Der unzureichende Schallschutz in der Walter-Hohmann-Sporthalle könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Lehrern und Schülern führen, befürchtet Lehrerin Sonja Müller und regte Lärmmessungen an. Das Archiv-Foto entstand in der Fußball-AG der Schule.

Hardheim. (rüb) "Alle Sportlehrer, die in der Halle arbeiten, haben akute Hörprobleme." Sonja Müller weiß, wovon sie spricht: Sie ist seit 18 Jahren als Lehrerin am Walter-Hohmann-Schulzentrum tätig und seit 38 Jahren Übungsleiterin. In der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats monierte sie die aus ihrer Sicht unzureichende Schalldämmung in der Hardheimer Sporthalle.

Schon vor Jahren habe sie das Thema angestoßen. Nach fünfjähriger Informations- und Planungsphase seien damals sogenannte OWA-Platten an der Hallendecke angebracht worden. Dabei handle es sich aber nicht um spezielle Schalldämmplatten für Sporthallen, wie sie die Firma OWA auf ihrer Internetseite bewerbe, kritisierte Müller. Bei diesen "Top-Akustik-Platten" gebe es keine unangenehmen langen Nachhallzeiten, und sie seien außerdem noch ballwurfsicher.

Sonja Müller berief sich auf Erkenntnisse und Empfehlungen des Fraunhofer-Instituts. Demnach sei die derzeitige Situation in der Sporthalle - pro Hallendrittel sei nur ein Drittel der Deckenfläche verkleidet worden - unzureichend, was die Nachhallzeit deutlich verlängere. Außerdem müsste das Netz zur Tribüne durch eine Trennwand ausgetauscht werden. Insgesamt würde die Sollwertobergrenze von zwei Sekunden Nachschallzeit weit überschritten.

Sonja Müller wies auf mögliche gesundheitliche Folgen durch die Lärmbelästigung hin. Dazu zählen etwa Schlafstörungen, Herzkreislauferkrankungen, Bluthochdruck oder Migräne. Tinnitus und Schwerhörigkeit seien zu Volkskrankheiten geworden. Das Problem betreffe aber nicht nur Lehrer und Übungsleiter, sondern auch die Schüler, die Angstsymptome entwickeln könnten. Zudem könne sich Lärm negativ auf Artikulation, Sprache und die intellektuelle Leistungsfähigkeit auswirken.

Sonja Müller wies außerdem darauf hin, dass sich das Lärmproblem nicht auf die Sporthalle beschränke: Die Nachhallzeit liege auch im Gangtrakt der ersten und zweiten Klassen sowie in vielen Klassenzimmern - vor allem in den Räumen, in denen der Teppichboden durch Linoleum ersetzt wurde - weit über dem Normalwert. Bürgermeister Rohm sicherte zu, dass die Gemeinde entsprechende Messungen werde durchführen lassen, um zu verifizieren, inwieweit Richtwerte übertroffen werden.