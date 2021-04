> Carolin Bongartz ist 47 Jahre alt. Sie stammt aus Rheydt (Niederrhein) und trat 1993 in die Bundeswehr ein. Nachdem sie 1999 Berufssoldatin geworden war, startete sie ihre Offizierslaufbahn und studierte von 2004 bis 2008 Information an der Bundeswehruniversität in München. Es folgten

> Carolin Bongartz ist 47 Jahre alt. Sie stammt aus Rheydt (Niederrhein) und trat 1993 in die Bundeswehr ein. Nachdem sie 1999 Berufssoldatin geworden war, startete sie ihre Offizierslaufbahn und studierte von 2004 bis 2008 Information an der Bundeswehruniversität in München. Es folgten Stationen bei der Division Luftbewegliche Operationen in Veitshöchheim und bei der Luftlandebrigade in Saarlouis. Aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens rund um den Aufbau eines Gefechtsstands wurde sie durch den damaligen KSK-Kommandeur Alexander Sollfrank im August 2017 zur Kompaniechefin des SOCC in Hardheim bestellt. Nun wechselt sie nach Calw zum KSK. Die leidenschaftliche Fallschirmspringerin lebt mit ihrem Lebensgefährten bei Würzburg.

> Steffen Knehr ist 31 Jahre alt. Er wurde in Ulm geboren und trat 2008 beim Offizieranwärterbataillon in Hammelburg in die Streitkräfte ein. Von 2009 bis 2013 studierte er Elektrotechnik an der Bundeswehruniversität in München. Beim Multinationalen Kommando in Ulm war er drei Jahre Kompanieeinsatzoffizier und anschließend war er Dezernatsleiter beim KSK. Er wohnt mit seiner Frau auf der Schwäbischen Alb. rüb

