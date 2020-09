Hettingen. (rüb) Nur drei Monate nachdem das Pächterehepaar Sabine und Bernhard Mackert seinen Vertrag schweren Herzens wegen der Folgen der Coronakrise hatte kündigen müssen, kann der FC Viktoria Hettingen einen Nachfolger für die langjährigen Sportheimwirte präsentieren: Der neue Pächter Stefano Manca wird die Pizzeria "Manca" am Dienstag, 22. September, eröffnen. Ein so kurzer Leerstand ist heutzutage in der Gastronomie nicht alltäglich. Und in Corona-Zeiten ist es erst recht außergewöhnlich, dass die Suche nach einem neuen Pächter in so kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

"Dementsprechend froh und glücklich sind wir", erklärt dritte Vorsitzender Christoph Holderbach. "Zumal eine Pizzeria unser Wunsch war: Das passt perfekt ins Sportheim", ergänzt Vorsitzender Timo Steichler. Dass es so schnell geklappt hat, hat der FC auch Roland Brandt, Gebietsverkaufsleiter der Distelhäuser Brauerei, zu verdanken, der den Kontakt hergestellt hat. Manca betrieb mit seinem Team zuletzt eine Pizzeria in Zwingenberg, war aber auf der Suche nach einer neuen Lokalität.

Damit der Neustart gelingt, haben sich zahlreiche Aktive des FC in den letzten Wochen gehörig ins Zeug gelegt und das Sportheim und die zugehörigen Räume grundlegend renoviert. Wände wurden gestrichen, teilweise wurde ein neuer Boden verlegt und die Beleuchtung erneuert. Was jetzt noch fehlt, ist der Pizzaofen, doch der soll bald geliefert werden. Zudem ist der neue Pächter noch auf der Suche nach einer Wohnung, damit die weiten Fahrten von Zwingenberg nach Hettingen bald ein Ende haben.

Gemeinsam mit seinen Köchen Massimo Aurelio und Tore Billi möchte Stefano Manca seine Gäste mit Köstlichkeiten aus der italienischen und der deutschen Küche verwöhnen: Dazu zählen Pizza, Pasta, Salate, Antipasti sowie Fisch- und Fleischgerichte – und zum Abschluss ein italienisches Dessert. Alle Gerichte gibt es auch zum Abholen. Die neuen Wirte verfügen über langjährige Erfahrung und arbeiten bereits 20 Jahre zusammen.

Mit ihren Angeboten möchten sie die große FC-Familie und darüber hinaus die Bevölkerung der Region ansprechen. So soll das "Manca" Restaurantbesucher gleichermaßen anziehen wie Sporttreibende, die nach dem Training noch etwas trinken oder essen möchten. Das Sportheim soll also seinen Charakter bewahren und neue Zielgruppen in den Blick nehmen.

Info: Die Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 16 bis 22.30 Uhr; freitags von 16 bis 23 Uhr; samstags von 14 bis 23 Uhr; sonntags von 10 bis 23 Uhr; montags Ruhetag.