Hardheim. (dore) "Als ich zum ersten Mal auf dem Schlossplatz war, habe ich gedacht: ,Wow das ist ja ein super Ambiente hier‘." Und diese tolle historische Kulisse vor dem Hardheimer Schloss wird am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr Schauplatz für Wilfried Röhrigs neues Musical "Gottesspiel", das unter der Schirmherrschaft von Bischof Dr. Michael Gerber (Fulda) steht. Röhrig ist Texter und Komponist von christlichen Popsongs, Singspielen und der Musicals "Auf dem Hochseil" (2013–2015) und "Gefährlich Franz Reinisch" (2018–2019). Bei einem Pressegespräch mit Pfarrer Christian Wolff, Gemeindereferentin Claudia Beger und Pfarrer Dieter Heck, der als ehemaliger Höpfinger Ortsgeistlicher noch gute Kontakte in die Region pflegt, erklärte der langjährige Religionslehrer aus Viernheim, was die Besucher bei dem Musical erwartet und was die Hintergründe zu dem Stück sind.

Wieso dieses Musical? "Seit Jahren treibt mich die Frage um, welche Rolle Gott und der Glaube an ihn in unserer westlichen Welt von heute spielen. Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Kann ich ihn erfahren?", so Röhrig. In dem Musical treten laut Röhrig Personen auf, die ganz unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf Gott haben: "Da gibt es z. B. das existenzialistische Paar, das ganz auf eigene Faust lebt und in Gott den Konkurrenten ihrer Freiheit sieht." Da würden aber auch traditionalistische Eltern erscheinen, die das Heil im bloßen Festhalten an der gestrigen Kirche sehen. Es gebe den frommen Fundamentalisten, der meine, Gott könne wie ein Zauberer die Welt retten. Es agiere ein Naturalist, für den nur diese rein weltliche Welt existiere. Und da gebe es schließlich, als Hauptfiguren, den "Spurensucher" und die "Spurensucherin", denen Gott in ihrem Leben, in ihrem gewöhnlichen Alltag begegne. "Sie gehen einen Weg mit Gott, sind mit ihm im Gespräch, im Austausch, im Dialog." Das sei die intellektuelle Hintergrundebene des Musicals.

Die zweite "augenscheinliche" Ebene für die Zuschauer sei eine spannende Geschichte konkreter Personen mit entsprechender Dramatik. "Es ist eine packende Story", betonte Röhrig. Zur Handlung: Thomas und Eva, ein junges Paar, sind davon überzeugt, dass sich Gott in der Welt und in ihrem Leben zeigt, dass er sich mitteilt, seine Spuren legt. Doch nicht nur die Lebens- und Glaubenseinstellungen in ihrer Umgebung, sondern vor allem die dramatischen Geschehnisse in ihrem Leben fordern sie heraus. Die zwei modernen "Spurensucher" erwarten den lang ersehnten Nachwuchs. Die Vorfreude ist riesig. Doch schon bald wird die frohe Erwartung getrübt. In einem Gespräch mit seiner Firmenleitung erfährt Thomas, dass sein geplanter beruflicher Aufstieg mit einer Wochenendehe verbunden wäre. Die "heile Welt" von Thomas und Eva bekommt einen weiteren, noch tieferen Riss, als Leo, ein guter Freund und Arbeitskollege von Thomas, plötzlich und unerwartet an Leukämie erkrankt. "Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Es ist ein Abenteuer. Ausgang offen", sagte Röhrig.

Das Musical sei gedacht für offene, fragende Zeitgenossen, sei es in der Kirche, am Rand der Kirche oder außerhalb der Kirche. "Es soll Schüler, Jugendliche ab der 9. und 10. Klasse bis in die Oberstufe sowie Erwachsene ansprechen. Egal ob Alt oder Jung – alle sind willkommen", ließ der Komponist wissen.

Aufgeführt wird das Musical von etwa 25 Akteuren. Sie seien "ambitionierte Laien mit professionellem Anspruch", also bühnenerfahrene Erwachsene und junge Erwachsene, die das Ganze als engagiertes Hobby betreiben, wie Röhrig erklärte. Für die Musikarrangements und Musikproduktion zeichnet Hans-Werner Scharnowski verantwortlich. 24 Lieder seien für das Musical von Profis eingespielt worden, die Schauspieler singen dann im Playback. "Keines der Lieder klingt wie das andere, jedes hat seinen eigenen Charakter", betonte Röhrig. Für die Tanzchoreografie sei Loreen Fajgel verantwortlich. Sie und Scharnowski seien beide absolute Profis in diesem Metier. Als Besonderheit werden verschiedene überdimensional große Spielbauklötze für das Bühnenbild verwendet, wie Pfarrer Heck informierte.

Die Aufführung in Hardheim bildet den Auftakt einer kleinen Tournee: So wird das Musical u. a. auch in Stuttgart, Herxheim, Mainz und Vallendar-Schönstatt zu sehen sein. Eigentlich war die Uraufführung in Mosbach geplant, doch den Organisatoren dort sei es wegen Corona zu risikoreich gewesen, wie Röhrig informierte. "Eine offene Tür haben wir dann in Hardheim gefunden", freute sich der Komponist. Und in der Erftalgemeinde zeigt man sich ebenso dankbar: "Es ist ein Geschenk für uns, dass das Musical nach Hardheim kommt", betonte Gemeindereferentin Claudia Beger. Die Veranstaltung werde von Teams aus der ganzen Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen begleitet – von der Organisation über den Aufbau bis hin zum Catering. "Es helfen alle zusammen." Auch Pfarrer Christian Wolff freute sich: "Für uns ist das eine tolle Möglichkeit, den Glauben auf andere, kreative Weise anzusprechen."

Für auswärtige Besucher ist ein "Musical"-Bus geplant, der von Neckarsulm über Aglasterhausen nach Hardheim fährt. "Weitere Stationen gibt es je nach Nachfrage", informierte Pfarrer Heck. Organisiert wird der Bus von Diakon Franz Jünger (Aglasterhausen) und vom katholischen Bildungswerk Mosbach.