Höpfingen. (rüb) Laute Partymusik versus traditionelle Blasmusik: Wie reagieren die Musiker auf die "Konkurrenz" aus der Dose? Wir haben uns mit Holger Dörr unterhalten. Der 50-Jährige ist seit über 40 Jahren Musiker und seit zwölf Jahren Dirigent der Trachtenkapelle Höpfingen.

Ist die laute Musik ein neues Problem, oder haben die Musikvereine schon länger damit zu kämpfen?

Früher waren Blaskapellen, Guggenmusik oder Fanfarenzüge die dominanten musikalischen Gruppen bei den Umzügen. Elektronische Musik war eher kompakt und hauptsächlich zur Beschallung der eigenen Gruppe zu hören. Heute gibt es große Motivwagen, die mit kräftigen Musikanlagen ausgestattet sind, deren Bassbeats man teilweise kilometerweit hören kann. Musik war also schon immer da. In den letzten Jahren aber mit einer zunehmenden Lautstärke, die es uns als Blaskapelle teilweise unmöglich macht, geordnet und für die Zuschauer wahrnehmbar zu musizieren.

Macht es Ihnen und Ihren Musikern da überhaupt noch Spaß zu spielen?

Wir begleiten seit Jahrzehnten mit Begeisterung und Engagement die regionalen Faschenachtsumzüge - oft mit über 40 Musikerinnen und Musikern. Ohne den dazugehörigen Spaß und Erfolg wäre das nicht möglich. Und das ist denke ich immer noch so, auch wenn der Spaßfaktor natürlich bröckelt, wenn man mit reiner Lungenkraft versucht, gegen die Elektronik anzukämpfen. Wir möchten auch zukünftig an den Veranstaltungen teilnehmen und die Umzüge mit unserer Musik begleiten. Die aktuelle Entwicklung erschwert uns dies aber zunehmend.

Wie reagieren die Musikkapellen?

Auf verschiedene Art und Weise. Wir als Trachtenkapelle Höpfingen haben den Vorteil, dass wir "eingebettet" bei den "Schnapsbrennern" mitmarschieren können. Aufgrund der Größe der "Schnapsbrenner"-Gruppe können wir bei störenden Wagen mit einer Umstellung innerhalb der Einheit reagieren. Dies hilft oft, aber leider nicht immer. Andere Kapellen, die diese Möglichkeit nicht haben, haben schon während der Veranstaltung das Spielen abgebrochen und den Umzug verlassen. Auch ist teilweise schon grundsätzlich die Bereitschaft nicht mehr da, an den Umzügen mitzuspielen. So war z.B. die Trachtenkapelle im vergangenen Jahr die einzige Blaskapelle, die in Höpfingen am Rosenmontagsumzug gespielt hat. Deshalb haben sich die Kapellen der Region im vergangenen Jahr mit einem Brief an die Fastnachtsgesellschaften und den Narrenring gewandt, um auf die Situation und die möglichen Konsequenzen aufmerksam zu machen.

Wie reagieren die Fastnachtsgesellschaften und die Zuschauer?

Die FGs aus Höpfingen, Hardheim und Schweinberg haben den Musikkapellen gegenüber sehr offen und mit Verständnis reagiert. Auch ihnen ist die Problematik bewusst. In einem gemeinsamen Gespräch haben wir sachlich und fair die Problematik diskutiert und nach Lösungen gesucht. Dabei haben sich die Verantwortlichen klar für die traditionelle Blasmusik ausgesprochen. Wir werden hier gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle tragbar und akzeptabel ist. Für die Zuschauer, die Teilnehmer, die Veranstalter und letztlich für eine schöne Straßenfaschenacht. Was die Zuschauer betrifft, beobachte ich immer öfter, dass diese sich selbst oder ihren Kindern die Ohren zuhalten.

Wie könnte aus Ihrer Sicht eine Lösung aussehen?

Ein denkbarer Weg wäre sicherlich, die Lautstärke auf den Wagen zu begrenzen. Wobei dies natürlich kontrolliert und bei Verstößen auch sanktioniert werden sollte. Ein anderer Lösungsansatz bestände darin, laute Wagen am Ende des Zuges zu platzieren. Inwiefern dies umsetzbar ist, kann ich allerdings nicht beurteilen.