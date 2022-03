Hardheim. (zeg) Mit viel Leidenschaft haben 40 Freiwillige – darunter viele Familien mit Kindern – auf Initiative des Odenwaldklubs die Landschaft rund um die Erftalgemeinde vom Müll befreit. Mit viel Leidenschaft setzten sich die Teilnehmer dabei für den Erhalt der natürlichen Schönheit der heimischen Landschaft ein, wie Organisatorin Andrea Kaiser erfreut feststellte. Sogar zwei Helfer aus der Gemeinschaftsunterkunft waren ihrer Einladung gefolgt.

Am Hardheimer Sportplatz rüsteten sich die einzelnen Gruppen mit Müllsäcken aus und machten sich auf in ihre Einsatzgebiete. Es dauerte nicht lange, bis rund um Hardheim die Sammler in ihren gelben Schutzwesten auftauchten und eifrig ans Werk gingen. Im Einsatz waren sie unter anderem im weiten Bereich um den Hardheimer Sportplatz und der dort befindlichen Einkaufsstätten sowie entlang der Panzerstraße bis zur Jägersruhe und von dort in den Bereich Steinfurt, an der Rakete und außerdem in Richtung Höpfingen in der gesamten näheren und weiteren Umgebung des Aldi-Markts.

Dieser Eifer wurde in gebührender Form "belohnt": Der Anhänger, den der Gemeindebauhof zur Verfügung gestellt hatte, war so voll wie nie zuvor. Die Kinder verzichteten sogar auf den Pfandflaschenerlös, der bei solchen Einsätzen üblich ist. Den Betrag, den der Odenwaldklub aufrundete, spendeten sie stattdessen an Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der Ukraine.

Abschließend dankte Andrea Kaiser allen Helfern sowie dem Gemeindebauhof, der neben dem Anhänger Handwerksmaterialien zur Verfügung gestellt hatte. Sie zeigte sich mit der Säuberungsaktion vollauf zufrieden.