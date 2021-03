Ein großer Tag für Hardheim und das Panzerbataillon 363: Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane (l.) meldet im September 2020 den Einmarsch der ersten Leopard-Kampfpanzer in die Carl-Schurz-Kaserne an Brigadegeneral Gunnar Brügner. Foto: Bundeswehr

Hardheim. (dore) Vor etwas mehr als einem Jahr, am 9. März 2020, trat der Kommandeur des Panzerbataillons 363 Hardheim, Oberstleutnant Pascal Pane, seinen Dienst in der Carl-Schurz-Kaserne an. Im Interview mit der RNZ blickt er auf die bislang größten Herausforderungen zurück und schildert den weiteren Zeitplan bei der Aufstellung des Panzerbataillons.

Herr Oberstleutnant Pane, wie gefällt es Ihnen in Hardheim?

Dienst zu leisten, wo andere Urlaub machen – ich denke, besser kann es nicht sein. In Hardheim und Umgebung gibt es genug Möglichkeiten, abseits des Dienstes die Batterien aufzutanken und Kraft für die fordernden Aufgaben im Aufbau des Bataillons zu sammeln. Und wenn die Coronalage wieder mehr zulässt, dann werde ich diese Möglichkeiten auch vermehrt nutzen.

Oberstleutnant Pascal Pane trat vor einem Jahr seinen Dienst als Kommandeur des Panzerbataillons 363 an. Foto: Bundeswehr

Wohnen Sie selbst in Hardheim?

Ich habe eine Pendlerwohnung, die aber nicht direkt in Hardheim liegt. Der Hauptwohnsitz meiner Familie ist und bleibt im Rheinland, genauer gesagt südlich von Neuss. Hier sind meine Frau und Kinder beruflich, schulisch und familiär fest verankert. Meine Frau und ich haben uns schon recht früh und ganz bewusst für dieses Modell entschieden, da ich in meiner nun fast 26-jährigen Dienstzeit durchschnittlich alle zwei Jahre versetzt wurde. Da ist ein ruhender Mittelpunkt hilfreich.

Wie viele Soldaten sind bislang in Hardheim sesshaft geworden?

Einige haben tatsächlich bereits ihren Wohnort in Hardheim oder Umgebung neu gefunden, aber die überwiegende Anzahl der bisher hier eingesetzten Soldaten sind Wochenendpendler mit durchschnittlich 250 Kilometern Entfernung zwischen Wohn- und Dienstort. Das ist aber gerade in der Aufstellungsphase nicht erstaunlich, da wir ja die meisten Soldaten zuversetzt bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass sich dieses Verhältnis ändern wird und immer mehr Soldaten des Bataillons aus der Region kommen bzw. auch hier sesshaft werden.

Was waren beziehungsweise sind die Aufgaben für die Soldaten des Bataillons in den vergangenen und in den nächsten Monaten?

Grundsätzlich sind alle Soldaten weiterhin mit dem Aufbau beschäftigt, und das wird sich auch noch bis weit in das Jahr 2022 hineinziehen. Das bedeutete für die zurückliegenden Monate konkret die Aufstellung der ersten Kampfkompanie im Oktober letzten Jahres. Also Gebäude übernehmen, Dienstzimmer mit Mobiliar und IT-Ausstattung einrichten, weiteres Personal aufnehmen, den Standortübungsplatz erkunden, die Simulatoren aufstellen und in Betrieb nehmen sowie natürlich die Unterrichte und praktischen Ausbildungen vorbereiten. Die Soldaten, die schon länger zum Bataillon gehören, also im Stab oder der ersten Kompanie ihren Dienst leisten, mussten die weiteren notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau schaffen und den bereits laufenden regulären täglichen Dienst, den sogenannten Grundbetrieb, aufrechterhalten.

