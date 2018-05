Hardheim. (pol/rüb) Weißweinverpackungen aus Karton, Renovierungsmüll und Bauschutt entsorgte eine unbekannte Person zwischen Freitag und Montag an den Altkleidercontainern des DRK in der Ferdinand-Müller-Straße in Hardheim. Dies ist zum wiederholten Male der Fall und nicht nur verboten, sondern auch lästig. Durch die illegale Entsorgung entstehen jedes Mal erhebliche Kosten.

Der Polizeiposten Hardheim hat die Ermittlungen aufgenommen und verspricht sich durch die Veröffentlichung der beigefügten Bilder Hinweise durch die Bevölkerung auf den Entsorger. Der Polizeiposten ist unter Tel. 06283/50540 erreichbar.