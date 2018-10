Hettingen. (KM) "Wohnbau ist Dombau" - dieses 1949 vom Würzburger Bischof Julius Döpfner geprägte Wort war bereits am 17. Oktober 1948 in Hettingen schon längst in die Tat umgesetzt. Denn heute vor 70 Jahren wurde diese Siedlung in Hettingen eingeweiht. Der erste Bauabschnitt der Siedlung "Neue Heimat" konnte feierlich eingeweiht werden. Damals wurde über die Feierlichkeiten berichtet. So stand damals im (gekürzten) Artikel zu lesen: "In der Zeit seit 1946 ist hier ein Werk entstanden im Kampfe gegen das Wohnungselend, das mutig und mustergültig zu nennen ist. Am Tage der Einweihung waren zehn Häuser bewohnt, vier bezugsfertig und acht weitere Wohnungen im Bau. 87 Menschen haben wieder eine menschwürdige Wohnung, darunter 30 kleine Kinder. Für eine Gemeinde mit 2100 Einwohnern eine fühlbare Entlastung.

Diese Tatsachen sind wohl Anlass genug ein würdiges Fest zu feiern. So brachte die Siedlergemeinschaft am Vorabend des Festtages ihre Gefühle durch einen Fackelzug zum Ausdruck, der sich von der neuerbauten Siedlung zur Kirche bewegte. Auf der Kirchentreppe überreichten Vertreter der Siedler dem Pfarrer Dankes- und Bauurkunde, welche letztere beim Weiheakt vom Landrat eingemauert wurde. In seiner Erwiderung dankte Pfarrer Magnani, als der Schöpfer und Träger des Werkes, der ganzen Bevölkerung des Dorfes für ihre Mitarbeit und Mitgehen trotz vieler Schwierigkeiten, die sich nur zu oft hindernd in den Weg stellten.

Das Eiermann-Magnani-Haus ist ein Museum der besonderen Art. Foto: K. Mackert

Die Feierlichkeiten des Sonntags eröffnete ein Hochamt. Die Festpredigt hielt der Caritasdirektor Fritz aus Heidelberg. Er würdigte das Werk, und überbrachte die Anerkennung der Kirchenbehörde und des Deutschen Caritasverbandes. Der Weiheakt auf der Siedlung bot ein prächtiges Bild. Die gesamte Bevölkerung war versammelt, viele Menschen aus der Umgebung und von weiter waren gekommen, um Zeugen dieses Tages zu sein. Viele Behörden und Verbände hatten ihre Wünsche schriftlich zum Ausdruck gebracht, so der Finanzminister von Württemberg- Baden Reichsminister a.D. Dr. hc. Heinrich Köhler.

Die Ansprache des Pfarrers Magnani zeigte noch einmal in großer zusammenhängender Schau auf, die ihn auf den Plan riefen, um den vom Wohnungselend in jeder Beziehung gefährdeten Menschen der Gemeinde Hettingen zu helfen. Noch einmal entstand das Bild, welche Schwierigkeiten sich am laufenden Bande auftürmten und auftürmen, der nüchterne Tatsachenbericht sagt mehr als deutlich, dass eine solche Tat wahrer christlicher Nächstenliebe, die Tatkraft eines ganzen Mannes und Priesters fordert und ihn schier zu erdrücken droht. Und dennoch wuchs und wurde das Werk.

Es ist ein gewaltiges soziales Werk, das geschaffen wurde, und so erhielt die von den Siedlern erbaute Straße nun mit recht den Namen Ketteler-Weg in Gedenken an das Vorbild dieses sozialen Bischofs. Der Landrat F.X. Schmerbeck, der selbst Aufsichtsratsvorsitzender der gemeinnützigen Baugenossenschaft "Neue Heimat" ist, gab in seiner Festansprache vor allem dem Wunsche Ausdruck, dass dieses segensreiche Werk auch weiterhin gedeihen möge und auch den anderen Gemeinden des Landkreises die so dringend notwendige Hilfe in der Wohnungslage bringen möge.

Zweifelsohne hatte dieses Fest seine volle Berechtigung. Aus den Ansprachen klang aber ein anderer ernster Ton, der nicht überhört werden darf. Der soziale Wohnungsbau muss gefördert werden, um wenigstens einem der mannigfaltigen Notstände der Gegenwart, insbesondere der Ostvertriebenen, zu Leibe zu rücken. Dieser Wohnungsbau ist aber auch in unserem ländlichen Landkreis dringend erforderlich, um den Menschen Arbeit zu geben, damit sie nicht unterstützungsbedürftig werden, wie dies ohnehin der Fall ist ... So sollte gerade dieser eindrucksvolle Tag an alle verantwortlichen Stellen, an die ganze Öffentlichkeit ein flammender Appell sein, dieses Werk weiter zu fördern und diesem mutigen Pfarrer Magnani weiter zu helfen.

An die Festlichkeiten des Sonntags folgte am Montag eine aus dem ganzen Landkreis gut besuchte Tagung der Caritas. Der Besuch der Siedlung durch die Teilnehmer der Tagung brachte eine uneingeschränkte Anerkennung des geschaffenen Werkes. Am Schluss der Tagung dankte der Vorsitzende des Arbeitskreises IdaD (Interessengemeinschaft der ausgewiesenen Deutschen) Pfarrer Magnani für seine aufopferungsvolle Tätigkeit".