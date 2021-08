Buchen. (tra) Xenia Hügels zweites großes Projekt ist abgeschlossen: Im August hat sie gemeinsam mit dem Bürgermeister von Jattaba das "Mother Mary Hospital of Jattaba" eröffnet. Im Juli 2020 begann sie, auf privater Ebene Spenden zu sammeln, um in Gambia ein Krankenhaus zu bauen. Innerhalb eines Jahres gelang es ihr, genügend Menschen zu bewegen, die insgesamt rund 70.000 Euro für Jattaba spendeten, so dass die Klinik realisiert werden konnte. Auch aus Buchen, wo die gebürtige Amorbacherin vor ihrem Umzug nach Offenbach wohnte, kam große Unterstützung durch viele Sachspenden. "Ich habe in Buchen die größte Hilfsbereitschaft meines Lebens erfahren", so Xenia Hügel. Auf Jattaba wurde sie durch Omar Sanneh aufmerksam, der als Geflüchteter nach Buchen kam.

Seit Anfang August werden im "Mother Mary Hospital of Jattaba" nun Menschen behandelt, die vor der Eröffnung des Krankenhauses im Umkreis von 47 Kilometern keinerlei medizinische Versorgung hatten. "Die Zeremonie war einmalig, unfassbar schön und einfach wundervoll", schrieb Xenia Hügel nach der Eröffnung. Vor Ort waren die Einwohner aus Jattaba, der Bürgermeister, der Gesundheitsdirektor des Kiang West District (Landkreis), die Landrätin und der Bauherr.

In ihrer Rede dankte Xenia Hügel allen Unterstützern, Spendern und den Arbeitern vor Ort. Ihr Dank ging auch an die Schirmherrin Hana Nitsche.

Die Eröffnung des Krankenhauses wurde gefeiert. Foto: privat

"In unserem ,Mother Mary Hospital of Jattaba‘ werden Kinder das Licht der Welt erblicken, und Menschen werden heilen. Gemeinsam machen wir die Welt zu einem besseren Ort", so Hügel bei der Eröffnung. Danach wurde das Krankenhaus besichtigt. Und die Eröffnung wurde weithin beachtet: "Das Fernsehteam von Gambia hat einen Ausschnitt der Feierlichkeiten drei Tage lang im gambischen TV gesendet", freut sich Xenia Hügel.

Das Inventar wurde Anfang August vom Hafen in Gambia zum Krankenhaus transportiert. Das Personal, das vier bis fünf Ärzte und Krankenschwestern umfasst, wird vom Staat bezahlt. Auch die Medikamente werden staatlich finanziert. Xenia Hügel wird regelmäßig über das Krankenhaus informiert und traf bei ihrem Besuch in Gambia auf große Dankbarkeit: Der Bürgermeister Bakary B. Sanneh bezeichnete sie als "die Mutter von Jattaba", zudem ist sie Ehrenbürgerin der Gemeinde.

Bei ihrem Besuch besichtigte sie auch drei weitere Projekte, die sie neben der Klinik ebenfalls realisieren konnte: einen Wassertank für ein Farm-Projekt für Frauen, die Apotheke und den Dorfbrunnen.

Kaum war das Krankenhaus eröffnet, nahm Xenia Hügel schon ein weiteres Projekt ins Visier: "Gemeinsam möchten wir nun den ersten Supermarkt von Jattaba eröffnen. Binta Sanneh wird ihn betreiben und wird die Räumlichkeiten kostenlos vom Bürgermeister erhalten." Xenia Hügel wird sich nun um Sachspenden für den Supermarkt bemühen.

Das Krankenhaus ist das zweite große Projekt, das Xenia Hügel in Afrika realisieren konnte: Zuvor hat sie in Uganda ein Waisenhaus eröffnet, in dem mittlerweile über hundert Kinder leben. Die Frauengruppe, die sie in Uganda unterstützt, wird zudem demnächst einen Friseursalon eröffnen. Insgesamt konnte Xenia Hügel für Gambia und Uganda in 2,5 Jahren rund 250.000 Euro sammeln.

Spendenkonto:

"Sounds of Hope"

Sparkasse Miltenberg-Obernburg

DE12 7965 0000 0501 5662 85

Mehr unter www.soundsofhopeinternational.wordpress.com