Buchen. (tra) Beim Benefizkonzert "Herztöne", das von der Initiative "Herz statt Hetze" zugunsten der Lebenshilfe organisiert wurde, blieb am Samstagabend in der Stadthalle kaum ein Platz frei. Viele waren gekommen, um sich von den Darbietungen, die allesamt hervorragend gelangen, mitreißen zu lassen.

350 Chormitglieder, Musiker, Tänzer und Rezitatoren standen für ein bloßes "Dankeschön" auf der Bühne und verzichteten auf ihre Gage. Alle Einnahmen werden, nach dem Abzug der Kosten für Technik und Co., an den Verein Lebenshilfe gehen, der Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt. "Schulen, Künstler und Gruppierungen standen Schlange, um dabei zu sein und sich in Zeiten, in denen es zu wenig Herz und zu viel Hetze gibt, zu engagieren", sagte Moderator Stefan Müller-Ruppert, der natürlich ebenfalls auf seine Gage verzichtete und kurzweilig durch das abwechslungsreiche Programm führte.

Und dann ging es auch schon mit einem, so der Moderator, "optischen Paukenschlag" los: Die Hip-Hop-Crew "Zxyxz" eröffnete wirbelnd den Abend. "Wenn es darum geht, sich für Respekt und Toleranz zu engagieren, sind die Hip-Hopper zur Stelle", meinte Stefan Müller-Ruppert.

"Was die Mitwirkenden auf der Bühne eint, ist ihr Einsatz für Menschlichkeit", sagte Bürgermeister Roland Burger. "Mein Respekt gilt den Organisatoren Markus Dosch und Alexander Weinlein, die das Benefizkonzert mit Herzblut vorangetrieben haben." Landrat und Schirmherr Dr. Achim Brötel schloss sich an. "In der Stadthalle stehen diejenigen zusammen, die in ihrem Denken, Fühlen und Handeln mitmenschliche Wärme ausstrahlen."

Dann überließ er das Mikro "Sound People". Die Band der Abt-Bessel-Realschule präsentierte mit viel Schwung das fröhliche "The Lion Sleeps Tonight". Das kam an: Im Publikum wippten viele Füße im Takt mit.

"Oft proben sie in der großen Pause, und was dabei herauskommt, ist erstaunlich", kündigte der Moderator die "Vocal Group" des BGB an. Und er hatte nicht zu viel versprochen: Wunderschön sangen die Gymnasiasten "On My Way Home". Danach gehörte die große Bühne den Kleinsten: Die Kinder des Kinderchors Großeicholzheim sangen souverän und ohne Dirigent - sie waren alleine auf der Bühne - zwei Stücke, darunter das Friedenslied "99 Luftballons".

In der Pause wanderten dann viele Scheine in die Spendenboxen. Der Eintritt zum Konzert war frei, stattdessen wurde um Spenden für die Lebenshilfe gebeten. Als Dank übernahm der Verein die Bewirtung.

Nach der Pause begrüßte Müller-Ruppert die Gäste "sozusagen zur zweiten Herzkammer des Konzerts" und übergab die Bühne an die "Happytones", die "integrative Musikbande" der Lebenshilfe, die ihre Lieblingslieder spielte. Während die "Bande" noch spielte, kamen Mitglieder des Kirchenchors auf die Bühne und rezitierten die Menschenrechte: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren." Die Rezitation ging in eine Preview über, die das Publikum begeisterte: Der Kirchen- und Jugendchor St. Oswald präsentierte einen Auszug aus seinem neuen Projekt "The Wall" von "Pink Floyd", das im November aufgeführt wird.

Müller-Ruppert verlas dann einen Text des Kirchenmusikers Horst Berger, in dem er beschreibt, warum sich der Kirchenchor bei "Herztöne" engagiert: "Minderheiten werden zu Sündenböcken gemacht, und es sind Strömungen entstanden, die Demokratien ins Wanken bringen. Auch in Buchen könnten diese Strömungen salonfähig werden. ,Herz statt Hetze’ setzt einen Kontrapunkt." Weiter ging es mit "ZGB-Music". Die jungen Musiker spielten "Ein Kompliment" der "Sportfreunde Stiller" - und das Publikum sang textsicher mit.

Gegen Ausgrenzung ging dann auch eine Abordnung des Kinder- und Jugendheims St. Kilian Walldürn auf die Bühne und zeigte einen Auszug aus der Revue "Macht los!": Das Schicksal unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wurde beleuchtet, und unterstützt von St. Oswald-Mitgliedern lud ein Junge seine Mitmenschen dazu ein, Kinder, die traumatisiert sind, in ihrem "Gefängnis aus Angst und Wut" nicht allein zu lassen. "Nach diesem Auftritt weiß man, warum man heute hier ist", so Müller-Ruppert nach der berührenden Performanz.

Weiter ging’s mit der Combo der Helene-Weber-Schule, die mit viel Freude am Musizieren "Wonderwall" von "Oasis" präsentierte.

Und dann bog das Konzert in die Zielgerade ein: Der Chor "Maranatha", der - so Müller-Ruppert - für "unbändigen Spaß am Singen steht", nahm mit großer Präsenz die Bühne ein und wurde schließlich noch durch den BGB-Chor unterstützt: Gemeinsam wurde die Hymne "Heal The World" gesungen. Und obwohl man glaubte, dass keine Steigerung mehr möglich sei, war dann doch noch eine möglich: Zum Finale kamen alle 350 Akteure nach vorne, um - mit Müller Ruppert als Solist - "All You Need Is Love" zu schmettern. Dass der Applaus riesig war, muss nicht extra betont werden. Bewegt und überwältigt dankten Organisator Alexander Weinlein und Bernd Rathmann, der Vorsitzende der Lebenshilfe, allen, die sich auf und hinter der Bühne eingebracht haben, und sie dankten vor allem auch für die Spenden, bevor sie die Zuhörer nach fast vier Stunden voller Musik und Menschlichkeit in die Mainacht entließen.

