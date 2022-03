Hardheim. (pm) Es sind die kleinen Geschichten, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen, und es sind die kleinen Zeichen der Menschlichkeit, die Hoffnung aufkeimen lassen, dass sich die angespannte weltpolitische Lage doch noch zum Guten wendet. Eine solche Geschichte können ganz aktuell die Verantwortlichen des Krankenhauses in Hardheim erzählen: Dort ist seit Sonntag eine Krankenschwester aus der Ukraine mit ihrer dreieinhalbjährigen Tochter untergekommen. Nach einer mehrtägigen Odyssee durch die Ukraine und Polen bis nach Deutschland waren Oksana Kovalchuk und die noch junge Linda sichtlich erschöpft in Hardheim angekommen. Der RNZ hat Oksana ihre Erlebnisse und Eindrücke auf der Flucht bis zu ihrer Ankunft im Erftal geschildert.

Die Perle am Schwarzen Meer

Odessa wappnet sich für den Angriff. Panzersperren, die aus alten Straßenbahngleisen zusammengeschweißt wurden, stehen bereit, um die ukrainische Hafenstadt und ihre rund 1,1 Millionen Einwohner vor russischen Panzern zu verteidigen. Foto: dpa

Odessa, Oksanas frühere Heimat, gilt als Perle am Schwarzen Meer. Die drittgrößte Stadt der Ukraine ist ihre bedeutendste Hafenstadt. Bekannt ist sie für ihre Strände und die prachtvollen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, zwischen denen ganz aktuell notdürftig zusammengeschweißte Panzersperren als Mahnmal für den drohenden russischen Angriff dienen. Oksana wollte jedoch nicht warten, bis die Raketen und Marschflugkörper der russischen Streitkräfte im Stadtzentrum einschlagen. Ihre Flucht begann bereits am ersten Tag des Angriffskriegs, zunächst mit dem eigenen Auto.

Doch die Straßen in Richtung Westen waren völlig verstopft, weil gleichzeitig in weiten Teilen des Landes bereits russische Bombardements einsetzten. Für Oksana und ihre Tochter ging alles nur sehr langsam voran. Rund fünf Kilometer vor der Grenze nach Polen musste die gelernte Krankenschwester dann ihr Auto aufgeben. "Da sich lange Staus gebildet hatten, war an eine Weiterfahrt nicht zu denken", beschreibt Krankenhausverwaltungsleiter Lothar Beger die Situation. Oksana nahm ihre Tochter und so viel Gepäck, wie sie tragen konnte, und machte sich zu Fuß auf den Weg über die Grenze.

Das Auto im Stau zurückgelassen

In Polen nahmen freiwillige Helfer die beiden in Empfang und brachten sie im Privat-Pkw nach Warschau. Von dort aus ging es mit dem Zug weiter über Berlin in den Großraum Bonn, wo Oksana mit ihrer Tochter schließlich für einen zweitägigen Zwischenaufenthalt bei einer Familie in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis unterkamen – zusammen mit drei Flutopfern des Ahrhochwassers, denen diese Familie bis heute immer noch Obdach gewährt.

Michael Rentmeister, der Vorsitzende des Verbands Movare, und seine Tochter Helena brachten die beiden schließlich am Sonntag persönlich nach Hardheim und nutzten die Gelegenheit für einen Austausch über die aktuelle Situation in der Ukraine. Oksana ist sehr dankbar, dass sie und ihre kleine Tochter aufgenommen wurden. Sie fiebert nun noch der Ankunft ihres 17-jährigen Sohnes entgegen, der – nachdem der Kontakt vorübergehend abgerissen war – nun ebenfalls auf dem Weg nach Hardheim ist.

Herzlicher Empfang

Dass Oksana und ihrer Familie nach dramatischen Tagen im Kriegsgebiet ein so herzlicher Empfang bereitet werden konnte, daran haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses großen Anteil. Eine spontan gebildete Freiwilligengruppe, die hauptsächlich aus ukrainisch- und russischsprachigen Mitarbeiterinnen besteht, richtete kurzerhand zusammen mit dem Hausmeister die Unterkunft für Oksana und ihre Tochter ein.

