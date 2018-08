Hitze und Trockenheit hatten dem Mais bereits stark zugesetzt, der Sturm vom Donnerstag tat dann sein Übriges: Das Maislabyrinth der Familie Mohr in Schweinberg weist zu schwere Schäden auf, um es weiter zu betreiben. Der Mais landet nun gehäckselt in der Biogasanlage.

Schweinberg. (rüb) "Da blutet einem Landwirt das Herz", sagt Seniorchef Willibald Mohr und blickt auf das Maisfeld, auf dem Hitze und Trockenheit sowie der schwere Sturm vom Donnerstag deutliche Spuren hinterlassen haben.

Eigentlich sollte das fünfte Schweinberger Maislabyrinth noch bis Mitte September Groß und Klein vergnügliche Stunden bieten. Doch nach nur drei Öffnungstagen musste die Familie Mohr es schon wieder schließen. "Die Schäden durch den Sturm waren so stark, dass uns leider keine andere Wahl bleibt", erklärt Christoph Mohr.

Am Samstag hatte das Labyrinth, das unter dem Motto "Wilder Westen" stand und fast 30.000 Quadratmeter groß war, letztmals geöffnet. Zwar waren die verschlungenen Pfade trotz unzähliger umgeknickter Maisstängel noch begehbar, doch die schweren Schäden lassen keinen dauerhaften Betrieb des Labyrinths mehr zu. Die beiden Veranstaltungen rund um das Labyrinth (Brunch am 26. August und brasilianischer Grillabend am 1. September) finden aber trotzdem statt.

Tina und Christoph Mohr sowie die Kinder Laura und Jana sind enttäuscht, dass sie ihr Maislabyrinth schon wieder schließen müssen. Fotos: Rüdiger Busch

"Erst hatten wir den Hagel, dann Hitze und Trockenheit und als Krönung noch den Sturm - das war zu viel für den Mais", weiß Christoph Mohr. Und seine Frau Tina ergänzt: "Es ist sehr bitter, wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Arbeit wir reingesteckt haben." Eine ganze Woche lang von morgens bis abends: So viel Zeit war nötig, um die Wege und Pfade und damit die nur aus der Vogelperspektive zu sehenden Wildwest-Muster in das Maisfeld zu "zaubern".

Das Labyrinth abzubrechen, tut der Familie Mohr sichtlich weh. Was aber noch schlimmer ist: Aufgrund der Dürre kann der Mais nicht geerntet und als Futter für die knapp 500 Schweine des Hofs verwendet werden. Stattdessen wird der Mais gehäckselt, und landet in der Biogasanlage. Das Futter für die Schweine müssen sich die Mohrs dann wohl teuer zukaufen.

Trotz des Rückschlags in diesem Jahr wird es 2019 wieder ein Maislabyrinth geben: "Wenn sich die erste Enttäuschung gelegt hat, gehen wir an die Planungen für das nächste Jahr", verspricht Christoph Mohr.