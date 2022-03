Hardheim/Höpfingen. (lra/RNZ) Der Erörterungstermin in den Genehmigungsverfahren zum Windpark Kornberg wird nicht in Präsenz, sondern als Online-Konsultation durchgeführt. Als Grund gibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung die nach wie vor mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen und Risiken an. Grundlage hierfür sei das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der Corona-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz).

Das Online-Verfahren erfordert nach Angaben des Landratsamts eine sehr aufwendige Ausarbeitung sämtlicher Themenstellungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Das habe zu deutlichen zeitlichen Verzögerungen gegenüber der klassischen Vorgehensweise geführt.

Nach monatelanger Ungewissheit steht nun aber ein Termin fest: Die Online-Konsultation findet von Dienstag, 5. April, bis Donnerstag, 28. April, statt. Zur Teilnahme an der Online-Konsultation sind nur Personen, die rechtzeitig Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben haben, berechtigt. Den Zugang zu den sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Informationen erhalten diese über eine passwortgeschützte Cloud des Landratsamts.

Die Einwender erhalten die Möglichkeit, sich zu den Erwiderungen der Vorhabenträgerinnen gegebenenfalls nochmals schriftlich zu äußern. Eine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit wird hierdurch jedoch nicht eröffnet. Der berechtigte Personenkreis beziehungsweise deren Bevollmächtigte/Beistände werden über die Durchführung der Online-Konsultation und deren Ablauf individuell schriftlich benachrichtigt.

Der Bekanntmachungstext mit weiteren Hinweisen ist auf der Internetseite des Landratsamtes ab dem heutigen Freitag unter der Rubrik Kreisrecht/Bekanntmachungen mit dem Titel "Windpark Kornberg-Dreimärker" in den jeweiligen Verfahren unter "Bekanntmachungen" abrufbar. Zudem wird die Online-Konsultation in den Gemeinden Hardheim und Höpfingen sowie der Stadt Walldürn ortsüblich bekannt gemacht.

Insgesamt gibt es drei Genehmigungsverfahren zum Windpark Kornberg:

> Das erste Genehmigungsverfahren umfasst die beiden Anlagen "HAR-1" und "HAR-2", die innerhalb des FFH-Gebietes "Odenwald und Bauland Hardheim" auf Gemarkung Bretzingen liegen.

> Im zweiten Verfahren geht es um das Windrad "HAR-3", ebenfalls auf Bretzinger Gemarkung.

> Das dritte Verfahren umfasst die beiden Anlagen "HÖP-1" und "HÖP-2". Der erste Standort liegt teilweise auf Höpfinger und auf Bretzinger Gemarkung im Walddistrikt "Kornberg". Der Höpfinger Standort zwei liegt auf Gemarkung Waldstetten im Walddistrikt "Hardheimer Höhe".