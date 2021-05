Höpfingen. (dore) Angefangen hat es mit einem Hundespaziergang: "Dabei bin ich mit älteren Leuten ins Gespräch gekommen, die mir gesagt haben, dass sie nicht wissen, wie sie einen Impftermin bekommen sollen. Sie haben Probleme mit der Anmeldung gehabt", erzählt Jens Keilbach aus Höpfingen im Gespräch mit der RNZ. Also habe er sich entschlossen: "Komm ich mach das, ich beschaffe euch Impftermine."

"Man muss wissen, wann die besten Uhrzeiten sind"

Ende Februar war das. In der ersten Woche waren es noch fünf Termine, also überschaubar. Über die Whatsapp-Gruppe des Bayern-Fanclubs Höpfingen, dessen Vorsitzender er ist, über eine Gruppe des TSV Höpfingen und viel Mundpropaganda hätten dann aber immer mehr Menschen von seinem Engagement erfahren, so Keilbach. Zwar habe er am Anfang gesagt, dass er nur für Leute aus der näheren Umgebung Impftermine besorgen wolle. "Ich wollte das alles klein halten." Doch die Welle wurde immer größer: Mittlerweile hat Jens Keilbach schon für 268 Menschen Impftermine vereinbart. Sie kommen immer noch zum Großteil aus Höpfingen und Umgebung, aber auch aus Weikersheim und sogar von Lauffen am Neckar.

"Jetzt sind es schon 20 Menschen am Tag, die mich anrufen und mich darum bitten, ihnen einen Impftermin zu beschaffen. In den letzten zwei Wochen hat es richtig angezogen. Man merkt, dass die Priogruppe drei vergrößert wurde", informiert Keilbach. "Mindestens fünf Stunden" am Tag ist er mit den Impfterminen beschäftigt. "Er hängt in seiner ganzen Freizeit am Rechner, hat immer die Webseiten mit den Codes für die Vergabe im Blick. Er hat sogar in seinem Urlaub morgens um 6 Uhr wegen der Terminbekanntgabe auf den PC geschaut", sagt seine Frau Melanie. Jens Keilbach meint: "Es ist sehr zeitraubend. Am Anfang war es Spaß, durch die große Menge ist der Aufwand aber mittlerweile mega gestiegen. Ich setze mich schon selbst unter Druck, weil ich jedem Anrufer am selben Tag noch einen Impftermin beschaffen will." Doch er stellt auch klar: "Ich mache es gerne, ich will den Leuten ja helfen."

Bei der Terminvereinbarung hat sich Jens Keilbach auf die Impfzentren in Mosbach, Bad Mergentheim und Rot am See begrenzt. "Wenn ich noch mehr Impfzentren zur Auswahl angeben würde, wäre es zu viel", sagt er nachvollziehbar.

Eine gewisse Strategie hat er natürlich auch, wie er verrät: "Man muss wissen, wann die besten Uhrzeiten sind. Wenn man zur falschen Zeit am Rechner sitzt, wird es schwierig." Parallel hat er täglich um die 50 Fenster an seinem PC mit Codes geöffnet. "Dadurch gibt es viel größere Chancen als für eine Person mit nur einem Code."

Und was muss man eigentlich tun, wenn man über Jens Keilbach einen Impftermin bekommen will? "Die Leute rufen mich an und ich frage sie beim Anruf nach ihren persönlichen Daten und nach ihrer Impfberechtigung. Dann rufe ich sie zurück, sobald ich einen Termin für sie erhalten habe", erklärt er den Vorgang. Zwischenzeitlich hat Jens Keilbach schon für alle möglichen Altersgruppen Impftermine organisiert: Von 18 bis zu 90 Jahren sei alles vertreten. Und von den allermeisten hat er auch die verdiente Wertschätzung bekommen: "Viele Bekannte aus Höpfingen finden das mega toll. Es war für viele eine Riesenerleichterung, dass sie einen Impftermin sicher hatten."

Melanie Keilbach sagt außerdem: "95 Prozent sind mega dankbar, aber es gab auch ein paar wenige, die kommen, nehmen den Termin und sehen das als fast selbstverständlich an."