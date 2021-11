Hardheim-Gerichtstetten. (pm/dore) "Wir hatten hier einen akuten Wasserverlust, deshalb ist die Maßnahme so dringlich", erklärte Bauamtsleiter Emmenecker am gestrigen Mittwoch beim Gespräch mit der RNZ auf der Baustelle der Gerichtstetter Ortsdurchfahrt. Seit Montag ist die Landesstraße 514 ab kurz nach der Kreuzung mit der Altheimer Straße bis kurz vor der Ortsausausfahrt Richtung Erfeld in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Durchfahren können ausschließlich die Anwohner.

In den nächsten rund zwei Wochen erneuert die Firma Link aus Walldürn die Hauptwasserversorgungsleitung auf zwei Teilbereichen der Gerichtstetter Straße (Kosten: 124.395 Euro). "Aufgrund von zwei akuten Rohrleitungsbrüchen im Kreuzungsbereich Gerichtstetter Straße/Bergstraße sowie im weiteren Verlauf Richtung Erfeld musste vor dem Winter noch gehandelt werden. Es werden ca. 66 Meter Wasserleitung erneuert", begründete Emmenecker die Maßnahme. Das geplante Bauverfahren sehe vor, die Straße im Bereich um die Wasserversorgungsrohre aufzugraben und die defekten Rohre sukzessive gegen neue auszutauschen. "Die Struktur des Wasserversorgungsnetzes erfordert, dass in bestimmten, lagemäßig nicht exakt bekannten Abständen Hausanschlüsse an das Hauptrohr anzubinden bzw. bis zu den Grundstücksgrenzen zu erneuern sind. Ebenso sind Streckenschieber und Hydranten im Verlauf der Hauptleitung zu erneuern", informierte der Bauamtsleiter.

Dass jetzt Handlungsbedarf bestand, ist nicht unbedingt verwunderlich, denn: "In Gerichtstetten kam es im Bereich der Gerichtstetter Straße sowie in der Bergstraße in den vergangenen Jahren vermehrt zu Rohrbrüchen in der Wasserversorgungshauptleitung", so Emmenecker. Die Leitungen seien ca. 1970 verlegt worden und in der Bergstraße noch deutlich früher. Nach Erkenntnissen des Bauamts sowie unter Bezug auf eine Stellungnahme einer Fachfirma seien die Rohrbrüche bzw. Undichtigkeiten auf Korrosionsschädigungen des Rohrmaterials zurückzuführen.

Für die Erneuerung der Wasserversorgungshauptleitung in der Gerichtstetter Ortsdurchfahrt sowie in der Bergstraße wurden in den vergangenen Jahren bereits Fördermittelanträge gestellt, die jedoch bisher keine Berücksichtigung fanden. Auch für das Jahr 2022 reichte die Gemeinde Hardheim wieder einen Antrag zur Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen in der Ortsdurchfahrt und der Bergstraße ein. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Finanzierung sei laut Emmenecker nur unter Berücksichtigung von Fördermitteln darstellbar.

Ein Autofahrer hielt sich nicht an das „Durchfahrt verboten“-Schild und blieb prompt im Baustellengraben hängen. Foto: Dominik Rechner / privat





Ein Ärgernis bei der aktuellen Baustelle sind ihm die Autofahrer, welche die "Durchfahrt verboten"-Schilder und Absperrungen auf beiden Seiten der Baustelle einfach nicht beachten und durchfahren. Dass die Vollsperrung schon seine Berechtigung hat, habe sich auch gezeigt, als ein Auto in einem kleinen Baustellengraben stecken blieb (siehe kleines Foto). Ein Beweis dafür, dass man sich an die ausgeschilderte Umleitungsstrecke halten sollte. Diese verläuft von Hardheim her kommend über die B27 nach Walldürn über Altheim in Richtung Gerichtstetten zur L514 und umgekehrt.

Der Busverkehr fährt über die Bergstraße/Stationsweg/Gerleinsweg. Damit die Busse ungehindert durchfahren können, ist im Bereich der Zu- und Abfahrtswege ein absolutes Halteverbot angeordnet. Die Bushaltestellen "Am Milchhaus" in der Poststraße sowie die beiden auf der Gerichtstetter Straße werden für die Zeit der Baumaßnahme nicht bedient. Einzige Haltestelle ist jene an der Grundschule.

Die Ortsdurchfahrt von Gerichtstetten bleibt noch voraussichtlich bis Freitag, 26. November, ca. 17 Uhr, komplett gesperrt.