Von Rüdiger Busch

Heidersbach. "Wir haben gestern und heute vier Rehe verarbeitet", sagt Ralf Felzmann zur Begrüßung und zeigt in die Küche. Dort hat Koch Fabian Seibold gerade ein Bärlauch-Pesto hergestellt, und Auszubildender Omar Bar schlägt eine Sauce Hollandaise auf. Die Illusion der Normalität hält nur kurz an. Ein Blick in die verwinkelten, wunderschön dekorierten Gasträume, in denen gähnende Leere herrscht, genügt, um wieder auf dem harten Boden der Corona-Realität zu landen. Die "Heidersbacher Mühle" ist natürlich noch immer geschlossen. Seit zwei Wochen herrscht aber durch das "To Go"-Geschäft wenigstens etwas Leben im Landgasthof. Beim Blick nach vorne schwankt der geborene Gastgeber Ralf Felzmann, der die "Mühle" in der dritten Generation führt, aber zwischen Zuversicht und Unsicherheit.

"Was kommt auf uns zu?"

Gerade hat Baden-Württemberg ein Öffnungskonzept für die Restaurants beschlossen. Nach Monaten des Stillstands rückt die Gastronomie endlich wieder in den Fokus: "Zwischendurch konnte man fast meinen, man hätte uns vergessen", sagt der 52-Jährige. Bei aller Freude über die positiven Signale verfällt Felzmann nicht in Euphorie. Die Frage, wie er die Entwicklung einschätzt, beantwortet er mit einer Gegenfrage: "Was kommt auf uns zu?" Wie sehen die genauen Vorgaben aus? Wie läuft es mit Impfnachweisen und Schnelltests? Und wie geht es langfristig mit Großveranstaltungen weiter? Werden spätestens 2022 die Hochzeiten so groß gefeiert wie früher?

Tränen bei der Hochzeitsabsage

Stichwort Hochzeiten: Für viele junge Paare ist die idyllisch gelegene "Heidersbacher Mühle" der absolute Wunschort für die Traumhochzeit. Acht Hochzeiten pro Monat finden in der Hochsaison statt. Aber auch mit Kommunionen und runden Geburtstagen ist das Terminbuch von Ralf Felzmann immer prall gefüllt. Normalerweise. "Im vergangenen Jahr sind durch die Pandemie etwa 50 größere Feiern ausgefallen", berichtet Felzmann. Im laufenden Jahr sieht es nicht besser aus.

"Wir haben Paare, die mussten ihre Hochzeit bereits zum dritten Mal absagen." Im Gegensatz zu anderen großen Hochzeits-Locations verlangt die "Heidersbacher Mühle" zwar keine Stornogebühr. Aber die emotionale Achterbahnfahrt, auf der sich viele Heiratswillige gerade befinden, lässt auch den Vollblutgastronomen nicht kalt: "Manchmal fließen am Telefon Tränen, wenn wieder eine Hochzeit abgesagt werden muss. Das tut mir in der Seele weh."

Keine Feiern, keine Gäste, kein Umsatz. "Die finanzielle Not hält sich aber zum Glück im Rahmen", sagt der gelernte Koch und Kellner. Die Fixkosten seien durch die staatlichen Hilfen abgedeckt: "Da kann man nicht meckern!" Doch irgendwann müssten die Fördergelder als Einnahme versteuert werden. Ist das zu stemmen? Wohl nur, wenn die Umsätze wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen.

Niemanden entlassen

Ralf Felzmann ist dafür gewappnet, dass es wieder richtig losgeht: "Wir haben unser komplettes Team behalten." Neun Festangestellte umfasst die junge Belegschaft: "Ich bin froh über dieses Team und freue mich, dass ich niemanden entlassen musste." Hinzu kommen rund 30 geringfügig Beschäftigte: "Ob die alle wiederkommen werden, bezweifle ich. Denn einige haben sich bereits etwas Neues gesucht – außerhalb der Gastronomie." Auch wenn es ihn schmerzt, so hat der Chef doch Verständnis für die wirtschaftlichen Notwendigkeiten.

