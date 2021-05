Die Anwohner in der Bretzinger Heckenstraße haben gute Sicht auf den Kornberg, auf dem Hardheim und Höpfingen fünf Windräder errichten möchten. Foto: Adrian Brosch

Hardheim-Bretzingen. (adb) Der geplante Windpark am Kornberg hat einmal mehr für Unmut im Bretzinger Ortschaftsrat gesorgt. Hintergrund ist das laufende Genehmigungsverfahren zum Bau der Windkraftanlagen auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung. Das Gremium positionierte sich bei einer Sitzung am Mittwoch wie in früheren Entscheidungen eindeutig und lehnte alle fünf Windkraftanlagen einstimmig ab.

Wie Ortsvorsteher Steffen Berberich eingangs betonte, seien die Bauanträge erst kürzlich vervollständigt worden. Sie umfassen fünf Windkraftanlagen, die in drei Genehmigungsverfahren für Höpfingen und Hardheim unterteilt wurden. "Die Anlagen HA1 und HA2 auf Hardheimer Gemarkung sind Bretzingen zugewandt und insbesondere von der Heckenstraße aus sehr deutlich sichtbar – und das mit allen Gesundheit und Lebensqualität beeinträchtigenden Nebenwirkungen wie Infraschall und Schlagschattenwurf", begründete Berberich die ablehnende Haltung.

Bereits 2014 wehrte man sich in Bretzingen gegen den geplanten Windpark. Foto: Adrian Brosch

Fragwürdig sei Berberich zufolge auch die im schalltechnischen Gutachten ins Spiel gebrachte Gemengelage zwischen reinem Wohngebiet und allgemeinem Wohngebiet: "Zwar wird damit argumentiert, dass der Immissionsrichtwert des reinen Wohngebiets von bislang 35 auf 38 dB(A) erhöht werden könne, doch kann man hier keine Zustimmung erteilen", erklärte der Ortsvorsteher. Er zeigte auf, dass sich Gemengelagen auf die Ermittlung von Immissionsrichtwerten zwischen geräuschbelasteten Industrie-/Gewerbe- und Wohngebieten beziehen. Da das reine Wohngebiet "Hecken-Schleifwehr" nicht an bestehende Industrie- oder Gewerbegebiete mit entsprechender Geräuschentwicklung angrenzt, könne man keine bestehende Gemengelage feststellen. So lehnte der Ortschaftsrat das Konstrukt einer Gemengelage für das Wohngebiet "Hecken-Schleifwehr" einstimmig ab. Gleichermaßen beschloss man ebenfalls einstimmig, auf die Anwendung des nächtlichen Immissionsrichtwerts von 35 dB(A) für das reine Wohngebiet weiterhin zu bestehen.

Der Ortsvorsteher betonte, dass man keinesfalls prinzipiell gegen Windkraft sei, sondern lediglich gegen Windkraftanlagen im Bereich Kornberg/Dreimärker. Berberich führte ins Feld, dass Bretzingen nicht zuletzt aufgrund zahlreicher umgebender Windräder etwa bei Altheim, Gerichtstetten, Erfeld und Pülfringen "massiv vorbelastet" sei.

Negativ stoße ihm auf, dass das Gutachten die denkbare Belastung durch die 2020 neu genehmigten Anlagen im benachbarten Vorranggebiet "Pülfringen-Nord" nicht berücksichtige. "Deren Zusatzbelastung für das reine Wohngebiet im oberen Bereich der Heckenstraße wird auf 28,7 Dezibel beziffert, wodurch das genannte Vorbelastungsergebnis von 34 Dezibel und das Ergebnis der Gesamtbelastung zu niedrig erscheinen", rügte der Ortsvorsteher und merkte an, dass der Fehler sich in den Gutachten für die Hardheimer Anlagen fortsetze. Einstimmig erging folglich der Beschluss, dass man ein Schallschutzgutachten für die tatsächliche Vorbelastung einfordern werde.

Allgemein, so Steffen Berberich, sprächen weitere sachliche Gründe gegen den Bau von Windkraftanlagen im geplanten Bereich. "Dazu zählen neben Lärmbelastung und Schlagschattenwurf weit über das vom Gesetzgeber zugemutete Niveau von 30 Stunden pro Jahr hinaus die Flugsicherheit speziell mit Fokus auf den Walldürner Flugplatz, die FFH-Verträglichkeit und der Artenschutz", listete er auf. Zu letzterem Punkt nannte er das nachgewiesene Vorkommen von Rotmilan und Wespenbussard.

"Diese Bewertungen mögen zwar am Ende vorrangig durch die zuständigen Behörden erfolgen, doch arbeiten wir derzeit eine eigene Stellungnahme aus", kündigte der Ortsvorsteher an. Nach Berberichs Ausführungen stimmte der Ortschaftsrat einstimmig gegen alle fünf geplanten Windkraftanlagen sowohl auf Hardheimer als auch auf Höpfinger Grund.

Zum Schluss äußerte Berberich die Hoffnung, dass der Hardheimer Gemeinderat die Gemengelage ablehne, um eine theoretisch mögliche Bebauung im Abstand von bis zu 700 Metern nahe eines Wohngebiets nicht zu ermöglichen.

In der Bürgerfrageviertelstunde erkundigte sich ein Anwohner nach Bauplätzen in Bretzingen. Ortsvorsteher Berberich erwiderte, dass aktuell lediglich privater Baugrund zu erwerben sei. Für gemeindeeigene Flächen rechnet er im Falle einer künftigen Erschließung aufgrund angestiegener Baukosten mit höheren Quadratmeterpreisen. Ortschaftsrat Stephan Haberkorn regte an, einen Antrag auf die Erweiterung vorhandener Wohngebiete zu stellen – zumal der Ortskern aufgrund der stark befahrenen Erftalstraße und den geringen Grundflächen der bestehenden Altbauten kaum Perspektiven für Bauwillige biete. Einstimmig wurde der Antrag beschlossen.