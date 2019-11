Der Steinerne Turm als direkter Nachbar: Am Montag beginnen die Arbeiten für ein viergeschossiges Mehrfamilienwohnhaus in der Holzgasse. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Zwölf Jahre, nachdem erstmals Pläne für ein Mehrfamilienhaus am Steinernen Turm öffentlich gemacht wurden, wird die Vision jetzt Wirklichkeit: Am Montag, 4. November, beginnt die Firma Hollerbach-Bau mit dem Erdaushub für ein viergeschossiges Mehrgenerationenhaus mit insgesamt acht Wohnungen. Dies bestätigte Geschäftsführer Dr. Maximilian Hollerbach auf RNZ-Nachfrage, Der Neubau entsteht etwa zwölf Meter nördlich des Turms, auf der Freifläche zwischen dem historischen Bauwerk und der Holzgasse. Die Hardheimer Hollerbach-Gruppe wird in das Projekt rund zwei Millionen Euro investieren. Die geplante Bauzeit beträgt ca. 16 Monate, so dass im Sommer 2021 die ersten Bewohner einziehen könnten.

Hollerbach hatte das Vorhaben bereits 2016 im Gemeinderat vorgestellt und 2018 dann die Baugenehmigung erhalten. Nachdem nun der für die Verwirklichung notwendige Grundstückstausch mit der Gemeinde in trockenen Tüchern ist, kann gebaut werden. "Wir hoffen, mit der Maßnahme unseren Teil zur Wiederbelebung des Ortskerns beizutragen", erklärte Maximilian Hollerbach.

Die ersten Überlegungen, hier im Herzen von Hardheim hochwertigen Wohnraum zu schaffen, reichen aber viel weiter zurück: Der inzwischen mit seiner Firma nach Höpfingen umgesiedelte Unternehmer Manfred Böhrer hatte 2007 sein Konzept für die Wohnanlage "Sentosa" vorgestellt. Auch nachdem sich die Pläne nicht verwirklichen ließen, gab es immer wieder Gedankenspiele, an diesem idyllischen Fleckchen Wohnungen zu bauen.

Eine archäologische Untersuchung des Untergrunds durch das Landesdenkmalamt hatte 2016 keine Einwände gegen das Vorhaben ergeben. Bereits in der Vergangenheit hatte es mehrfach Pläne für die Bebauung des ortsbildprägenden Geländes um das Hardheimer Wahrzeichen gegeben, das als Relikt an das 1444 zerstörte untere Schloss erinnert.

Nun werden die Pläne Wirklichkeit. Die Bebauung erfolgt in allen vier Geschossen in Massivbauweise. Die Gesamthöhe des Neubaus liegt bei etwa 13 Meter. Das Mehrfamilienwohnhaus erhält ein Ausmaß von 25 mal 15 Metern. Im Untergeschoss sind sieben Garagenstellplätze vorgesehen. Weitere sieben Parkplätze sind vor und neben dem Gebäude geplant. Zudem stehen dort Fahrradstellplätze zur Verfügung.

In den ersten beiden Obergeschossen entstehen jeweils drei Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Balkon. Diese Wohnungen werden zwischen 60 und 90 Quadratmeter groß. Im Obergeschoss werden zwei großzügige, exklusive Penthousewohnungen mit Loggia (105 bzw. 97 Quadratmeter) Platz finden

Das Haus wird mit einem Aufzug ausgestattet, die Wohnungen werden barrierefrei gestaltet. Das Richtung Süden ausgerichtete Gebäude wird im Exposé mit einem hohen Wohnkomfort und modernen, lichtdurchfluteten Wohnungen beworben.

Vier der acht Wohnungen sind bereits verkauft, sagte Hollerbach im Gespräch mit der RNZ. Dies zeigt, dass der zentrumsnahe, aber dennoch auffallend ruhig Standort bei den Interessenten ankommt.