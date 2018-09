Der Grammer-Standort in Hardheim: Auch nach der Übernahme durch den chinesischen Partner kommt er Konzern nicht aus den Schlagzeilen. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim/Amberg. (rüb/dpa) Die Grammer-AG im oberpfälzischen Amberg, die in Hardheim die frühere Reum-Gruppe übernommen hat, kommt nicht zur Ruhe: Kaum ist die Übernahme durch den chinesischen Partner Ningbo Jifeng in trockenen Tüchern, wurde am Montagabend bekannt, dass der komplette Vorstand des bayerischen Autozulieferers zurückgetreten ist. Direkte Auswirkungen auf den Standort Hardheim sind aber wohl nicht zu befürchten.

Sowohl der seit 2010 amtierende Vorstandschef Hartmut Müller also auch seine beiden Kollegen Gerard Cordonnier (Finanzen) und Manfred Pretscher (Technik) wollen ihre Ämter niederlegen, teilte das Unternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern am späten Montagabend in Amberg mit. Aufsichtsratschef Klaus Probst hat bereits die Nachfolgesuche eingeleitet und betonte, dass die mit Ningbo geschlossenen Vereinbarungen mit Garantien für Standorte und Arbeitsplätze erhalten blieben.

Die Vorstände haben im Fall eines Kontrollwechsels ein Sonderkündigungsrecht innerhalb von drei Monaten. Ende August - nach Abschluss der Übernahme - hatte Müller in einem Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX noch gesagt: "Es ist jetzt eine positive Situation für uns, da wir unsere Strategie fortsetzen können, wie wir es wollen." Grammer habe jetzt einen stabilen Ankerinvestor, der die Pläne des Unternehmens unterstütze und beim Ausbau des Geschäfts in China helfe.

"Mit meinem Rücktritt gebe ich Aufsichtsrat und Großaktionär die Möglichkeit, grundsätzliche Entscheidungen über die künftige Ausrichtung des Unternehmens unabhängig von meiner Person zu diskutieren und damit notwendige Weichenstellungen einzuleiten", begründete Müller seine Entscheidung. "Dank des hohen Engagements aller Mitarbeiter hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zu einem zuverlässigen, globalen und innovativen Partner seiner Automobil- und Nutzfahrzeugkunden entwickelt und ist für die zukünftigen Herausforderungen in der Fahrzeugbranche hervorragend aufgestellt", so Müller weiter.

"Der langjährige Vorstandsvorsitzende Hartmut Müller war maßgeblich für die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns verantwortlich. Durch die konsequente Umsetzung einer klar definierten Wachstumsstrategie sowie gezielte Akquisitionen und Partnerschaften hat er Grammer zu einem führenden internationalen Automobilzulieferer transformiert", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Dr.-Ing. Klaus Probst. "Zuletzt konnte er mit der strategischen Partnerschaft mit Ningbo Jifeng und der erfolgreichen Übernahme des amerikanischen Automobilzulieferers TMD wichtige Meilensteine für die künftige Entwicklung des Unternehmens setzen", sagte Probst weiter.

Alle drei Vorstände werden den Wechsel im Vorstand begleiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Außerdem werden die Vorstände dem Unternehmen auch nach ihrem offiziellen Ausscheiden beratend zur Verfügung stehen, teilte Grammer mit.