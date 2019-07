Höpfingen. Die baden-württembergischen Jungzüchter gewannen sensationell Bronze in der Gesamtwertung beim 23. Bundesjungzüchterwettbewerb auf dem Haupt- und Landgestüt Schwaiganger. Großen Anteil an der tollen Platzierung haben die drei Jugendlichen Kathrin Kreuzer, Enya Farrenkopf und Kim Knapp-Holldorf, die Mitglieder der Höpfinger Pferdefreunde, des Zuchtverbands Odenwald-Bauland sowie zum Teil aktive Reiter beim Zucht- und Pensionsstall Hilpert-Breunig sind.

Am Start waren insgesamt 13 Verbände aus ganz Deutschland, die sich, in zwei Altersklassen mit je drei Teilnehmern und zwei Ersatzstartern unterteilt, in einem Vierkampf messen mussten. Die Teildisziplinen bestanden aus: Freispringen (Pferdebewertung über dem Sprung anhand eines Notenbogens), Theorie (Fragebogen zum Thema Pferdezucht und -haltung), Vormustern (Vorstellung eines Pferdes in der Dreiecksbahn an der Hand) und Beurteilen (Exterieur-Beurteilung des Pferdes anhand eines Bewertungsbogens).

Das ältere Team (AKII 19-25 Jahre) gewann in der Einzelwertung den Vizetitel, und die jüngere Altersklasse (AKI 14-18 Jahre), mit den Startern aus unserer Region, erreichte einen sehr guten sechsten Platz. In der Gesamtwertung belegte Katrin Kreuzer den sechsten Platz. In den Einzeldisziplinen erreichte sie den dritten Platz in der Theorie und den zwölften Platz beim Vormustern. Diesen teilte sie sich mit Enya Farrenkopf, die das erste Mal bei einem überregionalen Wettbewerb am Start war. Kim Knapp-Holldorf nahm als Ersatzjungzüchter teil.

Im Vorfeld hatten die Jugendlichen hierfür fleißig trainiert: Neben Lehrgängen auf den Gestüten in Donzdorf, Albershausen und in Eberstal veranstaltete auch der Zucht- und Pensionsstall Hilpert-Breunig in der Hohlen Eiche in Höpfingen einen Lehrgang.

Mehrere Stunden lang nahmen sich die Verantwortlichen Marion Hilpert-Breunig und Veronic Hilpert-Schönbein intensiv Zeit, um vor allem die eigenen Jungzüchter für den überregionalen Wettbewerb fit zu machen. Doch lange können sich die Jungzüchter auf ihrem Erfolg nicht ausruhen, denn schon Ende Juli stehen die Weltmeisterschaften in Österreich auf dem Programm.