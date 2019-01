Seit über 25 Jahren ist Martin Kaiser in unterschiedlichen Führungspositionen in der Hardheimer Feuerwehr aktiv. Foto: Feuerwehr

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Seit 39 Jahren ist er in der Feuerwehr, davon mehr als ein Vierteljahrhundert in unterschiedlichen Führungspositionen. Nach zwölf Jahren als Gesamtkommandant der Hardheimer Feuerwehr hat er sein Amt in der Jahreshauptversammlung zur Verfügung gestellt. Die Rede ist von Martin Kaiser.

Wir haben uns im Vorfeld mit ihm über das erfüllende Ehrenamt bei der Feuerwehr und über bleibende Erlebnisse unterhalten - und über die Frage, wie der 52-jährige Maschinenbautechniker die neu gewonnene Freizeit nutzen möchte. Übrigens: In der Versammlung wurde Michael Seyfried zum neuen Kommandanten gewählt. Seine Stellvertreter sind Christian Schenkel, Martin Greß und Thomas Leiblein.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie?

Mit absoluter Zufriedenheit. Ich hatte von meinem Vorgänger Gerhard Ballweg ein "gut bestelltes Haus" übernommen, und ich hatte das Glück, mit einem super Team arbeiten zu dürfen, an der Spitze meine Stellvertreter Michael Seyfried und Thomas Eiler. Die Feuerwehr war und ist in Hardheim gut aufgestellt, und wir erfahren durch die Gemeinde auch hervorragende Unterstützung. Nach vielen Jahren in verantwortlicher Position möchte ich das Amt nun an jüngere Kräfte weitergeben.

Hintergrund Zur Person Als 13-Jähriger trat Martin Kaiser 1980 in die Jugendfeuerwehr ein. 1985 wurde er in die Einsatzabteilung übernommen, und von 1992 bis 1997 war er Gruppenführer. Von 1997 bis 2007 war er stellvertretender Abteilungskommandant und stellvertretender Gesamtkommandant der Hardheimer Wehr. 2007 wurde er zum Feuerwehrkommandanten gewählt. Auf [+] Lesen Sie mehr Zur Person Als 13-Jähriger trat Martin Kaiser 1980 in die Jugendfeuerwehr ein. 1985 wurde er in die Einsatzabteilung übernommen, und von 1992 bis 1997 war er Gruppenführer. Von 1997 bis 2007 war er stellvertretender Abteilungskommandant und stellvertretender Gesamtkommandant der Hardheimer Wehr. 2007 wurde er zum Feuerwehrkommandanten gewählt. Auf Landkreis-Ebene war der 52-Jährige von 1997 bis 2012 Mitglied im Führungsstab Katastrophenschutz. Im Kreisfeuerwehrverband ist er seit 2005 aktiv. Seit 2017 ist er Fachgebietsleiter "Organisation Weiterbildung". Der Hauptbrandmeister wurde für seine Verdienste um die Wehr mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem ist Martin Kaiser Träger der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands, des Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes in Silber und der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr. rüb

[-] Weniger anzeigen

Wollten Sie schon als Kind Feuerwehrmann werden?

Ja! Ich bin in der Schloßstraße, direkt gegenüber dem Gerätehaus, aufgewachsen und habe schon als Kind interessiert zugeschaut, wenn die Feuerwehrleute zum Einsatz ausgerückt sind. Hätte ich woanders gewohnt, wäre ich vielleicht gar nicht bei der Feuerwehr gelandet ...

Was macht den besonderen Reiz aus?

Zum Anfang war es die Begeisterung für die Technik, weshalb ich großen Wert darauf lege, dass Fahrzeuge und Geräte möglichst auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Das erhöht auch die Motivation. Im Vordergrund steht aber - auch wenn es abgedroschen klingt - das gute Gefühl, anderen zu helfen. Man weiß vorher nie, wie ein Einsatz ausgeht: Aber wir wissen immer, dass wir alles in unseren Kräften Stehende tun, um zu helfen. Und dann spielt natürlich auch die gute Kameradschaft eine entscheidende Rolle: Die Feuerwehr ist für mich wie eine große Familie!

Gab es auch Momente, in denen der Alarm losging, und sie dachten "Jetzt nicht!"?

