Hardheim. (adb) Alles steht und fällt mit dem Wetter: Bis auf vereinzelte Regenschauer am Samstagnachmittag blieb es auf dem Hardheimer Sommerfest trocken und heiter. Dementsprechend gut besucht war vor allem der Sonntag, der mit rund 20 Grad ideales Festwetter bot.

Die gute Stimmung, die sich wie ein roter Faden durch das Sommerfestwochenende zog, war bereits beim Bieranstich am Freitagabend auf dem Schlossplatz zu spüren: Hier gaben die Gemütlichkeit und die gute Laune den Takt an. So freute sich Bürgermeisterstellvertreterin Simone Richter über die zahlreichen Gäste und hob eine Besonderheit des Sommerfests hervor: "Hier arbeiten die Vereine Hand in Hand zusammen, um für uns Hardheimer ein tolles Fest auf die Beine zu stellen", hielt Richter fest. Sie dankte allen Beteiligten vor und hinter den Kulissen und verabschiedete sich als Bürgermeisterstellvertreterin.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig ging auf den gesellschaftlichen Wert des Sommerfests ein. BdS-Vorsitzender Elmar Günther würdigte die Hardheimer Vereine für ihren Fleiß und ihre Kreativität, womit sie das perfekte Ambiente für ein echtes "Wohlfühl-Sommerfest" schaffen würden. Auch galt sein Dank Marktmeister Helmut Niesner, der Gemeindeverwaltung, dem Bauhof "und allen weiteren Mitgestaltern, durch die das Sommerfest zu dem wird, was es ist".

Nach dem geglückten Fassanstich verteilte Simone Richter das von der Herbsthäuser Brauerei gespendete Freibier. Die von Melanie Ehrenfried dirigierte Musikkapelle Bretzingen sorgte für die passende Umrahmung.

Dem gelungenen Auftakt des Sommerfestes am Freitag folgte ein Samstag mit vielfältigen Angeboten - von Musik bis zur Radtour. Der Schlossplatz war dann am frühen Sonntagmorgen schon wieder buchstäblich "proppenvoll": Die zweite Auflage des ökumenischen Open-Air-Gottesdienstes, der sich unter Leitung von Pfarrer Markus Keller und Gemeindereferentin Uschi Butterweck als Bestandteil der "72-Stunden-Aktion" des BDKJ verstand, lockte zahlreiche Besucher auf das Sommerfest.

Die meisten Besucher verweilten auch zum Mittagessen auf dem Schlossplatz und wurden durch den von Luk Murphy geleiteten Musikverein Schweinberg stimmungsvoll unterhalten, ehe sich das Publikum am frühen Nachmittag verteilte - kein Wunder bei einem so attraktiven und vielseitigen Rahmenprogramm: Neben dem allgemeinen Festprogramm und dem vor allem für Kinder und Jugendliche interessanten Vergnügungspark waren die Auto-Ausstellung, die Auftritte der orientalischen Showtanzgruppe "Shaika" und der "Wellvita-Show" auf der Festbühne, die von der Jugendgruppe der Feuerwehr dargebotene "Modenschau einst und heute" und die "Live-Strongman-Show" als absolute Anziehungspunkte für Jung und Alt.