Hardheim. (jam) "So ein Projekt anzugehen, erfordert gute Planung und auch etwas Mut." Das hatte Umweltstaatssekretär Andre Baumann vor knapp zwei Jahren betont, als die technische Aufrüstung der Verbandskläranlage für Hardheim und Höpfingen noch nur auf dem Papier stand. Denn: "Die Kläranlage muss während der Arbeiten natürlich komplett in Betrieb bleiben und ihre Aufgabe der Abwasserreinigung vollständig weiter erfüllen", wie die Gemeinde Hardheim mitteilt.

"Moderne Abwasserreinigung braucht moderne Technologie"

Inzwischen zeigt sich die Dimension des 13-Millionen-Euro-Projekts auch real: Die neue Zufahrtsstraße ist hergestellt, die Fläche für das zweite Kombibecken ist vorbereitet, und über allem thront ein Baukran, den Arbeiter der Firma Leonhard Weiss am vergangenen Wochenende errichtet haben. "Terminlich haben wir einen sehr guten Projektstart ohne Verzögerungen oder Verschiebungen erwischt", teilt Gemeindekämmerer Bernd Schretzmann mit. Daher liegt das Großprojekt aktuell im Zeitplan. Als Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands (AZV), zu dem die beiden Mitgliedsgemeinden Hardheim und Höpfingen sowie der Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken gehören, warnt er allerdings, dass die "zeitkritischen Arbeiten" noch ausstehen.

Geplant sind im rund 8,5 Millionen Euro teuren ersten Bauabschnitt bis Ende 2022 ein zweites Kombibecken, ein Verteilerbauwerk sowie die Erneuerung der Mess- und Regelungstechnik. Das zusätzliche Becken soll gewährleisten, dass die Kläranlage bei möglichen Störungen an einem Becken im Betrieb bleiben kann. Zudem soll in einem zweiten Abschnitt – ab 2023 – das in die Jahre gekommene bestehende Becken saniert werden.

Für alles Relevante rund um die Erweiterung der Kläranlage zwischen Erfa und Landesstraße 521 hat die RNZ beim Hardheimer Bauamtsleiter Daniel Emmenecker und AZV-Geschäftsführer Bernd Schretzmann nachgefragt.

Wie viele Haushalte sind an die Kläranlage angeschlossen?

An die Kläranlage sind rund 4650 Haushalte angeschlossen. Größter Einzeleinleiter ist seit der Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 1987 der Zweckverband tierische Nebenprodukte mit 15.000 Einwohnerwerten.

Welche größeren Veränderungen gab es in den vergangenen Jahren?

Zuletzt ergab sich im Jahr 2006 ein größerer Zuwachs, nachdem der Höpfinger Ortsteil Waldstetten mit rund 300 Haushaltungen angeschlossen worden war. Bis zum Jahresende wird auch der Ortsteil Buch der Nachbargemeinde Ahorn mit rund 170 Haushaltungen angeschlossen sein.

Die Arbeiten sind im Februar gut angelaufen, aktuell liegt man im Zeitplan. Foto: Janek Mayer

Sollen noch weitere Ortsteile oder Kommunen an die Anlage angeschlossen werden oder verbietet das allein schon die geografische Lage?

Nach Fertigstellung beziehungsweise bereits vor Bauende wird wie beschrieben der Ahorner Ortsteil Buch über das Ortsnetz Gerichtstetten an die Kläranlage angeschlossen sein. Lediglich der Ortsteil Vollmersdorf verfügt derzeit noch über eine gemeinsame Kleinkläranlage zusammen mit dem Walldürner Ortsteil Wettersdorf. Vorerst ist nicht geplant, den Ortsteil Vollmersdorf an die Verbandskläranlage anzuschließen, da eine entsprechende Pumpanlage einzurichten wäre. Teilweise verfügen Aussiedlerhöfe über eigene Kleinkläranlagen. Ansonsten sind sämtliche Hardheimer und Höpfinger Gemeindeteile angeschlossen. Zur Abwasserbehandlung sind der Kläranlage 26 Regenüberlaufbecken vorgeschaltet.

Wie sieht die Kapazität nach der Erweiterung aus?

Derzeit hat die Kläranlage eine Kapazität von 30.000 sogenannten Einwohnerwerten. Nach Fertigstellung aller Maßnahmen wird die Anlage auf 33.130 Einwohnerwerte ausgelegt sein.

Wann wurde die Kläranlage gebaut?

Die Anlage wurde in den Jahren 1986 und 1987 errichtet.

Wie lässt sich der Stand der Technik einordnen?

Die Anlage entspricht in der jetzigen Form bereits weitgehend dem Stand der Technik. In den Jahren 2006 und folgende gab es erhebliche Maßnahmen, um den Klärschlammanfall zu reduzieren. Im Jahr 2010 wurde ein neues Rechengebäude errichtet. Darin werden Grobstoffe aus dem Wasser entnommen. Zuletzt wurden Maßnahmen zur Phosphateliminierung ergriffen.

Wie gut gelingt es, Grenzwerte einzuhalten?

Die wasserrechtlichen Vorgaben für die Einleitung des geklärten Abwassers werden deutlich unterschritten und können vollumfänglich eingehalten werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Volumen auf der Kläranlage auf Dauer nicht mehr ausreicht, um das anfallende Abwasser der zwischenzeitlich neu angeschlossenen Gebäude und Flächen auch weiterhin ordnungsgemäß zu klären. Des Weiteren war es notwendig, die Betriebssicherheit der zwischenzeitlich über 30 Jahre alten Kläranlage zu erhöhen. Durch die künftige Zweistraßigkeit kann die Betriebssicherheit entscheidend verbessert werden.

Wann wurde absehbar, dass ein zweites Becken nötig ist?

Bereits in den Jahren 2015 und folgende hat sich die Verbandsverwaltung auf Hinweis der Betriebsleitung und des eingeschalteten Planungsbüros mit der Sanierung der bestehenden Anlage beschäftigt. Zunächst wurde die Böschungsufersicherung thematisiert, nachdem die Erfa durch Ausspülungen bedenklich nahe an das bestehende Rundbecken herangerückt war. Um feststellen zu können, ob im bestehenden Klärbecken Sanierungsbedarf besteht, hat die Verbandsversammlung eine Studie in Auftrag gegeben. Nachdem die angestellten Berechnungen klar zeigten, dass eine Erweiterung der Anlage notwendig ist, favorisierten wir nach Gesprächen mit den Fachbehörden den Bau eines zweiten Klärbeckens und die anschließende grundlegende Sanierung des bestehenden Beckens.