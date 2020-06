Hardheim. (pol/mare) Eine Hauskatze musste nach grausamer Qual von einem Tierarzt aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden. Das berichtet die Polizei.

Die Katze war von Donnerstag bis Samstag, 28. bis 30. Mai, nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Samstag dann fanden die Besitzer ihre Katze verstümmelt an ihrem Anwesen wieder. Die Polizei vermutet, dass jemand die Katze in den drei Tagen zunächst gefangen, dann die Vorderpfoten abgetrennt und sie dann wieder frei gelassen hatte. Die Katze schleppte sich danach mit schwersten Verletzungen nach Hause zurück.

Die Halter brachten ihre Katze zu einem Tierarzt. Dieser musste das Tier wegen der schweren Verletzungen von seiner Qual erlösen.

Info: Hinweise auf den grausamen Tierquäler erbittet das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/810.