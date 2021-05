Hardheim. (pm/dore) In den letzten Wochen der Spezialgrundausbildung des Panzerbataillons 363 aus Hardheim absolvieren die Auszubildenden die sogenannte vorbereitende Schießausbildung. Dabei wurde nun der reale Schieß- und Gefechtsbetrieb des Panzers – in einfachen Lagen – im Gelände auf dem Standortübungsplatz Külsheim geübt.

In verschiedenen Abstufungen wurde der praktische Anteil im Gelände ausgebildet. Hierbei lernten die Richt- und Ladeschützen schrittweise am Kampfpanzer die zuvor – theoretisch – ausgebildeten Inhalte praktisch. Im Einzelnen ging es hierbei um das Anrichten und Bekämpfen von Zielen unter der Anwendung gewisser Schießtechniken für den Richtschützen. Außerdem wurden das Laden des Kampfpanzers und das Bedienen der Bordwaffen für den Ladeschützen aus dem Stand und während der Fahrt geübt. Für die Ausbildung standen laut Angaben der Bundeswehr insgesamt elf Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A6 zur Verfügung.

Gut eingestaubt begleitete das Leitungsfahrzeug zur Überwachung und Auswertung stets die übenden Kampfpanzer. Foto: Bundeswehr/Dirk Kappes

Mit dabei war zur Überwachung und Auswertung der übenden Kampfpanzer auch immer das Leitungsfahrzeug. Für die vorbereitende Schießausbildung waren insgesamt 70 Ausbildungsstunden angesetzt. Der Übungsplatzaufenthalt dauert nach Auskunft der Bundeswehr in der Regel zwei Wochen.

Nach der vorbereitenden Schießausbildung geht es für die Soldaten schon am Freitag, 14. Mai, weiter im Marsch (per Eisenbahntransport für die Kampfpanzer) zum Panzerschießen auf dem Truppenübungsplatz in Bergen/Niedersachsen. Dort wird das Panzerschießen durchgeführt, welches das "krönende" Ende der Ausbildung zum Richt- und Ladeschützen darstellt. Für das Panzerschießen auf dem Übungsplatz in Bergen sind 41 Ausbildungsstunden angesetzt. Mit dem Bestehen der sogenannten "Bk-Üb 1" erwirbt der Richt- und Ladeschütze somit seine Qualifikation.

Nach Abschluss dieser Ausbildung folgt im Anschluss die Dienstpostenausbildung, um dann die Einsatzbefähigung auf dem Kampfpanzer vollständig zu erreichen.