Daneben gehören aber auch über alle Dienstgradgruppen hinweg weitere Ausbildungen dazu, damit jeder Einzelne seinen Arbeitsplatz beherrscht. Die fanden und finden entweder am Standort oder in Form von Lehrgängen an den diversen Schulen der Bundeswehr statt. Selbstredend kommt die Pandemielage erschwerend hinzu. Hier waren und werden weiterhin vor allem viel Kommunikation, Koordination und insbesondere eine große individuelle Flexibilität gefordert sein. Diese Aufgaben werden sich in den kommenden Monaten mit der Aufstellung der dritten Kompanie im April und der zweiten Kompanie im Oktober wiederholen. Gleichzeitig werden wir bereits erste Bataillonsvorhaben umsetzen, wie z. B. den ersten Aufenthalt des gesamten Bataillons auf dem Truppenübungsplatz im Mai in Bergen. Dort führen wir dann das erste Panzerschießen durch.

Können Sie uns bitte einen "klassischen Arbeitstag" eines Bataillonssoldaten skizzieren?

Den gibt es nicht. Dafür sind die Aufgaben, die im Bataillon täglich zu bewältigen sind, einfach zu unterschiedlich. Der Instandsetzungssoldat schraubt vor allem an Fahrzeugen, aber auch an Waffen- oder Fernmeldesystemen. Der Stabsdienstsoldat ist in den Arbeitsabläufen im allgemeinen Geschäftsverkehr eingebunden. Der Transportsoldat bewegt täglich notwendiges Material, teilweise auch quer durch ganz Deutschland, und ist wichtiger Teil der Materialbewirtschaftung, sozusagen der Lebensader des Bataillons. Die Panzerbesatzungen werden am Kampfpanzer ausgebildet und sollen dessen Bedienung zu jeder Tages- und Nachtzeit beherrschen und sich darüber hinaus darin üben, wie man im Verbund mit anderen Panzern oder Panzergrenadieren kämpft.

Das sind nur einige wenige Beispiele für die verschiedenen Tätigkeiten. Weiterhin müssen alle Soldaten, egal wo sie eingesetzt sind, "querschnittliche" Leistungen erbringen. Dazu gehören z. B. das Schießen mit Hand- und Panzerabwehrhandwaffen, die sportliche Ausbildung oder die politische und historische Bildung. Also, wie Sie sehen, ein vielfältiger und interessanter Dienstalltag und weit ab von einem Einheitsbrei.

Wie lautet Ihr erstes Zwischenfazit nach einem Jahr als Kommandeur des neuen Panzerbataillons 363?

Der Aufbau hat trotz Corona und der Amtshilfeeinsätze enormen Schwung aufgenommen, und wir haben in allen Bereichen – Infrastruktur, Personal, Material und Ausbildung – große Schritte nach vorne gemacht. Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir in allen Bereichen auch immer wieder kleinere und größere Rückschläge einstecken mussten. Wichtig ist dann, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern Lösungen zu suchen und umzusetzen. Denn der größte Teil des Weges liegt noch vor uns.

Die notwendigen Planungen, um diesen Weg zielgerichtet zu gehen, sind weitestgehend abgeschlossen und werden jetzt mit Leben gefüllt. Da ist also weiterhin eine Menge Arbeit gefordert, und wir müssen uns die Flexibilität erhalten, um auf Änderungen reagieren zu können. Dass die Männer und Frauen im Panzerbataillon 363 dazu in der Lage sind, haben sie nicht nur in der aktuellen Pandemielage eindrucksvoll unter Beweis gestellt, und dafür gebühren ihnen mein Dank und meine Anerkennung. Mit diesen Soldaten werden wir auch am Ende unseres Weges das Ziel "Panzerbataillon 363 voll einsatzbereit" sicher erreichen.

Was waren die größten Herausforderungen bislang?