Im Gegensatz zu den 450-Euro-Kräften sind die festangestellten Mitarbeiter durch die Kurzarbeit finanziell abgesichert. Nicht in Kurzarbeit sind die beiden Kochlehrlinge: Ihnen bringt Ralf Felzmann auch während der Pandemie die Grundlagen einer hochwertigen, regionalen Küche bei. Sie kochen gemeinsam, experimentieren und kümmern sich um den Kräutergarten. Und sie haben ein komplettes Rind zerlegt und verarbeitet.

Dass Kochen ein Handwerk ist, das wird in der Küche der Mühle Tag für Tag gelebt. Auch die Regionalität ist kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern fester Bestandteil der Unternehmenskultur: Was heute Trend ist, wurde hier schon vor Jahren zur Maxime erkoren. "Dass die Wertschätzung für das Regionale steigt, und dass immer mehr Landwirte ihre Produkte selbst vermarkten, das freut mich", bekennt Felzmann.

Jetzt auch Gerichte zum Abholen

Während andere Restaurants seit dem ersten Schließungstag auf das Abholgeschäft setzen, hat die "Heidersbacher Mühle" bis vor Kurzem darauf verzichtet. Der Grund: So schön die Lage mitten in der Natur ist, so weit sind die Wege in die nächsten Ortschaften. "Das macht es schwierig, dass das Essen zuhause heiß und in der gewohnten Qualität auf den Teller kommt." Doch nun hat Ralf Felzmann umgedacht: Freitags, samstags und sonntags können jetzt Gerichte abgeholt werden – und zwar umweltfreundlich in wiederverwertbaren Schalen. "Wir empfehlen, die warmen Gerichte kurz zuhause zu erhitzen", lautet der Rat.

"Wir Gastronomen sind es nicht gewohnt, nichts zu tun", begründet Felzmann den Entschluss. "Wir brauchen Leben um uns, und wir sehen es als ersten Schritt, um wieder in den Alltag zurückzukehren." Am Freitag vor zwei Wochen ging es los: "Da habe ich gemerkt, wie mir mein Job gefehlt hat, wie ich meine Gäste vermisst habe", gesteht der 52-Jährige, der es von klein auf gewohnt ist, Gastgeber zu sein. Doch jetzt herrscht endlich wieder etwas Leben im Gasthaus, das Telefon klingelt, in der Küche brutzelt es, und beim Abholen der Gerichte ergibt sich so mancher nette kleine Plausch.

"Die Gäste werden wiederkommen"

Immer wieder kommt dabei die Frage auf, wann die "Mühle" wieder Gäste empfangen darf. Es wird noch etwas dauern. 100 Sitzplätze hat sein Landgasthof, hinzu kommen 120 im Außenbereich. "Bei zehn Grad und Dauerregen möchte kein Gast unterm Sonnenschirm sitzen", bringt Felzmann die Problemlage auf den Punkt. Der Odenwald ist nun mal nicht die Côte d’Azur. Ein Gastronomiebetrieb sei hier nur planbar und wirtschaftlich zu führen, wenn auch die Innenbereiche geöffnet sind. Gut, dass nun bei sinkender Inzidenz auch innen geöffnet werden darf. Bis dieser Wert (stabil unter 100) im Odenwald erreicht ist, werden noch einige Tage vergehen.

Deshalb ruht seine Hoffnung auf dem Impffortschritt, der auch in der "Heidersbacher Mühle" möglichst bald für die Rückkehr der Normalität sorgen soll: "Die Gäste werden wiederkommen, da bin ich zuversichtlich. Wir sehnen uns schließlich alle nach Alltag." Alltag heißt für ihn: Die Räume sind voll, überall herrscht Leben und geschäftiges Treiben. Dafür ist er schließlich Wirt geworden.

Info: www.heidersbacher-muehle.de