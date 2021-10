Sindolsheim. (arsi) "Tauchen Sie heute ein in Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges in unserem schönen Ort Sindolsheim und kommen Sie ins Gespräch mit erfahrenen Experten", so die Begrüßungsworte des Rosenberger Bürgermeisters Ralph Matousek. Mit diesen Worten behielt Matousek recht, denn die rund 90 Geschichts- und Heimatinteressierten ließen sich denn auch für die Irrungen und Wirrungen des konfessionellen Zeitalters in Odenwald, Bauland und Kraichgau begeistern.

Den Anfang machte Dr. Monika Schaupp, Leiterin des Staatsarchivs Wertheim, die sich in ihrem quellendominierten Vortrag intensiv mit der Geschichte der Herrschaft Rosenberg beschäftigte. Am 11. September 1730 verkauften die Grafen von Hatzfeld die Herrschaft Rosenberg an Fürst Dominik Marquard von Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Der Vertrag sollte "allmeniglich" bekannt sein, doch dieser frühe Versuch der Transparenz scheiterte, denn relativ bald schwand der Rückhalt der neuen Fürsten, da es mit der "Oeconomie" nicht zum Besten stand und weil sie ungelöste Konfessionsstreitigkeiten mit übernommen hatten. Gerade die Konfessionsstreitigkeiten im Bauland seien noch weitgehend unerforscht, so die Referentin.

Beim Blick auf die Quellen gab es etliche Kuriositäten, da scheinbar regelmäßig Kühe und Rinder verschwanden. Monika Schaupp rief den Zuhörern zu, dass es noch viel zu erforschen gebe, das Staatsarchiv sehe seine Aufgabe darin, den Heimatforschern die "Heimat zugänglich zu machen".

Warum gerade die Ritterschaft so große Sympathien für die Reformation hegte, war das Thema des Vortrags von Prof. Dr. Kurt Andermann. In der frühen Neuzeit sei die Ritterschaft in eine Krise geschlittert, da ihr bisheriges "Berufsbild" in Folge neuer Arten der Konfliktaustragung überholt war. Dies spitzte sich durch das Fehdeverbot des Wormser Reichstags von 1495 zu, als den Rittern verboten wurde, ihre Ansprüche im Kampf geltend zu machen, und sie stattdessen den Rechtsweg beschreiten mussten. Steuern sollten sie von nun an auch noch bezahlen. Durch diese "Ritterkrise" sei, so Andermann, "alles, was einen Ritter ausmacht, in Frage gestellt" gewesen.

Für die Ritterschaft war es nun verlockend, sich der reformatorischen Bewegung anzuschließen, da hier, neben der Hoffnung auf Seelenheil, auch eine Ausweitung ihres Einflusses zu erwarten war. Denn durch Luthers Forderung, dass sich der Klerus nur um die Glaubensbelange zu kümmern habe, wurde der weltliche Einfluss der Kirche beschnitten. Dieses Vakuum griff die Ritterschaft gerne auf. Spätestens durch den im Augsburger Religionsfrieden (1555) festgelegten "cuius regio, eius religio"-Gedanke, wessen Gebiet, dessen Religion, festigte sich die Macht der Ritter wieder.

Andermann zeigte in seinem Vortrag auch, wie einzelne Herrscher im Odenwald und Bauland sich als Vorkämpfer der Glaubenserneuerung gezeigt haben, allen voran Albrecht von Rosenberg. Seit seiner Zeit haben die Rüden als Ortsherren das Patronat über die Sindolsheimer Laurentiuskirche inne. In den Diskussionsrunden, die in den Nachmittag integriert waren, zeigte sich auch die fachliche Expertise des Publikums.

Im Anschluss nahm das Gros der Teilnehmer die angebotenen Führungen zur Sindolsheimer Kirchenkäserei, der historischen Grünkerndarre und der Laurentiuskirche wahr.