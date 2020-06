Kinderärztin Dr. Tünde Kerteß-Szlaninka wird im Januar am Steinernen Turm in Hardheim ihre Praxis eröffnen. Foto: Caritas-Krankenhaus

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Landauf, landab werden Kinderärzte dringend gesucht – auch im Neckar-Odenwald-Kreis, wo manche Praxen derart ausgelastet sind, dass sie keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht, die vor allem die Eltern im Raum Hardheim freuen dürfte: Dr. med. Tünde Kerteß-Szlaninka wird im Januar eine Praxis in Hardheim eröffnen. Genau heute vor einer Woche hat die Kinderärztin, die aktuell noch als Oberärztin im Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim arbeitet, ihre Zulassung von der Kassenärztlichen Vereinigung erhalten.

Das ist ein Erfolg für Hardheim und die Region, der viele Väter – und Mütter – hat, wie im Gespräch mit der 42-jährigen Ärztin schnell deutlich wird. So hätten die Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU), Landrat Dr. Achim Brötel, Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh, Bürgermeister Volker Rohm und Dr. Max Hollerbach großen Anteil, betont Kerteß-Szlaninka, die sich für diese zielführende Zusammenarbeit und den freundlichen Empfang in Hardheim dankbar zeigt. Ihre Praxis wird sie im gerade entstehenden Mehrfamilienwohnhaus am Steinernen Turm errichten.

Dr. Tünde Kerteß-Szlaninka spricht fünf Sprachen fließend: Deutsch, Ungarisch, Rumänisch, Englisch und Französisch. Außerdem hat sie Grundkenntnisse in Italienisch. Sie wurde in Siebenbürgen/Rumänien geboren und kam im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, genauer gesagt nach Tauberbischofsheim, wo sie heute mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn lebt. Nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium studierte sie in Marburg und Würzburg Humanmedizin. Während ihres Studiums absolvierte sie Auslandsaufenthalte in der Schweiz. Ihr Medizinstudium schloss sie im November 2006 ab. Sie promovierte auf dem Gebiet der Transplantationsabstoßung.

Es folgten erste Stationen in Kinderkliniken im Saarland und in Rheinland-Pfalz, ehe sie 2010 zurück in die Heimat kehrte. Am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim begann sie als Assistenzärztin und ab 2012 als Fachärztin. Seit 2016 ist sie Oberärztin.

Dr. Tünde Kerteß-Szlaninka verfügt auch über eine psychotherapeutische Ausbildung. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Sozialpädiatrie, die sich mit den äußeren Einflüssen auf Gesundheit und Entwicklung im Kindes- und Jugendalter befasst. "Das heißt, dass ich nicht nur den Körper in den Blick nehme, sondern auch die Seele und das Umfeld eines Kindes." Denn oftmals liegen hier die Gründe für eine Krankheit. Neben der Schulmedizin setzt sie auch auf die Heilkräfte der Natur. Im Bereich des Kinderschutzes ist die Medizinerin ebenfalls äußerst bewandert. Sie ist in Arbeitskreisen tätig, die sich mit Problemfeldern wie häusliche Gewalt oder sexueller Missbrauch von Kindern befassen, und hält als Expertin auf diesem Sektor auch Vorträge.

"Seit zwei Jahren beschäftigte ich mich mit dem Gedanken, eine eigene Praxis zu eröffnen", berichtet sie. Seit Januar wurden die Überlegungen konkreter, und dank der Unterstützung von Nina Warken knüpfte sie Kontakte in den benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis und nach Hardheim. In ihrer neuen beruflichen Heimat sei sie herzlich empfangen worden. Dass es in der Region durchaus Bedarf an einer Kinderärztin gibt, und dass Hardheim zudem nicht weit von ihrem Wohnort Tauberbischofsheim entfernt ist, dürfte ihre Entscheidung zusätzlich positiv beeinflusst haben.

Sie wird damit die neunte Kinderärztin im Kreis: drei gibt es aktuell in Buchen, vier in Mosbach und einen in Schwarzach. Mit der eigenen Praxis erfüllt sich für sie ein Kindheitstraum: "Ich wollte schon als Kind etwas mit Medizin und mit Kindern machen, "da lag Kinderärztin nah", erklärt die sympathische Tauberbischofsheimerin augenzwinkernd. Mit Kindern zu arbeiten, das ist ihre Erfüllung: "Es gibt doch nichts schöneres als ein Kinderlachen." Wer mag ihr da widersprechen?

Info: Wer Kontakt zu Dr. Tünde Kerteß-Szlaninka aufnehmen möchte, kann sich per E-Mail an sie wenden: kinderarzt-hardheim@t-online.de.