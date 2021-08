Seit acht Jahren ist Adalbert Haucks Arbeitsplatz hier: am Schreibtisch im Höpfinger Rathaus. Am kommenden Freitag ist sein letzter Arbeitstag als Bürgermeister, am 31. August endet seine Amtszeit. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Höpfingen. Am 31. August endet für Adalbert Hauck seine achtjährige Amtszeit als Bürgermeister von Höpfingen. Sein letzter Arbeitstag ist bereits am kommenden Freitag, 20. August. Danach geht es in den Urlaub. "Die Übergabe läuft schon länger, ich gebe alle wichtigen Mails und Unterlagen zu großen Projekten an Christian Hauk weiter", erklärt Hauck. Bei der Bürgermeisterwahl am 13. Juni erhielt der 54-Jährige 24 Prozent der Stimmen, 68 Prozent der Wähler votierten für Kämmerer Christian Hauk als neues Gemeindeoberhaupt. Im Interview mit der RNZ blickt Adalbert Hauck auf die Wahl sowie die acht Jahre als Bürgermeister zurück und gibt einen Ausblick auf seine berufliche Zukunft.

Herr Hauck, mit zwei Monaten Abstand betrachtet: Wie blicken Sie auf die Bürgermeisterwahl vom 13. Juni zurück?

Das Ergebnis war für mich sehr überraschend. So wie es an mich herangetragen wurde, haben das auch viele Leute nicht erwartet. Den großen Grund dafür gibt es wohl nicht, es kamen vielmehr viele kleine Gründe bei mir an. Für mich war das Ergebnis natürlich enttäuschend, schließlich hat nicht mal ein Viertel der Wähler für mich gestimmt. Das ist ein Nackenschlag und sitzt auch tief. Umgekehrt habe ich das Ergebnis natürlich zu akzeptieren und damit habe ich auch kein Problem. Das Vertrauen der Wähler war nicht mehr gegeben. Der Wähler wollte eine Veränderung.

Hatte es Sie im Vorfeld der Wahl überrascht, dass sich mit Kämmerer Christian Hauk ein Gegenkandidat aus den eigenen Reihen für das Bürgermeisteramt beworben hatte?

Ja. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das hat bitter wehgetan. Vor allem, wenn man weiß, dass neben dem Hauptamtsleiter der Kämmerer der wichtigste Mitarbeiter und Vertraute des Bürgermeisters ist, mit dem man immer wieder wichtige Themen bespricht. Dann einen Mitkandidaten aus den eigenen Reihen zu haben: Das war schon ein Nackenschlag. Und das hat sich auch nicht so wirklich angedeutet.

Wie ist das Verhältnis zu Kämmerer Christian Hauk seitdem?

Eine Arbeitsebene gibt es, da habe ich kein Problem. Schließlich liegt mir viel daran, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Ich möchte das Beste für meine Heimatgemeinde Höpfingen. Aber mehr als das gibt es auch nicht. Wenn man weiß, dass mir das Zwischenmenschliche wichtig ist, ist klar, dass das nicht mehr möglich ist.

Wenn Sie auf Ihre achtjährige Amtszeit als Bürgermeister von Höpfingen zurückblicken: Womit sind Sie besonders zufrieden?

Was einem immer bewusst sein muss: Höpfingen hat nur begrenzte Mittel, sowohl was die finanziellen und materiellen als auch die persönlichen Möglichkeiten betrifft. Als kleine Kommune ist da nicht so viel zu machen. Eine Freude ist es für mich, dass dennoch große Langzeitprojekte umgesetzt werden konnten. Am 1. April 2014 hatte ich mich erstmals mit einem Seniorenzentrum in Höpfingen auseinandergesetzt. Damals scheiterte das Projekt wegen fehlender Bauplätze. Dass es jetzt im zweiten Anlauf geklappt hat, ist auch der Hartnäckigkeit meinerseits, mit der ich auf den Grundstückseigentümer eingewirkt habe, zu verdanken. Noch mehr freut mich fast die Ansiedlung des neuen Lebensmittelmarkts, der am 28. September eröffnen wird. Als Gemeinderat bin ich schon bei den ersten Planungen 2002 mit involviert gewesen, als es auch absehbar war, dass die letzten beiden Lebensmittelmärkte nicht mehr lange in Höpfingen sein werden. Die Ansiedlung eines neuen Lebensmittelmarkts hat aber auch wieder wegen Grundstücksschwierigkeiten sehr lange gedauert. Mit den Einkaufsmöglichkeiten in Walldürn und Hardheim war Höpfingen zudem schon sehr gut versorgt. Das hat die Sache enorm schwierig gemacht und die Unternehmen abgeschreckt. Umso mehr freue ich mich, dass wir letztlich die Grundstückseigentümer überzeugen konnten und dass Netto jetzt hier gebaut hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Damit ist ein langes Bedürfnis der Höpfinger erfüllt worden. Ich bin stolz darauf, dass das erfolgreich umgesetzt wurde. Aber auch Kleinprojekte freuen mich immer, wie z. B. der Fußweg von der B27 zum Sportplatz. Das war zwar nicht mit so viel Aufwand verbunden, aber es ist wieder eine wichtige fußläufige Verbindung geschaffen worden. Und es gibt eine ganze Menge solcher Projekte.

