Hardheim. (rüb/zeg) "Die Sorgen in unserer Branche sind sehr groß", weiß Armin Münster, Inhaber und Küchenchef der Hardheimer "Wohlfahrtsmühle". Die coronabedingten Schließungen und Einschränkungen und der Einbruch bei den Übernachtungszahlen machen ihm und vielen Kollegen schwer zu schaffen. Doch auch in der Krise gibt es erfreuliche Nachrichten: Zum fünften Mal in Folge wurde das Waldhotel im renommierten "Guide Michelin" mit der Auszeichnung "Bib Gourmand" geadelt. Außerdem weiten Armin und Sabine Münster die Öffnungszeiten aus: Ab Juli ist ihr Restaurant wieder an jedem ersten Sonntag im Montag geöffnet, was die Freunde des Hauses bestimmt erfreut zur Kenntnis nehmen werden.

Das sonntägliche Mittagessen in der "Mühle" war für viele Familien ein liebgewonnenes Ritual. Das viergängige Menü war so beliebt, dass es zumeist für mehrere Wochen im Voraus ausgebucht war.Wegen Personalmangel und aus Rücksicht auf die Mitarbeiter hatten sich die Münsters im Frühjahr 2019 schweren Herzens dazu entschlossen, künftig sonntags nicht mehr zu öffnen. Doch nun kommt zumindest an einem Sonntag im Monat in der "Wohlfahrtsmühle" die Suppenschüssel wieder auf den Tisch. "Erfreulicherweise hat sich die Personalsituation wieder gebessert", erklärt Armin Münster, "wir haben einige neue Mitarbeiter gewinnen können."

Aus Rücksicht auf die rund 30 Mitarbeiter und ihre Familien sei es zwar nicht möglich, jeden Sonntag zu öffnen. Gemeinsam habe man aber versucht, eine Lösung zu finden, die sowohl für die Gäste wie auch für die Mitarbeiter praktikabel ist. Zudem erreiche man durch die Festlegung auf den ersten Sonntag im Monat eine gute Planbarkeit.

"Der Sonntag ist unser personalintensivster Tag", berichtet der Gastronom weiter. Durch das Arbeitszeitgesetz muss in zwei Schichten gearbeitet werden, um auch nachmittags bei Kaffee und Kuchen und abends die Gäste bewirten zu können. "Da wir auch an jedem Feiertag geöffnet haben, müssen wir schauen, dass wir auch unseren Mitarbeitern gerecht werden, denn die Familie steht nun einmal an erster Stelle", betont Münster.

Was das Restaurant angeht, so läuft es nach der Wiedereröffnung durchaus vielversprechend. Sorgen bereitet ihm vielmehr der Übernachtungsbereich. Über Pfingsten sei das Hotel mit Kurzurlaubern zwar gut belegt gewesen, aber anschließend habe es wieder ein großes Loch gegeben. "Viele Gäste sind wohl noch verunsichert", glaubt Armin Münster. Hinzu kommt der Wegfall der Übernachtungsgäste im Zusammenhang mit privaten Feiern und Jubiläen. Keine Feier, keine auswärtigen Gäste, die in der "Wohlfahrtsmühe" übernachten, so lautet die einfache Rechnung. Ausgefallen sind auch die Veranstaltungen zum 30-jährigen Jubiläum von Armin und Sabine Münster, die seit 1990 Gastgeber in der "Wohlfahrtsmühle" sind, beispielsweise ein Abend mit Spitzenkoch Dieter Müller.

Etwas Grund zum Feiern gibt es aber dennoch: Erneut wird das Restaurant im "Guide Michelin" als besonderer Tipp empfohlen: "Ländlichen Charme versprüht das hübsche Anwesen: draußen Bachläufe, Teiche und viel Grün, drinnen gemütliche Stuben, in denen man gut isst."

"Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut, da es eine Bestätigung unserer Arbeit ist", sagt Armin Münster und reicht die Auszeichnung gleich an seine Mitarbeiter weiter: "So etwas geht nur mit einem guten Team, das großen Anteil an diesem Erfolg hat!" In Sektlaune ist der Hotelier aber nicht, ausgelassene Freude wäre derzeit fehl am Platz. Zu groß ist in diesen Zeiten die Ungewissheit, und zu groß ist auch die Sorge um die Kollegen in der Branche, die deutlich härter von der Krise betroffen sind und bei denen es aktuell keine gute Nachrichten zu vermelden gibt.