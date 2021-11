Höpfingen. (adb) Aufgrund massiver Schäden mussten vor gut einem Jahr auf rund einem Hektar annähernd 100 kranke Bäume zwischen dem Lochbachareal und den Sportanlagen des TSV gerodet werden. Im Zuge einer beispielhaften Aktion, die der CDU-Ortsverband koordiniert hatte, machten sich zahlreiche Bürger am Samstag daran, die seinerzeit entstandenen Lücken im Waldbild zu füllen. Unter fachkundiger Anleitung von Revierförster Stefan Michel sowie der Einweiser Wolfgang Schell, Georg Berberich, Andreas Fürst und Achim Leis setzten die Helfer jeweils 550 Esskastanien- und Vogelkirschbäume.

Manfred Knapp-Holldorf, der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands, freute sich über das Erscheinen von Helfern aus verschiedenen Vereinen. Vertreten waren der CDU-Ortsverband, die Freien Wähler, der TSV, die DLRG-Ortsgruppe, der DRK-Ortsverein, die FG "Höpfemer Schnapsbrenner", der Musik- und der Gesangverein, die Frauengemeinschaft sowie die Musikkapelle Waldstetten. Knapp-Holldorf dankte namentlich Stefan Michel, der als Revierleiter die fachliche Plattform für diese Initiative geschaffen hatte.

Michel selbst hob in seiner Einführung hervor, für wie wichtig er es halte, die Zukunft des Gemeindewalds in Höpfingen nachhaltig zu sichern. Der Förster rief zum Bewusstsein für den Klimawandel auf. Getreu dieser Prämisse möge man gemeinsam "einen schönen neuen Wald kreieren", der seine ökologisch wichtige Bedeutung als "grüne Lunge" mit dem hohen Naherholungs- und Freizeitwert für die ganze Familie verbinde. Um den bald schon weithin sichtbaren Erfolg der Neubebauung im persönlichen Auge zu behalten und vergleichen zu können, empfahl er den Helfern regelmäßige Beobachtungsspaziergänge.

Bevor der Revierförster die einzelnen Arbeitsgeräte vorstellte und die Helfer in Gruppen unterteilte, gab er ihnen allerhand praktische Tipps mit auf den Weg. Schließlich pflanzt man nicht jeden Tag Bäume ein. So müssen gegrabene Löcher für die Setzlinge mindestens so tief wie die Wurzel sein, um die Stabilität des erwachsenen Baums zu gewährleisten. "Die Wurzel eines Baumes ist seine feste Verbindung zum Erdreich", betonte Michel.

So ging man fleißig ans Werk und hatte nicht nur etwas Gutes für Höpfingen getan, sondern auch ein willkommenes Gemeinschaftserlebnis zum Wochenende. Mit dabei war Bürgermeister Christian Hauk, der das beeindruckende Engagement der Bürger lobte, sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für "ihr Höpfi" einzusetzen. "Es ist erfreulich zu sehen, dass vielen Menschen ihre Heimat so sehr am Herzen liegt", hob der Rathauschef hervor und ließ die Vorfreude auf einen neuen Wald anklingen. Auch Manfred Knapp-Holldorf dankte allen Helfern sowie dem TSV Höpfingen, der sein Sportheim zum "Aufwärmen" bereit gestellt hatte.