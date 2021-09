Höpfingen. (pol/mare) 170.000 Euro Schaden entstanden am Freitagmorgen bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor in Höpfingen. Das meldet die Polizei.

Eine 23-jährige Autofahrerin war demnach gegen 8 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Höpfingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam ihr der 22-jährige Traktorfahrer mit Pflanzenschutzanhänger entgegen. Aus unbekannter Ursache kam es zur Kollision.

Der Skoda Octavia wurde in den Graben geschleudert und die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Ein Kind, das im Auto saß, wurde leicht verletzt.

Da aus dem umgekippten Anhänger der landwirtschaftlichen Maschine Pflanzenschutzmittel auslief, war die Feuerwehr bis in den Nachmittag mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt. Auch die Bergungsarbeiten dauerte länger. Die Strecke bleibt bis auf weiteres gesperrt.

An dem Traktor und dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von circa 120.000 Euro. Der Sachschaden am Pkw lässt sich auf circa 30.000 Euro und der Flurschaden auf circa 20.000 Euro beziffern.