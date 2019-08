Buchen. (ahn) "Wir sind im freien Fall, es muss etwas passieren", machte Buchens Bürgermeister Roland Burger die Dramatik der aktuellen Waldsituation deutlich. Er hatte - auch in seiner Funktion als Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg - zu einer Waldbegehung im Buchener Stadtwald eingeladen, der gestern Vormittag unter anderem Alois Gerig, Bundestagsabgeordneter und Forstpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sowie Vertreter aus dem Forstbereich gefolgt waren.

Dass die Lage in den Wäldern nicht mehr im grünen Bereich ist, sahen die Teilnehmer bei der ersten Station bei Waldhausen im wahrsten Sinne des Wortes an den rötlich-braun gefärbten Baumspitzen abgestorbener Weißtannen. "Eigentlich ist die tiefwurzelnde Weißtanne eine sichere Baumart", erklärt der städtische Revierleiter, Stadtforstamtsrat Bernhard Linsler, der zugleich Geschäftsführer der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland ist.

"Aber sie hält die Hitze nicht mehr aus. Zu der Trockenheit kommen noch Schädlinge wie Borkenkäfer und Tannenrüssler hinzu - Sekundärschädlinge, die Bäume befallen, die sich nicht mehr wehren können." Während der Odenwald im Vergleich noch besser dran sei, werde die Tanne im Bauland ganz aussterben, so die Einschätzung des Revierleiters.

Diese bedrohliche Lage betrifft indes nicht nur Nadelbäume, sondern auch beispielsweise die Buche, wie bei einer weiteren Station in in Hettingen deutlich wurde. Stefan Beyer, Forstchef der Forstbetriebe Fürst Leiningen und Fürst Löwenstein, informierte vor Ort: "Die Buche leidet wie der Mensch unter Sonnenbrand. Sie ist nicht für eine derartige Hitze gemacht."

Auch bei der Buche seien vor allem die Höhenstandorte im Bauland betroffen, erklärte Roland Burger. Doch insgesamt seien die Ausmaße der Schäden flächendeckend.

Wie groß diese sind, machte Ulrike Staudt, die stellvertretende Geschäftsführerin der Forstkammer Baden-Württemberg, anschließend im Hettinger Forsthaus mit einer Power-Point-Präsentation deutlich. Allein in Baden-Württemberg habe man bis Mitte Juli dieses Jahres bereits knapp zwei Millionen Festmeter Schadholz geschlagen. Durch die Dürre litten sämtliche heimische Hauptbaumarten seit 2018 unter Wassermangel.

Die Fichte ist nach Einschätzung der Experten vom Aussterben bedroht. Foto: Hanel

"Durch den Wasserstress können die Bäume Schädlinge nicht mehr abwehren", sagte Staudt. Zudem fördere auch die diesjährige Hitze die Populationsentwicklung von Schadinsekten, Zehntausende Bäume seien bereits abgestorben. Die Krise übertreffe jetzt schon die Sturmschäden von Orkan "Lothar" 1999 und die Trockenschäden von 2003, heißt es in einem Sofortprogramm zum Waldschutz, das die Forstkammer Baden-Württemberg fordert.

Der Wald, wie wir ihn kennen, wird sich durch die Krise verändern: "Die Fichte wird uns verloren gehen", prognostizierte Staudt. Doch auch bei der Tanne, der Kiefer, der Buche, der Eiche, dem Ahorn und der Esche sehe es nicht gut aus. "Waldeigentümer, Förster und die Wissenschaft stehen vor Herausforderungen in der Gegenwart und in der Zukunft. Da ist politische Unterstützung notwendig."

Denn das Massensterben der Bäume zieht immense Konsequenzen nach sich. Diese treffen im Kleinen vor allem die Waldbesitzer, denen es einerseits durch Forstreformen an personellen und andererseits durch den niedrigen Holzpreis an finanziellen Mitteln fehlt, um der Lage im Wald Herr zu werden und die befallenen Bäume herauszuschlagen. Denn durch die deutliche Überversorgung auf dem Holzmarkt ist der Holzpreis so extrem zurückgegangen, dass die Erlöse zum Teil nicht mehr die Kosten der Aufarbeitung decken. Gerade für Besitzer kleiner Privatwälder lohnt es sich dann nicht mehr, sich um die Schäden zu kümmern.

Doch auch im Großen ist die Lage nicht förderlich. "Das Problem ist, dass die Waldbesitzer keine Lobby haben", erklärte Dietmar Hellmann, unter anderem Vorsitzender des Bunds Deutscher Forstleute Baden Württemberg und leitender Forstbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises. Für die Gesellschaft werde der Wald nur bedeutsam, wenn es Wegsperrungen gebe.

Für einen höheren Stellenwert des Waldes könnte ein gewichtiges Argument sorgen. "Wir stehen vor einer echten Katastrophe", sagte Karl Eugen Erbgraf zu Neipperg, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst Baden-Württemberg, "vor allem, wenn ich mir die Kohlenstoffdioxid-Senkung anschaue, zumal wir als Waldbesitzer viel für diese Senkung tun."

Gerade das ist für Roland Burger ein bedeutendes Thema. "Eine CO2-Bepreisung ist wichtig. Der deutsche Wald bindet so viel Kohlenstoffdioxid, wie die Kraftfahrzeuge ausstoßen." Damit diese Leistung aufrechterhalten werden könne, brauche der Wald neben dem Holzverkauf eine zweite Einnahmequelle. "Das fordern wir von Berlin, um flächenmäßig wirtschaften zu können." Außerdem forderte er - genauso wie die Forstkammer Baden-Württemberg - die unbürokratische Beschleunigung bei der Aufarbeitung und beim Entfernen von Schadhölzern sowie eine bundesweite Bereitstellung von finanziellen Mitteln.

Die Situation in den Wäldern ist ernst. Über die Ausmaße des Baumsterbens informierte sich Alois Gerig (l.) im Rahmen einer Waldbegehung im Stadtwald. Foto: Andreas Hanel

Alois Gerig, der dem Bürgermeister und den Anwesenden für die Einladung dankte, sagte: "Die Dramatik ist deutlich geworden. Wir heißen eine Bepreisung von CO2 gut." Wichtig sei, dass im Bereich der Wissenschaft und Forschung schnell die Rahmenbedingungen geändert werden, um eine flächendeckende Beforstung zu gewährleisten. Er stelle im Bundestag fest, dass es eine große Zustimmung für den Wald gebe. Seine Forderung an die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner: mindestens eine Milliarde Euro.

Doch auch mit gesteigerter politischer Unterstützung bleiben noch viele Fragen offen, die es zu beantworten gilt, denn - um es in den Worten Ulrike Staudts zu sagen: "Wir wollen nicht, dass der Wald wie in anderen Teilen Deutschlands komplett braun aussieht."