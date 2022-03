Höpfingen. (adb) Endlich hat die "Höpfemer" Jugend wieder einen Treffpunkt: Am Donnerstag wurde das Jugendzentrum im Obergeschoss des Rathauses nach mehrjährigem Stillstand wieder eröffnet. Besonders erfreulich mutet es an, dass der Nachwuchs die ehemalige Lehrerwohnung im Zuge einer groß angelegten Putzaktion selbst auf Vordermann gebracht hatte und über das Selbstverwaltungsprinzip Verantwortung übernimmt.

Das stellte Bürgermeister Christian Hauk auch in den Mittelpunkt seiner Begrüßung: "Es ist einfach klasse, wie stark ihr beim Ausräumen, Putzen und Renovieren so tatkräftig angepackt habt." Das schaffe Vertrauen für die kommende Zusammenarbeit, der er selbst erfreut entgegenblicke. Um das Jugendhaus lange Zeit im ansehnlichen Zustand zu belassen, möge man es sorgsam behandeln und pflegen. Dem aber sehe Hauk guten Mutes entgegen, zumal die Eltern mit im Boot sitzen: Dem Leitungsteam gehören auch zwei Elternvertreter an.

Wenngleich die Nutzung des Raums coronabedingt derzeit auf maximal 25 Personen zur gleichen Zeit beschränkt ist und Maskenpflicht gilt, könne man sich auf jede Menge Freizeitspaß freuen. Dafür überreichte Hauk ein Präsent seitens der Gemeinde.

Nach reichem Beifall übernahm Kreisjugendreferent Rainer Wirth das Wort. Er fungiert als Ansprechpartner für die derzeit 57 Jugendhäuser des Neckar-Odenwald-Kreises und sprach von einem "Aushängeschild für Höpfingen", das man gemeinsam in solider Zusammenarbeit gestaltete. Für dessen Erhalt müsse man künftig an einem Strang ziehen und gemeinsam gute Ideen einbringen. Lob fand er auch für den Nachwuchs, der über die Selbstverwaltung eigene Verantwortung übernehme – Verantwortung, die man später auf vielen Ebenen des Lebens effektreich einsetzen könne. Als positiv bezeichnete er den Umstand, dass Kommune und Eltern hinter dem Projekt stehen, und überreichte ein weiteres "Startgeschenk".

Beschenkt wurden die Jugendlichen auch von den drei Fraktionen des Gemeinderats (CDU, SPD und Freie Wähler). Seitens der Freien Wähler hatte Saskia Dargatz eine Auswahl nützlicher und zugleich als "Spaßgarantie" anzusehender Gegenstände mitgebracht.

Mit der Jugend freute sich Daniela Kaiser-Hauk über den neuen Treff: "Ihr seid die Gruppe, die pandemiebedingt auf so vieles verzichten musste – umso schöner ist es jetzt, dass ihr wieder tolle Gemeinschaftserlebnisse haben könnt!" Mit einem kleinen Imbiss klang die Feierstunde aus, bei der es trotz Regenwetter nur strahlende Gesichter gab.

Info: Ab sofort ist das Jugendzentrum donnerstags und freitags (16 bis 22 Uhr) sowie samstags (16 bis 24 Uhr) geöffnet.