Gerade für ein neu aufzustellendes Bataillon gibt es im täglichen Dienstbetrieb vielerlei Hürden, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Allgemein stelle ich aber abseits der Bewältigung der Coronapandemie fest, dass die größte Herausforderung in der Gleichzeitigkeit des Aufbaus und der bereits durchzuführenden Ausbildung besteht. Das heißt, dass in den Handlungsfeldern Infrastruktur, Personal und Material noch jede Menge Arbeit zu leisten ist, und gleichzeitig schon die notwendige Ausbildung zur Herstellung der Einsatzbereitschaft begonnen hat. Somit treffen die Herausforderungen in der Ausbildung aufeinander und kommen hier am deutlichsten zum Tragen. Also sind im Alltäglichen eine große Kreativität, langer Atem und eine gehörige Portion Frustrationstoleranz gefordert, da eben nicht auf Anhieb alles sofort funktioniert. Dies ist aber für mich und meine Soldaten keine Überraschung, sondern war uns bewusst. Zu dieser Parallelität gibt es auch keine wirkliche Alternative, und – wie ich bereits schon erwähnt habe – alle Soldaten, ganz unabhängig vom Dienstgrad, leisten hier beim Aufbau Großartiges.

Wie viele Soldaten des Panzerbataillons 363 sind schon in der Kaserne stationiert, und wie viele kommen noch?

Der Verband hat aktuell einen Personalumfang von insgesamt 272 Soldatinnen und Soldaten; final sollen dann nahezu 500 hier stationiert sein. Wenn im April die dritte und im Oktober die zweite Kompanie aufgestellt werden, kommt jeweils noch mal ein guter Schwung Soldaten nach Hardheim.

Wie sieht der weitere Zeitplan zur Aufstellung des Panzerbataillons 363 aus?

In diesem Jahr legen wir die ersten großen Grundsteine für die Folgejahre des Bataillons. Zum einen beginnen wir, – wie bereits öfters erwähnt – die letzten beiden Kampfkompanien aufzustellen, und zum anderen absolvieren wir wichtige Ausbildungsabschnitte der Panzertruppe. Darauf basierend, werden wir im Jahr 2022 mit zwei Kampfkompanien die erste große zentrale Übungseinrichtung des Ausbildungszentrums Munsters, dem Mutterhaus der Panzertruppen, bestreiten. Ende 2022 werden wir mit dem gesamten Bataillon einen Durchgang im Gefechtsübungszentrum in der Altmark absolvieren. Wenn wir dies erfolgreich geschafft haben, können wir uns mit Fug und Recht als einsatzbereit bezeichnen.

Vier Panzer sind im September in der Kaserne angekommen, sieben weitere im Dezember. Wie viele Panzer sind aktuell in der Kaserne?

Mittlerweile wurden durch das Bataillon insgesamt 14 Kampfpanzer übernommen. Bedingt durch planmäßige Instandhaltungsmaßnahmen, die bislang noch nicht am Standort Hardheim durchgeführt werden können und stattdessen beispielsweise beim Logistikbataillon 467 in Volkach vorgenommen werden, sind aktuell zehn Kampfpanzer und ein Bergepanzer in der Carl-Schurz-Kaserne.

Wann kommen die nächsten Leopard-Panzer nach Hardheim und wann der letzte?

Der 15. Kampfpanzer wird noch im Sommer dieses Jahres erwartet. Danach ist geplant, dass ab Februar 2022 fast monatlich weitere Kampfpanzer in "Vierer-Paketen" nach Hardheim verlegt werden. Der 43. und vorerst letzte Kampfpanzer soll im Januar 2023 in der Kaserne ankommen. Genau genommen fehlt dann nur noch ein Panzer zur Vollausstattung des Bataillons – dieser sozusagen letzte Kampfpanzer wird aber sicherlich auch noch 2023 kommen.

55 Millionen Euro sollen in die Erneuerung der Kaserne investiert werden. Wie laufen die Sanierungsarbeiten, wie ist der aktuelle Stand?

Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Aber Infrastruktur braucht Zeit, und die geplanten Maßnahmen sind sehr umfangreich.

Wann werden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein?

Man muss sich die Kaserne wie eine kleine Gemeinde vorstellen. Das bedeutet, vom Grundsatz her ist man eigentlich nie fertig, sondern muss immer wieder Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik vornehmen. Aber bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird die Carl-Schurz-Kaserne nach dem derzeitigen Planungsstand vollumfänglich dem Bedarf des Panzerbataillons angepasst sein, und alle Soldaten werden in modernen und zeitgemäßen Unterkünften wohnen können.