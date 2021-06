Martin und Heike Schmitt vom Restaurant Schmitt in Höpfingen empfangen seit Pfingstsonntag wieder Gäste in ihrem Biergarten und Restaurant. Mit der RNZ sprachen sie über die ersten Tage nach dem Lockdown und die Corona-Maßnahmen. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Höpfingen. Mal wieder ein kühles Bier und ein leckeres Essen serviert bekommen, dazu mit Freunden im Biergarten plaudern und das schöne Ambiente genießen – das ist seit Pfingstsonntag endlich wieder im Landkreis möglich. Klingt nach Normalität. Doch ganz so wie in normalen Zeiten läuft der Restaurantbesuch aktuell noch nicht ab. Nur wer einen negativen Schnelltest vorweisen kann, vollständig geimpft ist oder als genesen gilt, der darf auch ein Gasthaus besuchen. Und die weiteren bekannten Regeln wie Maske tragen und Abstand halten, sobald der Tisch verlassen wird, gelten natürlich weiterhin.

Die RNZ hat sich mit Martin und Heike Schmitt, Inhaber des Restaurant Schmitt in Höpfingen, darüber unterhalten, wie die ersten Tage nach sieben Monaten Lockdown liefen. "An Pfingsten war es ein regelrechter ,Run‘, die Leute waren heiß darauf, wieder essen zu gehen", sagt Martin Schmitt. Zur Wiedereröffnung habe die Gemeinde jedem Gastronomiebetrieb 60 Schnelltests geschenkt. Und auch in Zukunft müssen die Gäste für einen Besuch im Restaurant Schmitt nicht extra zu einem Schnelltestzentrum oder einer Apotheke gehen: Jeder Gast kann entweder seinen eigenen Schnelltest mitbringen und den Test dort selbst unter der Aufsicht der Wirtsleute, die dafür vom DRK geschult worden sind, durchführen. Und für diejenigen, die keinen eigenen Test dabei haben, stellt das Restaurant Schmitt kostenlos Schnelltests zur Verfügung. Im Anschluss an den Test stellen die Schmitts den Gästen dann auch eine Test-Bescheinigung aus. Die Tests sind 24 Stunden gültig. "Viele Gäste haben gerade an Pfingsten gesagt, dass sie auf die Schnelle keinen Test bekommen haben, und waren froh über diese Möglichkeit bei uns", berichtet Martin Schmitt.

"Im Allgemeinen", so Heike Schmitt, "schreckt die Testpflicht aber schon viele Leute davon ab, essen zu gehen. Das haben uns auch schon einige Gäste gesagt". Erlebt haben sie und Martin Schmitt das dann in den Tagen unter der Woche nach Pfingsten und auch in dieser Woche. "Da war es sehr schleppend, und es waren deutlich weniger Gäste als zu normalen Zeiten da", erzählt Heike Schmitt. Am vergangenen Wochenende sei es zumindest wieder besser gelaufen, ergänzt Martin Schmitt. Viele Gäste seien aber nur draußen gesessen. "Wir haben aber immerhin das Glück, dass wir einen recht großen Außenbereich haben", erklärt Martin Schmitt. Insgesamt etwa 40 Gäste finden im Biergarten des Restaurant Schmitt Platz.

Noch komplett geschlossen ist die Kegelbahn, die zum Restaurant dazugehört. Dadurch fielen auch nochmal ein paar Gäste weg. "Wir hoffen, dass wir die aber bald öffnen können, wenn die Zahlen weiter fallen", sagt das Wirtsehepaar. Die Hoffnung auf bedeutende Lockerungen schon ab Sonntag habe sich aber nicht erfüllt. Die einzige Änderung in der Gastronomie betrifft die Sperrstunde, die von 21 auf 22 Uhr verlängert wird. "Das bringt uns aber nicht viel", erklären die Wirtsleute. Coronabedingt, weil es sich nicht lohnt aufzumachen, haben sie ihre Öffnungszeiten sogar etwas reduziert: So ist das Restaurant nun nicht nur montags, sondern auch dienstags geschlossen, und werktags öffnen die Schmitts erst ab 17 Uhr (vorher 11 Uhr).

Dass der Lockdown mit sieben Monaten so lange ausgefallen ist, verstehen Heike und Martin Schmitt nicht. "Supermärkte zum Beispiel sind vor allem am Wochenende oft brechend voll und da juckt es niemanden", meint Martin Schmitt. In den Restaurants dagegen könne man die Gäste genau überwachen, und trotzdem habe man im Gegensatz zu den Lebensmittelmärkten die ganze Zeit schließen müssen. Und Heike Schmitt ergänzt: "Man hat mitbekommen, dass sich in Firmen viele Mitarbeiter infiziert haben. Und trotzdem lief dort alles weiter, während wir komplett schließen mussten." Die Schmitts sind der Meinung, dass sich vonseiten der Politik vieles auf die Gastronomiebetriebe abgeladen hätte. Aktuell unverständlich sei auch die Testpflicht für Gäste in der Außengastronomie.

Trotz des langen Lockdowns gehe es den Schmitts aber als reiner Familienbetrieb finanziell noch relativ gut. Martin Schmitt sagt allerdings auch: "Wenn der Lockdown noch ein halbes Jahr gegangen wäre, dann wären unsere privaten Rücklagen weg gewesen."

Es sei "der reinste Kampf ums Überleben". Seine Frau Heike ergänzt: "Man muss sich immer wieder aufrappeln in so einer schwierigen Zeit."

Coronahilfen vom Staat habe man nur im November und Dezember erhalten, weitere Hilfen habe man nicht bekommen, weil man Essen zum Mitnehmen angeboten habe. Der Umsatz im Lockdown habe in keinem Verhältnis zu den Kosten gestanden, so Martin Schmitt. Und das "To-go"-Essen habe den regulären Restaurantbetrieb nicht nur in finanzieller Hinsicht in keiner Weise ersetzen können: "Unsere Gäste, die ganzen Kontakte haben uns gefehlt. Doch von den Gästen, die Essen abgeholt haben, haben wir viel Zuspruch bekommen." Als Koch sei es für ihn nicht schön, Gerichte in "To-Go"-Verpackungen zu stecken. Umso schöner sei es dann an Pfingsten gewesen, als er endlich wieder Essen auf einem richtigen Teller habe anrichten können.

Für die Zukunft hofft er, dass es wieder mehr Teller werden. Dafür müssten aber wohl erstmal bedeutende Lockerungen für die Gastronomie beschlossen werden. Eine neue Corona-Verordnung erlässt das Land in den nächsten Tagen.