Ja, natürlich. Zuletzt habe ich das vor rund einem Jahr gedacht: Wir wurden zu einem schweren Unfall bei Königheim gerufen, und als ich aus dem Haus gehen wollte, sah ich, dass es spiegelglatt war. In solchen Situationen bleibt man vernünftigerweise zu Hause, bis die Straßen frei sind. Aber dann habe ich mir gedacht: Irgendjemand wartet gerade dringend auf deine Hilfe. Also bin ich doch aufgebrochen.

Was hat sich in all den Jahren verändert?

Die größte Veränderung: Die Computertechnik hält mehr und mehr Einzug - mit allen Vor- und Nachteilen. Dazu gibt es auf Seiten der Technik immer wieder Verbesserungen, und auch die Herausforderungen ändern sich wie zum Beispiel Brände von Solar- oder Biogasanlagen. Aber die Grundprinzipien des Feuerwehrdienstes sind heute noch die gleichen wie 1980.

Was waren Einsätze, die Sie nie vergessen werden?

Außergewöhnliche Einsätze wie ein Großbrand in Tauberbischofsheim, bei dem über Kreisgrenzen hinweg mehrere Feuerwehren und vier Drehleitern im Einsatz waren, bleiben natürlich in Erinnerung. Ebenso der Brand im Sägewerk in Bretzingen. Dann gibt es natürlich Bilder, die man nur schwer aus dem Kopf bekommt. Hilfreich ist es, wenn man die Einsätze anschließend für sich noch einmal analysiert und aufarbeitet. Diese professionelle Herangehensweise hilft bei der Verarbeitung des Erlebten.

Ein Meilenstein in Kaisers Amtszeit war die Aktion "Frauenpower", mit der es gelang, Frauen für die Wehr zu begeistern. Foto: Rüdiger Busch

Auf welchen Erfolg in Ihrer Amtszeit sind Sie besonders stolz?

Stolz ist das falsche Wort. Aber die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans mit den großen Anschaffungen war von großer Bedeutung, gerade im Hinblick auf die Zukunft der Wehr. Gleiches gilt für die Aktion "Frauenpower", mit der es uns gelungen ist, Frauen für den Feuerwehrdienst zu begeistern.

Finden sich bei uns noch genügend Floriansjünger, oder wird es in den nächsten Jahren Probleme mit der Einsatzbereitschaft bei Tag und Nacht geben?

Es gibt bei uns zum Glück keinen Grund für Panik oder Schwarzmalerei. Wir haben aktuell 212 aktive Kameraden, unsere Soll- oder Mindeststärke liegt laut Bedarfsplan bei 153 Einsatzkräften. Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt, was zum einen an der intensiven Jugendarbeit liegt, die unser engagiertes Team leistet. Die Nachwuchssicherung geht aber über alle Altersklassen - es genügt nicht mehr, sich nur auf Kinder und Jugendliche zu konzentrieren. Stattdessen richten wir den Fokus verstärkt auch auf Seiteneinsteiger, und hier haben wir jüngst einige Erfolge erzielen können.

Wie viele Stunden pro Woche waren Sie für die Feuerwehr im Einsatz? Und was werden Sie jetzt mit der gewonnenen Freizeit anfangen?

Eine genaue Stundenanzahl zu nennen ist schwer, da dies von vielen Faktoren und anstehenden Aufgaben abhängig ist. Es ist auf jeden Fall ein Ehrenamt mit entsprechendem Zeitaufwand. Da muss auch das Privatleben gut koordiniert werden, und so etwas funktioniert nur, wenn man eine verständnisvolle Frau hat. Von daher werde ich die ungewohnte Freizeit für Dinge nutzen, die all die Jahre etwas zu kurz gekommen sind. Ich möchte mehr lesen, mich verstärkt dem Thema Fotografieren widmen und die Sommerabende mit meiner Frau bei einem Glas Wein auf der Terrasse genießen.

Und der Alarmempfänger hat ausgedient?

Nein! Auch wenn ich kein Kommandant mehr bin, werde ich der Feuerwehr als Führungskraft mit der erworbenen Qualifikation bleiben und weiterhin gerne in dem großen Team mitarbeiten.