erfreute die jungen Teilnehmer des 23. Höpfinger SPD-Ferienspaßes - und trotz der Hitze waren die Kinder an allen vier Tagen mit großer Begeisterung dabei.

So erkundete man am Dienstag mit Revierleiter Stefan Michel den Flugplatz-Wanderweg und manches kleine Wunder der Natur, während die Reise am Mittwoch auf den Schwarzacher Tierpark mit der dortigen "Alla hopp"-Anlage" führte. Am Donnerstag besuchte man die Aufführung "Däumelieschen" der "Pepperoni-Sommerbühne" Gottersdorf; dass die ursprünglich angedachte Radtour aufgrund der starken Hitze entfiel, tat der Freude aller freilich keinen Abbruch. Abgerundet wurde der Tag durch einen Abstecher an der Kneippanlage, wo sich alle so richtig erfrischen konnten.

Am Freitag freuten sich die Teilnehmer nicht nur über einen spannenden, unter dem Motto "Wasser marsch - mit Blaulicht und Martinshorn" stehenden, von Helmut Häfner koordinierten Nachmittag mit dem neuen Feuerwehrauto HLF-10, sondern auch über kühle Wasserspritzer - gerade angesichts der auch für die Kleinen strapaziösen Hitze eine vergnügliche Abwechslung.

Viel Freude hatten die Mädchen und Jungen beim Hindernislauf mit Wasserbechern oder dem Spiel, bei dem Tischtennisbälle mit dem Wasserstrahl aus fünf Metern Entfernung von Pylonen gespritzt werden mussten. Bei einem fruchtigen Eis konnten sich die Kinder zusätzlich erfrischen. Der Höhepunkt schlechthin war jedoch die Rundfahrt mit dem knallroten Feuerwehrauto durch Höpfingens Straßen - natürlich mit Blaulicht: Wenn schon, denn schon!

Der Abschluss bildete am Freitag das abendliche Grillfest, zu dem auch die Eltern und Großeltern am Lochbach-Areal erschienen. Als Überraschungsgast unterhielt Gundolf "Rotschi" Nohe mit seinem Programm "Kaspern mit dem Kasper" die Kinder. Roland Stolz, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, nutzte die Gelegenheit für einen Dankesgruß an alle Beteiligten des Programms einschließlich der rund 100 heuer an den Aktionstagen teilnehmenden Kinder, Revierleiter Stefan Michel und der Freiwilligen Feuerwehr Höpfingen mit ihrem Kommandanten Carsten Hauk. "Wir freuen uns alle auf den 24. Ferienspaß", rief Stolz abschließend und lud zum Grillfest ein.