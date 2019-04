Marsbachbrücke in der Seestraße in Walldürn. ​Foto: Rüdiger Busch

​Erfabrücke an der Wohlfahrtsmühle bei Hardheim. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim/Walldürn. (rüb) Eine gute Nachricht aus Stuttgart: Das Land Baden-Württemberg unterstützt Landkreise und Kommunen bei der Brückensanierung mit 43 Millionen Euro. Viele Brücken in kommunaler Baulast befinden sich in einem maroden Zustand und müssen saniert werden. Kommunen sind zunehmend nicht in der Lage, die hohen Kosten für diese Aufwendungen alleine zu stemmen. Deshalb hilft nun das Land mit.

Unter den 181 genehmigten Vorhaben sind auch vier aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: die Sanierung der Erfabrücke an der Wohlfahrtsmühle bei Hardheim (K3910, Kosten rund 500.000 Euro), die Rinschbachbrücke in Hemsbach (K3954, 200.000 Euro) und die Elzbachbrücke in Rittersbach (K3970, 180.000 Euro).

Während diese drei Maßnahmen Vorhaben des Landkreises sind, ist Nummer vier eine kommunale Baumaßnahme: ein Ersatzneubau der Marsbachbrücke in der Seestraße in Walldürn. Hier hatte die Stadt bereits im vergangenen Jahr dringenden Handlungsbedarf festgestellt. rüb/Fotos: Rüdiger Busch