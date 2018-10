Der Hort in der alten Schule wird so gut angenommen, dass es eine Warteliste gibt. Eine Möglichkeit, den Betreuungsbedarf zu decken, wäre die Umwandlung der Grundschule in ein Ganztagsangebot. Archivfoto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Wird an der Hardheimer Grundschule ein Ganztagsangebot eingeführt? Zwei Jahre nachdem der letzte Vorstoß in der Sache gescheitert ist, hat sich der Gemeinderat nach RNZ-Informationen erneut für eine Ganztagsschule - egal ob in gebundener oder in offener Form - stark gemacht.

Hintergrund ist die starke Auslastung des Horts. Dort existiert bereits eine Warteliste. Statt eine zweite Hortgruppe einzurichten, hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Option Ganztagsschule zu prüfen. Nun sollen Gespräche mit der Schulleitung stattfinden und eine Elternbefragung durchgeführt werden.

Hauptamtsleiter Lothar Beger bestätigte auf RNZ-Nachfrage, dass der Hort voll belegt ist und es mehr Interessenten als Plätze gibt. Der Hort wurde 2005 als Betreuungsangebot für Grundschüler in den Räumen der alten Schule am Schlossplatz eingerichtet. Das Team um Michaela Weimann und Sabrina Mackert-Ackermann bietet eine qualifizierte Betreuung an - jeweils Montag bis Freitag von 6.45 Uhr bis Schulbeginn sowie von 12 bis 16.30 Uhr. Das Angebot umfasst auch Mittagessen in der Mensa, Ausflüge und vielfältige Aktivitäten.

25 Plätze stehen zur Verfügung. Da aber nicht alle Kinder jeden Tag kommen, teilen sich manche Eltern einen Platz, so dass der Hort von insgesamt 35 Kindern besucht wird. Die Nachfrage steigt seit Jahren stetig an, was auch damit zusammenhängt, dass es im Kindergarten immer mehr Ganztagsangebote gibt. "Daran haben sich viele Eltern gewöhnt", erklärt Lothar Beger. Beim Übergang auf die Schule fehlt dann die nachmittägliche Betreuung, so dass der Hort in den Fokus dieser Eltern gerät.

Aktuell ist der Hort voll belegt, und es gibt eine Warteliste, auf der sieben Namen stehen. Auf Grund der Entwicklung der letzten Jahren ist davon auszugehen, dass diese Zahl in den nächsten Monaten eher zu- als abnimmt. Am Montag hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung darüber beraten, ob eine zweite Hortgruppe eingerichtet werden soll. Das Gremium präferiert zum jetzigen Zeitpunkt aber die Einrichtung einer Ganztagsschule, zumal diese Form vom Land gewünscht ist und entsprechend gefördert wird - auch mit zusätzlichen Lehrerstunden.

Ein Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule müsste spätestens zum 1. Oktober 2019 gestellt werden. Das Ganztagsangebot würde dann frühestens zum Schuljahr 2020/21 starten.

Noch ist aber völlig offen, ob die Ganztagsschule überhaupt kommt und wenn ja, in welcher Ausprägung. Grundsätzlich möglich sind eine gebundene Variante - mit Nachmittagsunterricht für alle Schüler an vier Tagen die Woche und ein offenes, also freiwilliges Angebot. Denkbar ist auch, dass es einen Ganztagszug und einen regulären Zug gibt. Alles steht und fällt mit den Eltern und der Frage, ob genügend Interesse an einem Ganztagsangebot besteht.

Vor der Elternbefragung wird die Gemeinde Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen und das weitere Vorgehen absprechen. Anschließend wird die Elternbefragung durchgeführt. Vor zwei Jahren scheiterte die vom Gemeinderat bereits beschlossene Einführung des Ganztagsangebots auch an der fehlenden Resonanz von Elternseite: Nur 20 Prozent votierten damals für das zusätzliche Angebot. Die Mehrheit sprach sich für das bisherige System mit der flexiblen, auch tageweise buchbaren Hortbetreuung aus.

Bis zur neuerlichen Befragung wird auch die Frage zu klären sein, wer überhaupt angehört werden soll: die Eltern der jetzigen Grundschulkinder, die bis zur möglichen Einführung des Angebots die Schule schon wieder verlassen haben? Oder die Eltern der Kindergartenkinder?

Im Gegensatz zur Hortbetreuung wäre ein schulisches Ganztagsangebot für die Eltern kostenfrei. Für den Hort fallen zum Beispiel für eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern pro betreutem Kind im Monat 142 Euro an. Andererseits öffnet der Hort an fünf Tagen die Woche (Ganztagsschule nur vier Tage) und auch in den Ferien seine Pforten, was vielen Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, entgegenkommt.

Von daher ist es völlig offen, was bei einer Elternbefragung am Ende herauskommen wird. 25 Anmeldungen wären für eine Ganztagsschule nötig - keine kleine Hürde.

Klar ist, dass auch die Schule den Weg zum Ganztagsbetrieb im Grundschulbereich mitgehen würde, nachdem es im Sekundarbereich bereits ein solches Angebot gibt: "Wenn die Eltern und die Gemeinde das möchten, dann unterstützen wir dies selbstverständlich", sagte Schulleiter Harald Mayer auf Nachfrage der RNZ. Bereits vor zwei Jahren hätten die Grundschullehrer die Einführung der Ganztagsschule begrüßt.

Doch ganz egal, welcher Weg beschritten wird: Der akute Betreuungsbedarf kann nicht abgedeckt werden. Im laufenden und im kommenden Schuljahr wird es - Stand jetzt - auf jeden Fall einen Engpass bei der Nachmittagsbetreuung geben.