Hardheim. (dore) Nachdem Hardheims Bürgermeister Volker Rohm seinen 60. Geburtstag am Sonntag noch im kleinen Rahmen mit seiner Familie, seiner Mutter und Geschwistern nebst Anhang in einer Gaststätte gefeiert hatte, war am gestrigen Montag der große Empfang angesagt: Zahlreiche Gratulanten kamen in die Erftalhalle, um dem Gemeindeoberhaupt einen Tag nach seinem eigentlichen Geburtstag ihre Glückwünsche zu überbringen.

Obwohl sich Rohm keine persönlichen Geschenke gewünscht, sondern stattdessen um Spenden für die Einrichtung der geplanten Waldkindergartengruppe der Gemeinde gebeten hatte, ließen es sich die meisten nicht nehmen, ihm doch ein Präsent zu überreichen.

Unter den Gratulanten waren neben Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeisterkollegen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und Gemeinderäten auch Pfarrer, Soldaten der Bundeswehr und zahlreiche Bürger der Gemeinde Hardheim.

"Ich freue mich sehr über ihr Kommen. Tragen Sie sich bitte in die Gästeliste ein", erklärte Rohm kurz bei dem offiziellen Empfang im lockeren Rahmen. Für eine kleine freudige Überraschung sorgten dann zunächst die Grundschüler der 1. Klasse des Walter-Hohmann-Schulverbunds (mit Schulleiter Steven Bundschuh) und etwas später die Kinder des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" (mit Corina Zegewitz, Mitglied in der Teamleitung des Gemeindekindergartens), die dem Bürgermeister auf musikalische Weise gratulierten.