Was war Ihnen besonders wichtig in Ihrer Zeit als Bürgermeister?

Ich habe mich immer als Diener der Bürger verstanden, nicht als Meister der Bürger. Das habe ich auch versucht, auf alle Projekte und Anliegen zu übertragen. Ich habe überlegt: Dient die Sache dem Allgemeinwohl und nicht dem Wohle Einzelner? Wenn ja, dann habe ich versucht, die Dinge voranzutreiben.

Was hätte in Ihrer Amtszeit besser laufen können?

Ganz am Anfang war der Umgang mit den Windkraftgegnern z. B. schwierig. Was ich lernen musste, ist, Leute so zu nehmen, wie sie sind. Als Lehrer möchte man immer einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Das ist mir auch immer wichtig gewesen, aber ich habe gelernt, dass man manchmal auch am besten mal ruhig ist. Allgemein denke ich, dass ich nicht viel hätte anders machen können. Als kleine Gemeinde hat man wie gesagt einen begrenzten Rahmen und hängt am Tropf des Landes. Mir war es wichtig, dass die Finanzen einigermaßen im Lot sind, auch wenn wir in jüngerer Vergangenheit Maßnahmen auch zu Lasten der Bürger z. B. durch die Erhöhung der Eintrittspreise im Schwimmbad ergreifen und Ausgaben streichen mussten. Aber nur durch dieses solide Wirtschaften in der Vergangenheit konnten wir erreichen, dass jetzt die Großprojekte Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus angepackt werden können. Ein Punkt, auf den ich vor der Wahl im Juni mehr hätte drängen müssen, ist, dass große Projekte ein Verdienst des Bürgermeisters waren. Aber die Realisierung von Projekten ist zwar immer ein Zusammenspiel von vielen Beteiligten, und das habe ich hervorgehoben, ohne meine Verdienste in den Mittelpunkt zu rücken. Beim Lebensmittelmarkt und Seniorenzentrum wissen aber die wenigsten, wie viel Zeit und Kraft ich investieren und wie viele Steine ich aus dem Weg räumen musste. Beim Lebensmittelmarkt stand es z. B. im letzten Sommer Spitz auf Knopf, und es war zu befürchten, dass er doch nicht gebaut wird. Erst als die Stromversorgungskosten mit Unterstützung der Gemeinde für den Projektierer halbiert werden konnten, war der Weg frei.

Haben Sie Ihrem Nachfolger außer den wichtigen Unterlagen noch etwas mit auf dem Weg gegeben?

Ich habe mir ein gutes Netzwerk mit anderen Bürgermeistern und Ansprechpartnern geschaffen. Ein gegebenes Wort hat gegolten und ich habe es immer eingehalten, sodass man dem Wort eines Bürgermeister vertrauen kann. Wenn man sich daran nicht hält, wird es schwierig, denn dann ist das Vertrauen weg. Das habe ich meinem Kämmerer mitgegeben.

Könnten Sie sich vorstellen, nochmals für das Bürgermeisteramt in Höpfingen oder einer anderen Gemeinde zu kandidieren?

Dieses Buch wird am 31. August geschlossen – und zwar nicht nur für die Kommunalpolitik. Danach ist nur noch meine Verabschiedung.

Wie geht es nach der Zeit als Bürgermeister für Sie beruflich weiter?

Nachdem ich über 29 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet habe, bin ich ab 1. September Pensionär. Aus dieser Position heraus kann ich aber Nebentätigkeiten ausüben. Da liegt es nahe, dass ich das mache, was ich beruflich gelernt habe, nämlich Lehrer. Die Klinge in Seckach hatte ein gutes Angebot. Dort werde ich ab dem 13. September anfangen und die Fächer Deutsch, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik in den Klassen 7, 8, 9 und 10 an der Hauptschule in Vollzeit unterrichten. Also in dem Bereich, von dem ich hergekommen bin. Ich freue mich auf diese Aufgabe, auch wenn ich sagen muss, dass ich erst einmal einen Abschluss mit meinem Posten als Bürgermeister machen muss.