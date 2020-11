Buchen. (pm) Xenia Hügel, die vor ihrem Umzug nach Offenbach in Buchen gewohnt hat, ist in der Region für ihr Engagement in Uganda bekannt: Dort hat sie ein Waisenhaus gebaut, indem sie als Privatperson über 100.000 Euro Spendengelder sammeln konnte. Wie die RNZ bereits berichtete, hat sie sich nun gemeinsam mit Omar Sanneh, der als Flüchtling nach Deutschland kam und nun in Buchen lebt und arbeitet, dessen Heimatdorf Jattaba in Gambia zugewandt. Ihr Motto ist "Wasser und Gesundheit für Jattaba". Hügel und Sanneh wollen dem Dorf helfen, ein Krankenhaus bauen sowie die Wasserversorgung für die Einwohner regeln. Bis Oktober konnten die beiden rund 10.000 Euro für Gambia sammeln.

Was ist seit Sommer passiert? Die Corona-Krise wirkt sich auch auf das "Sounds of Hope"-Projekt in Uganda aus, wo Hügel neben dem Waisenhaus samt Schule auch eine Arbeitsstätte für Frauen geschaffen hat. "Corona hat auch unsere Arbeit getroffen. Leider sind einige der Paten ausgeschieden. Doch dank unserer prominenten Hilfe – Model Hana Nitsche und Prinzessin Xenia von Sachsen – haben wir nun wieder für alle Kinder Paten gefunden", berichtet Hügel. Ein Pate unterstützt "sein Kind" mit 20 Euro pro Monat. Das Geld fließt in Verpflegung, Bildung und medizinische Versorgung. "Mittlerweile versorgen wir auch zwei körperlich behinderte Kinder, Aidah und Pascal, somit kümmern wir uns mittlerweile um 93 Kinder", sagt Hügel. Zudem wird in Uganda gerade eine größere Arbeitsstätte für die mittlerweile 20-köpfige Frauengruppe eingerichtet.

Auch in Gambia hat sich einiges getan: "Seit August wird in Gambia kräftig an unserem Krankenhaus gebaut – sehr viele Freiwillige packen täglich mit an. Doch seitdem die Corona-Ampel in Deutschland wieder rot leuchtet, konnte ich kaum Geld für den Bau senden. Es herrscht existenzielle Angst und sehr viele müssen auf ihre Ausgaben schauen", sagt Hügel. "Die Bodenarbeiten – einschließlich Verfüllung und Betonboden – wurden abgeschlossen. Diese Arbeit war der schwierigste und langwierigste Teil, doch für die Qualität des Gebäudes ausschlaggebend. Momentan wird das Mauerwerk errichtet und die Arbeiten gehen zügig voran."

"Das Krankenhaus ist für werdende Mütter und ihre Kinder lebensnotwendig. Eine medizinische Versorgung existiert im Umkreis von 47 Kilometern um Jattaba nicht. Unser kleines Krankenhaus soll mit einem Kreißsaal, einem OP-Saal sowie mehreren Patientenzimmern ausgestattet werden." Das Krankenhaus solle, so Xenia Hügel, nicht nur von den Einwohnern Jattabas genutzt werden, sondern auch von den vielen Nachbardörfern und dem sehr naheliegenden Senegal. "Wir wollen, dass jedes Kind die Chance auf einen gesunden Start ins Leben hat. Wir wollen, dass ältere Menschen mit den notwendigen Untersuchungen, Medikamenten und Vorkehrungen in Würde altern können. Wir wollen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich medizinisch versorgen lassen zu können, wir wollen, dass sich die Menschen bezüglich bestimmter Viren, Infektionen und Krankheiten selbst besser schützen können – wir wollen Aufklärungsarbeit leisten."

Info: Spendenkonto: "Sounds of Hope", Betreff: Krankenhaus, Sparkasse Miltenberg-Obernburg, DE 12.7965.0000.0501 5662 85.