Pflegedienstleiterin Karina Paul (l.), Verwaltungsleiter Lothar Beger (2.v. l.), Mitarbeiterin Alla Samchenko (2. v. r.), die selbst aus der Ukraine stammt, und der stellvertretende Verwaltungsleiter Daniel Weber (r.) hießen Oksana und Linda willkommen. Foto: Krankenhausverband

Federführend kümmert sich aktuell der stellvertretende Verwaltungsleiter Daniel Weber darum, dass die beiden möglichst rasch in den Alltag in Hardheim und im Krankenhaus integriert werden können. Dies reicht von der Organisation von Behördengängen bis zur Beschaffung von alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie etwa Kleidung oder dem passenden Kindersitz für die kleine Linda. "Wir sind dabei auf eine Welle der Hilfsbereitschaft in Hardheim und Umgebung getroffen und dankbar für ein tolles Netzwerk und all die Kontakte, die wir nutzen können", so Daniel Weber. "Dies hat die Aufnahme der kleinen Familie sehr erleichtert." So wurden bereits Absprachen getroffen, dass die kleine Linda bald in den Hardheimer Kindergarten aufgenommen werden kann. Denn ihre Mutter Oksana hat den Wunsch geäußert, so bald wie möglich wieder in ihrem Beruf als Krankenschwester Fuß zu fassen.

Dass ihr diese Option nun bereits so kurze Zeit nach Beginn der Invasion zur Verfügung steht, ist dem Krankenhausverband zu verdanken, der seit einigen Wochen über private Verbindungen Kontakte zu Michael Rentmeister hält. Der Vorsitzende des Verbands gesellschaftlicher Leistungsträger Movare ist gleichzeitig für die Firma ECS International tätig und hat sich unter anderem auf die Vermittlung von Pflegekräften aus der Ukraine spezialisiert, die langfristig ihren Lebensmittelpunkt ins westliche Europa verlagern wollen. Über die Firmenverbindungen werden die Fachkräfte in ihrem Heimatland durch Sprachkurse und Anerkennungsverfahren auf ein Leben in Deutschland vorbereitet. Darüber hat Rentmeister Einblicke in die Situation in der Ukraine.

Ziel der bisherigen Gespräche war eine langfristige Zusammenarbeit, um beim Blick auf den sich abzeichnenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen dieser Entwicklung proaktiv entgegenzutreten. Laut Lothar Beger gibt es im Krankenhaus Hardheim zwar noch keine solche Personallücke, aber der Fachkräftemangel könnte in den nächsten Jahren spürbar werden. Ursprünglich war geplant, dass man sich wegen der Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in den nächsten Wochen zusammensetzen will.

Invasion änderte alles

"Doch dann lief in den letzten Tagen durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine alles ganz anders als geplant", erinnert sich Lothar Beger. Der Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands nahm am Fastnachtswochenende zu Michael Rentmeister Kontakt auf, um sich zu erkundigen, welche Auswirkungen sich durch die Angriffe auf die Ukraine für seinen Verband ergeben und ob man dessen Tätigkeit in irgendeiner Weise unterstützen könne. Und die Rückmeldung ließ nicht lange auf sich warten.

Michael Rentmeister beschrieb die Situation vor Ort so, dass viele seiner Kontaktpersonen in der Ukraine derzeit nicht erreichbar seien, da sie von der Außenwelt abgeschnitten seien oder sich in Sicherheit gebracht hätten. Ein Teil der über seine Organisation registrierten Pflegekräfte wolle zur Unterstützung in der Ukraine bleiben, ein anderer Teil – vorwiegend Frauen mit kleinen Kindern – schnellstmöglich den Weg nach Westeuropa suchen. Spontan bot Beger an, frei verfügbare Appartements im Wohnheim des Krankenhausverbands für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen und sich um die komplette Versorgung bis hin zu Arbeitsmöglichkeiten zu kümmern. Nur zwei Stunden später kam bereits die erste konkrete Anfrage: für die Krankenschwester Oksana mit ihrer kleinen Tochter Linda.

Beitrag zur Völkerverständigung

"Gerne leisten wir auf diesem Weg einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung in humanitär so wichtigen Zeiten", erklärt Verwaltungsleiter Beger, der Oksana und Linda in ihrer neuen Heimat willkommen heißt. Zudem zollt er großen Respekt an Michael und Helena Rentmeister für das, was sie in der aktuellen Situation leisten.