Der Gemeinderat will bei der bevorstehenden Revitalisierung des Erfaparks Einfluss auf die Gestaltung des Bürgermeister-Schmider-Platzes nehmen können. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (zeg/RNZ) Die Ansiedlung eines Aldi-Markts in der Würzburger Straße hat am Montag eine erste bürokratische Hürde gemeistert. Der Gemeinderat gab bei einer Gegenstimme grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans, der für das Vorhaben des Investors Schoofs-Immobilien auf dem ehemaligen Eirich-Gelände notwendig ist. Er ist laut Bauamtsleiter Daniel Emmenecker in ein Sondergebiet Lebensmittel und ein Wohngebiet aufgeteilt. Ansiedeln kann sich dort nur Einzelhandel. Emmenecker: "Es darf dort kein Gewerbegebiet entstehen."

Für einige Diskussionen hatte bereits in der Vergangenheit die Regelung des Schwerlastzufahrts- und -durchgangsverkehrs geführt, den verschiedene Gemeinderäte weiterhin kritisch sehen und sogar verhindert wissen möchten. Bürgermeister Volker Rohm verwies darauf, dass das Unternehmen Schoofs die Zufahrt von der B27 her priorisiert. Er gab sich überzeugt, dass sich die Einwände berücksichtigen lassen.

Zudem erinnerte er die Gemeinderäte an die Zustimmung zum Markt im vergangenen Jahr und wies darauf hin, dass die Projektplanung ausgearbeitet wird. Zudem stehen noch gutachterliche Untersuchungen aus, und aus den Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens erwartet die Verwaltung weiterführende Anregungen.

Der Bauschutt auf dem ehemaligen Eirich-Areal soll einem Aldi-Markt weichen. Das Projekt nahm eine erste Hürde. Foto: Elmar Zegewitz

Eng mit diesem Projekt an der Würzburger Straße verwandt sind die Pläne von Schoofs, den Erfapark zu neuem Glanz zu verhelfen und einen Rewe-Markt anzusiedeln. Der dafür nötige Bebauungsplan "Sanierung Hofacker B II, 1. Änderung" erntete in seinem Vorentwurf allerdings eine kritische Bewertung im Gemeinderat. Dieser hatte bereits im Mai 2020 den Beschluss zur Aufstellung gefasst. Den Vorentwurf wollte das Gremium nun allerdings nur unter der Bedingung durchwinken, dass es weiterhin Einfluss auf die Gestaltung des Bürgermeister-Schmider-Platzes nehmen könne.

Zuvor war einigen Räten aufgestoßen, dass im neuen Entwurf Parkplätze auf dem Platz geplant sind, die bestehenden auf der gegenüberliegenden Seite der Würzburger Straße aber entfallen sollen. Letztlich gab es aber auch in diesem Fall ein "Ja" für den Vorentwurf und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung.

Ein drittes Mal stand das Thema Bebauungsplan und Lebensmittelmarkt mit der ersten Änderung der "Riedwiesen" auf der Tagesordnung. Dort geht es um die Erweiterung des Norma-Einzelhandels auf 1200 Quadratmeter – und zwar mittels eines Anbaus. Weil der Markt damit einen Grenzwert überschreitet, muss das bestehende Gewerbegebiet in ein Sondergebiet geändert werden. Im Gegensatz zu den beiden vorigen Tagesordnungspunkten entschied sich das Gremium diesmal ohne Diskussionen oder Gegenstimmen für die Billigung des Vorentwurfs und die öffentliche Auslegung.