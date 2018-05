Hardheim/Amberg. (dpa/rüb) Vor einem Jahr wehrte sich der Autozulieferer Grammer gegen die Machtübernahme durch den umstrittenen Investor Hastor mit Hilfe eines chinesischen Aktionärs. Jetzt wollen die Chinesen Grammer schlucken.

Die Verhandlungen mit dem chinesische Autozulieferer Jifeng über ein Übernahmeangebot an alle Grammer-Aktionäre seien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, teilte Grammer am Dienstag mit. Vereinbart sei bereits, dass Grammer selbstständig und börsennotiert bleibt und Management und Struktur erhalten bleiben, hieß es aus Industriekreisen.

Jifeng will den Aktionären ihre Anteile mit einem Aufschlag von 17 Prozent über dem bisherigen Aktienkurs abkaufen. Das Unternehmen wäre Jifeng damit 772 Millionen Euro wert. Die Börse reagierte begeistert: Die Aktie schoss gestern um 21 Prozent nach oben.

"Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können", teilte Grammer mit. Betriebsrat und IG Metall, die sich vor einem Jahr heftig gegen die Machtübernahme von Hastor gewehrt hatten, äußerten sich zunächst nicht. Vor zwei Jahren hatte Grammer die Hardheimer Reum-Gruppe übernommen. Der Konzern beschäftigt weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter, darunter 750 in Hardheim. dpa/rüb/